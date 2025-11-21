Samsung asciende a TM Roh, el responsable del éxito de los móviles de la compañía

Los usuarios más especializados en tecnología conocerán a TM Roh, uno de los directivos con más peso de Samsung. El jefe de telefonía de Samsung, y responsable de hardware de consumo de Samsung, acaba de ascender a co-CEO después de ocupar el puesto temporalmente en abril.

Así lo ha expresado la propia empresa coreana en un escueto comunicado en el que detallan el cambio de rol del directivo. TM Roh ahora pasa a ser jefe de la División de Experiencia de Dispositivos (DX) y designado CEO junto a Young Hyun Jun.

Este último es actualmente Vicepresidente y Jefe de la División de Soluciones de Dispositivos (DS) de Samsung, y ostentará junto a Roh este puesto de co-director ejecutivo. Eso sí, este ascenso no le apartará de algunas de sus funciones más habituales.

TM Roh, ascendido a co-CEO de Samsung

En marzo de 2025 fallecía Han Jong-Hee, vicepresidente y co-CEO de Samsung de un infarto a los 63 años de edad. Uno de los activos más importantes de Samsung, y que se consideraba una figura clave en las esferas de ingeniería de la empresa.

Ya en ese momento, TM Roh fue ascendido de forma temporal para ocupar la vacante de Jong-Hee. La idea era que Roh pudiera hacer las funciones de su predecesor hasta que la junta directiva de la compañía designase a su sucesor formal.

TM Roh, presidente de la división de móviles de Samsung

La elección de Roh no era casual. El mismo experto estaba al cargo de la división móvil junto a Jong-Hee, supervisando además otras divisiones como las referentes a electrodomésticos o pantallas, incluyendo la unidad de Electrodomésticos Digitales (DA) de Samsung.

Este ascenso ha resultado ser definitivo, por lo que Roh será co-CEO de Samsung de forma definitiva, en colaboración con Young Hyun Jung. De nuevo, no cesará en sus labores anteriores pese a este ascenso.

La misma Samsung lo aclara. Roh seguirá supervisando el negocio móvil de Samsung haciendo las veces de director de la unidad de negocio Mobile eXperience. De forma paralela, Hyun Jung seguirá siendo director de la unidad de negocio de memorias.

No son los únicos cambios realizados por Samsung a tenor de estos ascensos. En cuanto a nombramientos, tenemos dos ascensos clave: Janghyun Yoon como presidente, director de tecnología de la división DX y jefe de Samsung Research, y Hongun Park como jefe del Instituto Avanzado de Tecnología de Samsung (SAIT).

Tal y como expresa Samsung, Park es considerado todo un experto, ya que es profesor de física en la Universidad de Harvard, así como profesor titular de química. Su reconocimiento está potenciado por sus contribuciones al desarrollo en campos vitales de la ciencia.

Por ejemplo, Park ha contribuido enormemente a campos como la información cuántica o los materiales cuánticos. También está afiliado al Programa de Ciencia e Ingeniería Cuánticas de Harvard y es miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias.