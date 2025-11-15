Dentro de la 'sala VAR' del primer partido de la NFL en España: así funciona el 'ojo de halcón' instalado en el Bernabéu

Madrid está preparada para hacer historia. La capital de España acogerá este domingo 16 de noviembre el primer partido en el país de la Temporada Regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) que enfrentará a los Washington Commanders y a los Miami Dolphins en el estadio Santiago Bernabéu, que se ha transformado para la ocasión.

Se trata de un evento deportivo de grandes dimensiones que marcará un hito en la expansión global de la liga y ha desatado la expectación en la capital española. Desde hace días, Madrid respira fútbol americano, no solo por el partido —denominado 'NFL Madrid Game 2025'—, sino también por la gran cantidad de actividades organizadas en torno a él en distintos puntos de la ciudad.

Será la primera vez que se dispute un partido de la NFL en suelo español, aunque no supone la primera incursión de la liga en Europa. Antes se han celebrado encuentros en ciudades como Londres (Reino Unido) o Múnich y Fráncfort (Alemania). El enfrentamiento entre Washington y Miami contará, además, con las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas al ámbito deportivo.

Una de ellas es el 'ojo de halcón' (Hawk-Eye) de Sony —socio tecnológico de la NFL—, tecnología de seguimiento que se empleará para aumentar la precisión y velocidad de las decisiones arbitrales al analizar y revisar las jugadas clave desde múltiples ángulos al mismo tiempo y medir con precisión y eficiencia la distancia entre el balón en el punto de contacto y la línea de ganancia.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido conocer de primera mano cómo funciona el 'ojo de halcón' de la NFL instalado en el Santiago Bernabéu, además de echar un vistazo a los auriculares Sony que utilizarán los entrenadores de la NFL para comunicarse mejor con los miembros de su cuerpo técnico.

El 'ojo de halcón'

La NFL ya ha instalado el 'ojo de halcón', es decir, la tecnología Hawk-Eye de Sony, cuyo centro de mando está ubicado en una de las cabinas que suele utilizar la prensa en el estadio del Real Madrid. Una herramienta ideada para ayudar al arbitraje a revisar y tomar decisiones críticas sobre las jugadas, al más puro estilo de la 'sala VAR' que hay en la liga de fútbol española "y la que usan UEFA y FIFA".

El 'ojo de halcón' de la NFL, uno de los pilares de la cartera de soluciones deportivas de Sony, es una tecnología de seguimiento y revisión avanzada que utiliza múltiples cámaras de alta definición instaladas en el estadio y algoritmos de sincronización para registrar los ángulos de cada una de las jugadas en tiempo real.

La tecnología Hawk-Eye ('ojo de halcón') de Sony instalada en una cabina del Bernabéu. Nacho Castañón Omicrono

Su funcionamiento consiste en recopilar y sincronizar automáticamente las señales de todas las cámaras utilizadas por las cadenas de televisión, permitiendo a los árbitros acceder instantáneamente a varios ángulos, seleccionar las mejores tomas —hasta cuatro ángulos de cámara— y enviarlas directamente a la tablet del árbitro principal sobre el terreno de juego, que usa para consultar las repeticiones.

"Hemos instalado cámaras que pueden ver específicamente los árbitros para garantizar un cierto nivel de estandarización en cada partido, que puede tener 20 o 50 cámaras. Hay un plan de cámaras diferente para cada partido", ha explicado a este periódico Lawrence Lam, director de Implementaciones de la NFL y gestor de proyectos de Sony Hawk-Eye.

"Hawk-Eye nos permite realizar un seguimiento de 29 puntos del cuerpo, lo que nos sirve para crear todo tipo de casos de uso diferentes que la NFL está explorando en este momento", ha indicado Lam, quien ha explicado que en la cabina de esta sala hay dos árbitros que hablan y se comunican directamente con los colegiados en el terreno de juego.

El 'ojo de halcón' sirve para que los árbitros "puedan revisar todos los ángulos que se están grabando desde las cámaras de televisión". En el partido de este domingo en Madrid "habrá unas 38 cámaras que la unidad móvil de televisión usará para grabar y que ajustamos en nuestras capturas en la zona de retransmisión".

La tecnología Hawk-Eye ('ojo de halcón') de Sony. Nacho Castañón Omicrono

Lo llamativo es que "todas esas cámaras se transmiten a través de una red que la NFL ha conectado a nuestro sistema Hawk-Eye, donde podemos ver las imágenes y reproducirlas". El directivo ha resaltado que anteriormente la liga contaba con un sistema que mostraba "la velocidad de transmisión que se ve en casa. Así que los árbitros tenían que revisar las jugadas con las mismas imágenes que un fan veía por la televisión".

La implementación de este sistema se ha pensado para que las decisiones que los árbitros tomen de las jugadas "sean más rápidas y se tomen con mayor objetividad". Desde esta temporada, esta herramienta también se emplea para el seguimiento milimétrico del balón usando seis cámaras 8K, y ayudando así en la medición electrónica de los 'primeros downs', es decir, la distancia requerida para avanzar y renovar la posesión.

"Los árbitros están entrenados y saben cómo usar el Hawk-Eye para encontrar la mejor imagen. Tienen disponibles todas las cámaras, incluso una de la NFL que pueden controlar desde esta cabina, las de campo que sirven para ver si el jugador ha cruzado con éxito la línea o la cámara aérea", ha afirmado Lawrence Lam.

Revisión de lesiones

Junto al 'ojo de halcón' y en otra de las cabinas del Santiago Bernabéu, se encuentra la sala IVRS (Injury Review), donde se revisan los vídeos de las lesiones que suceden en el partido. Este espacio, que también pudimos visitar, "funciona con el mismo motor que el Hawk-Eye de Sony, usa la repetición instantánea".

Una de las zonas de la sala de revisión de lesiones (IVRS) en el Bernabéu. Nacho Castañón Omicrono

En esta sala se sientan "dos operadores encargados de mover el vídeo" y "tres médicos: uno de cada equipo y otro dedicado exclusivamente a lesiones craneales y neurotraumatismo", quienes se pueden comunicar a través de unos auriculares Sony con los doctores que se encuentran sobre el césped.

"Con este sistema los médicos pueden revisar algo que le ha pasado a un jugador", ha indicado Lawrence Lam. Y para ello cuentan con "controles, pantalla táctil, pueden reproducir hacia adelante y hacia atrás los vídeos usando un Stream Deck...".

Las personas de esta sala contaban anteriormente en la NFL con acceso a un número limitado de cámaras. "Cuando un jugador se queda en el suelo, a la velocidad de la retransmisión no te haces idea de lo que está pasando. No es algo que se suela captar en el campo porque la cámara suele enfocar al jugador que placa, por lo que eso no ayuda", ha explicado el directivo.

Con el nuevo sistema, "si un jugador cae, tenemos algunas cámaras que lo captan y desde la sala se puede hacer zoom para ver si está bien o si necesita ayuda. Ahora tienen la capacidad, desde el punto de vista de la salud y la seguridad de los jugadores, de diagnosticar y tratar las lesiones mucho mejor que antes con este sistema de grabación de vídeo".

La segunda zona de la sala de revisión de lesiones (IVRS) en el Bernabéu. Nacho Castañón Omicrono

Lam ha destacado que "el objetivo del IVRS es no interferir en el partido en directo, sino centrarse exclusivamente en el cuidado del jugador". Aaron Amendolia, subdirector de Informática de la NFL, también ha resaltado la importancia de esta sala, que "nos da la oportunidad de hacer algunas cosas para prevenir las lesiones craneales mientras se desarrolla el partido".

"El médico independiente toma la decisión en el campo y saca al jugador lesionado. Con este sistema de revisión de lesiones, desde esta sala pueden llamar a los médicos del campo y pedirles que revisen la jugada para que si tienen que tomar una decisión, la tomen", ha comentado Amendolia.

Los auriculares de los entrenadores

Otra de las tecnologías que estarán presentes en el partido del domingo, y que es clave para toda esta comunicación, son los auriculares que Sony ha diseñado específicamente y desde cero para la NFL —denominados 'Coach's Headset'— y que usan tanto los médicos de la sala de revisión de lesiones como los entrenadores para hablar con miembros de su cuerpo técnico ubicados en las gradas.

Los auriculares Coach's Headset de Sony en el Bernabéu. Nacho Castañón Omicrono

Unos auriculares que han debutado esta temporada 2025 en la NFL, que ofrecen una comunicación nítida en la banda, incluso en las condiciones más exigentes, y que utilizan la misma tecnología de los WH-1000XM6 de Sony para "brindar la máxima claridad, fiabilidad y rendimiento".

Los auriculares están pensados para el terreno de juego. "Sony ha diseñado estos cascos junto a ingenieros de la NFL y básicamente queríamos asegurarnos de que funcionaran muy bien en todas las condiciones climáticas que tenemos en los partidos", ha comentado a este periódico Rama Ravindranathan, vicepresidenta de Tecnología de la NFL.

Probando los auriculares Coach's Headset de Sony mientras vemos una jugada repetida en el Bernabéu. Nacho Castañón Omicrono

Una de las claves de estos cascos es que "se ajustan cómodamente a las orejas y captan los sonidos con mucha claridad". Se han diseñado para largas horas de uso y transiciones rápidas, y para "garantizar que sean resistentes a la intemperie y lo suficientemente robustos como para funcionar en diferentes condiciones".

De hecho, Ravindranathan ha explicado que los ingenieros de Sony llegaron a sumergir los auriculares totalmente en agua para comprobar que pueden soportar la lluvia o la nieve, así como calor y frío extremos. Los cascos incluyen "un micrófono unidireccional que capta el sonido con claridad, aísla y amplifica la voz del entrenador para una comunicación clara y fluida".

Los auriculares Coach's Headset de Sony en la sala de revisión de lesiones. Nacho Castañón Omicrono

"Los auriculares vienen con un módulo de cancelación de ruido que, en lugar de una batería de iones de litio, funciona con pilas AA. En su parte trasera, los cascos usan una tecnología que se encarga de la comunicación bidireccional", ha añadido la directiva.

Durante la fase de desarrollo, los auriculares se probaron con ruido ambiental real superior a 100 decibelios para optimizar el algoritmo de cancelación de ruido y lograr la máxima precisión en el estadio. Mientras que la red privada de Verizon es la que la NFL emplea "para transmitir las señales en ambos sentidos".