Cambio de planes de Apple: retrasaría el iPhone Air 2, su segundo móvil ultradelgado, hasta dentro de dos años

Los móviles ultradelgados estaban llamados a ser un éxito y los principales fabricantes han apostado sus diseños a esta innovación estética. Sin embargo, recientes informes ponen en duda la aceptación del mercado hacia estos modelos más esbeltos.

La segunda generación del teléfono ultradelgado de Apple no se lanzará en otoño de 2026, como estaba previsto.The Information afirma este cambio de planes internos en un reciente artículo. El motivo estaría en las bajas ventas que habría conseguido el nuevo modelo.

Según esta información, la marca estadounidense habría reducido la producción de la primera versión. Lo mismo ha ocurrido con el Samsung Galaxy S25 Edge, el competidor de Apple, que canceló el desarrollo de su siguiente generación ultradelgada por las pocas ventas, según informa MacRumors.

iPhone Air Chem Omicrono

El primer iPhone Air se presentó en el pasado mes de septiembre. Fue el modelo más llamativo de la nueva serie por su ultradelgadez. Había grandes expectativas en la que era la gran renovación del diseño desde el iPhone X lanzado en 2017.

Con solo 5,6 mm supuso abrazar ciertos sacrificios, como una batería más pequeña y una cámara trasera de un solo objetivo. Su precio se fijó en 999 dólares, mientras que en España llegó a las tiendas luciendo un precio de 1.219 euros.

Sin embargo, esta innovación en el diseño no habría conseguido el éxito esperado en el mercado, por lo que Apple estaría ajustando su estrategia de cara al próximo año. En respuesta a las bajas ventas, Foxconn, proveedor de Apple, ha desmantelado casi todas las líneas de producción del iPhone Air y se espera que la producción se detenga por completo a finales de mes. Luxshare, otro proveedor, detuvo la producción a finales de octubre.

Sin esa siguiente renovación del ultradelgado teléfono de Apple, la línea de móviles que podría presentar la marca en septiembre de 2026 se quedaría en un iPhone 18 Pro y el primer iPhone plegable, según rumores. Mientras que el iPhone 18 y el iPhone 18e se presentarían en primavera de 2027.

Precisamente, en esa fecha dentro de dos años es cuando se habría retrasado la presentación del siguiente iPhone Air, según indica el artículo de The Information. Entre sus planes estaba la presentación de un segundo iPhone Air para otoño del año que viene, que hubiera sido más ligero y con mayor capacidad de batería que esta primera generación.

Además, esta siguiente versión contaría con una cámara de vapor. Anteriores rumores han indicado que también los iPad Pro integrarán en el futuro este sistema de refrigeración que se ha estrenado con el modelo iPhone 17 Pro y que ha resultado ser una de las grandes novedades de estos nuevos teléfonos. Este sistema de refrigeración líquida ayuda a mantener a raya la temperatura de los iPhone. En el mercado ya existían desde hace años móviles Android con esta cualidad.