La batería europea para tener coches eléctricos más baratos: se instala más fácil y ocupa menos espacio en el vehículo

El gran obstáculo para que los coches eléctricos dominen el mercado, tal y como pretende la Unión Europea para el 2035, se encuentra en las baterías, que aún no han alcanzado el nivel de eficiencia y capacidad que requieren los conductores.

Ahora, Stellantis, en colaboración con la subsidiaria de TotalEnergies, Saft, ha anunciado un nuevo proyecto francés para crear una batería que consideran "un avance clave" al resolver, al menos en parte, estos problemas.

En vez de prometer una revolución futurista lejana, la tecnología IBIS (Intelligent Battery Integrated System) promete mejoras notables para finales de la década, y se podrá implementar en los próximos modelos.

De hecho, ya existe un prototipo funcional de esta nueva batería IBIS, y ha sido montada en un Peugeot E-3008 basado en la plataforma STLA Medium de Stellantis, el gigante de la automoción al que pertenecen marcas como Citroën, Fiat, Opel, y la mencionada Peugeot.

La tecnología IBIS es una nueva arquitectura para baterías eléctricas en la que el inversor y el cargador se integran directamente dentro de la batería, en vez de estar presentes como partes independientes como en los coches eléctricos actuales.

Bateria IBIS para coches eléctricos Stellantis Omicrono

La primera ventaja obvia de este diseño es la eliminación de componentes pesados y voluminosos y una simplificación del diseño, lo que se traduce en una reducción de costes de producción y mejoras en peso, tamaño y complejidad del sistema eléctrico.

La integración del inversor y el cargador en la propia batería permite alimentar al motor eléctrico con corriente alterna o continua, al mismo tiempo que a la red de 12V usada por los sistemas eléctricos del vehículo.

En otras palabras, la misma batería se encargará de mover el coche con el motor eléctrico y de hacer funcionar los sistemas del coche como el climatizador, las pantallas táctiles y los cargadores integrados, por ejemplo.

Un salto en las baterías de coche

Según los primeros resultados de las pruebas de Stellantis, el nuevo sistema IBIS permite reducir el tamaño y el peso de los componentes eléctricos, lo que a su vez permite una mejora de potencia y eficiencia de la batería gracias al espacio adicional disponible.

Según las simulaciones de sus creadores, el sistema IBIS trae una mejora de hasta el 10% en eficiencia energética en ciclo WLTC, además de hasta un 15% más de potencia; el modelo probado ahora alcanza los 172 kW frente a los 150 kW de antes.

Esto se consigue pese a que el peso total del sistema se ha reducido en aproximadamente 40 kg, liberando hasta 17 litros de volumen interno; esto permite instalar la batería en vehículos más pequeños o ganar espacio de carga en vehículos grandes.

Batería IBIS para coches eléctricos Stellantis Omicrono

Hasta la velocidad de carga se ve mejorada con esta tecnología: los primeros resultados revelan una reducción del 15% en tiempos de carga; con un cargador de 7kW, se pasó de 7 horas a 6 horas para recargar la batería al completo.

La mejora inmediata de autonomía y potencia del vehículo, sumado a la reducción de peso, ya debería ser un motivo de peso para adoptar esta tecnología; pero Stellantis también ha encontrado otras mejoras secundarias.

Por ejemplo, la simplificación del sistema eléctrico va a ayudar al mantenimiento del coche, lo que debería a su vez reducir los precios en nuestras visitas al taller y al servicio técnico.

IBIS incluso podría mejorar el potencial para reutilizar las baterías en otras tareas, ya sean estaciones de carga o incluso otros vehículos eléctricos.

Por qué es importante

En la práctica, todo esto se puede traducir en coches eléctricos más baratos y accesibles para el gran público, ya que los fabricantes no tendrían que gastar tanto en componentes y en la propia batería eléctrica.

En palabras de Ned Curic, jefe de ingeniería y tecnología de Stellantis, "este es el tipo de innovaciones que nos ayudan a crear vehículos eléctricos más baratos y mejores a nuestros consumidores".

Peugeot E-3008 con una batería IBIS Stellantis Omicrono

Respecto a un coche tradicional con motor de combustión, un coche eléctrico viene de serie con varios problemas innatos a su tecnología y que ningún fabricante ha logrado solucionar, al menos, por el momento.

Por ejemplo, los coches eléctricos son mucho más pesados, lo que a su vez provoca más problemas como un mayor desgaste de los neumáticos, un mayor consumo de energía, o accidentes más fuertes a altas velocidades.

Al mismo tiempo, las baterías ocupan mucho más espacio que un tanque de combustible, lo que ha obligado a diseñar nuevas plataformas para alojarlas, poniendo en desventaja a los coches pequeños como los utilitarios frente a los SUVs.

Aunque se han obtenido muchos avances en baterías eléctricas en los últimos años, la mayoría requiere el uso de otros materiales o no están completamente probados, por lo que no llegarán al mercado hasta dentro de muchos años.

De ahí que un sistema como IBIS pueda ser más importante para el futuro cercano de los coches eléctricos; el hecho de que un prototipo lleve circulando desde el pasado mes de junio de 2025 es una buena señal de que se trata de una tecnología madura.

Y es que esta tecnología no cambia la batería en sí; de hecho, IBIS es compatible con cualquier tipo de batería, sin importar de la química empleada o el uso que tenga. No en vano, un prototipo estacional lleva en uso desde el 2022.

De la misma manera, eso significa que IBIS no es exclusivo del sector de la automoción, y puede ser aplicada a baterías usadas en el sector ferroviario, aeroespacial, marino e incluso de centro de datos.

Según Stellantis, ahora el objetivo es pasar a pruebas en condiciones reales en carretera, y su éxito podría suponer que esta tecnología llegue a los primeros vehículos de las marcas de Stellantis a finales de la década, mucho antes que otras tecnologías 'revolucionarias'.