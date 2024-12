El despacho de Steve Jobs se mantiene intacto en Apple Park: inspira a Tim Cook para "conectar el ADN de la empresa"

Incluso los usuarios menos duchos en tecnología en España saben quién es Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple y una de las caras más recordadas de la tecnología moderna. Al cargo de Apple se encuentra un ya veterano Tim Cook, responsable de suceder en el cargo a Jobs tras su trágica muerte el 5 de octubre de 2011. El recuerdo de Jobs es tal dentro de Apple que Tim Cook ha revelado que han dejado su despacho dentro de la compañía exactamente igual a cómo lo dejó.

El portal WIRED ha llevado a cabo una entrevista completa a Tim Cook en pleno corazón del Apple Park de Cupertino, California. El CEO ha hablado de cuestiones tremendamente importantes referentes a inteligencia artificial, las Vision Pro, las famosas keynotes, etcétera. E inevitablemente, ha aparecido sobre el papel el tema de Steve Jobs y su muerte.

En palabras de Cook, la oficina de Steve Jobs está exactamente igual a como la dejó tras su muerte. No solo eso; Cook relata que en ningún momento se ha planteado ocupar dicho espacio dentro del Apple Park para instalarse y dirigir desde allí la empresa. Unas declaraciones que ha puesto de manifiesto lo importante que es el legado del directivo años después de su partida.

Cook recuerda a Jobs

El entrevistador de WIRED comenta con el CEO que nunca ha usado la oficina de Jobs para sus operaciones. "No, nunca lo he hecho", explica Cook. "Después de que muriera, [su oficina] ha sido preservada. [...] Nadie nunca se ha instalado ahí. Y así ha sido desde 2011, como sabes", ha relatado el directivo, en un claro tono de serenidad.

Y es que esta es una cuestión que pocos se habían preguntado. ¿Qué pasó con la oficina de Jobs ubicada dentro de las entrañas de Apple? No solo ha sido mantenida exactamente igual a como la dejó Steve Jobs, sino que Cook admite pasarse por allí de vez en cuando, ya que sirve de inspiración directa para el propósito que quiere implantar sobre Apple.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WIRED (@wired)

"La mayoría de lo que hacemos es mirar al futuro, pero me gusta mi conexión hacia Steve. Y me gusta la conexión con Steve de Apple, porque de él emanan nuestros valores y nuestro ADN", confiesa Cook. Uno de los puntos que revelan este detalle es el hecho de que el espacio en el que se realizan las presentaciones se llame Steve Jobs Theater. Por supuesto, la memoria de Jobs perdura no solo en el ideario de Cook, sino en otros espacios del Apple Park.

No es para menos. Cook opina que la perspectiva de Jobs radicaba en que el lugar en el que el trabajador desempeña su labor era "muy importante para el trabajo. [...] y creo que se ha demostrado que tiene razón", añade el CEO de Apple en su declaración. Las palabras de Cook también transmiten la idea de que estos valores se preservarán de cara a un futuro traspaso de poderes al próximo sucesor de Cook.

Actualmente no hay demasiados detalles sobre el futuro CEO que marcará los pasos de Apple tras la inevitable marcha de Tim Cook. Sin embargo, las papeletas apuntan a John Ternus, el "apacible" ejecutivo encargado principalmente del puesto de vicepresidente de ingeniería de hardware bajo la dirección de Dan Riccio. Ha sido el supervisor de varios de los productos más importantes de Apple, incluyendo los AirPods, iPad y Mac.

La memoria de Steve Jobs ha estado presente en España incluso años después de su muerte. Poco después del lanzamiento de las Apple Vision Pro, apareció en Internet una intervención de Jobs en una conferencia, hablando sobre la realidad virtual y el concepto que da vida a estas gafas. Así, realizó una sorprendente predicción que adelantó estas gafas de realidad mixta hace casi 20 años.