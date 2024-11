Deirdre O'Brien: "En Apple estamos orgullosos de la nueva tienda en España para conectar más con la comunidad local"

Apple ha confirmado esta semana la apertura de una nueva tienda en España, algo que no sucedía desde hacía 10 años cuando abrió la icónica Apple Puerta del Sol en el centro de Madrid. Será en el Centro Comercial La Vaguada de la capital donde la compañía tendrá su tienda numero 12 en el país desde el próximo jueves 28 de noviembre a las 17 horas.

La nueva Apple La Vaguada cuenta con un diseño que incluye una selección de materiales más sostenibles e integrados con el entorno, como un suelo de terrazo de bio resina o el uso de materiales reciclados. Estará enfocada —al igual que sucede en Puerta del Sol o Passeig de Gràcia— en el nuevo concepto de Stores de la compañía donde el local se convierte en un punto de encuentro para la comunidad local, que sea más que una tienda.

Ambiciona con ser un espacio donde los visitantes exploren, experimenten y aprendan a usar al máximo de los dispositivos de Apple en un entorno rodeado de especialistas. Asimismo, contará con los habituales servicios de recogida de compra online, soporte técnico y los procesos de compra, así como las sesiones de Today at Apple, las sesiones y talleres de formación diarias para expandir el conocimiento.

En esta tienda emplearán a un equipo de 80 personas para ayudar a los clientes a descubrir y comprar las últimas novedades de la compañía, así como a aprender nuevas habilidades, obtener soporte y todo tipo de asesoramiento. Este grupo está formado por perfiles muy variados para tratar de acercarse a las necesidades de la comunidad y va desde músicos a diseñadores pasando por fotógrafos, profesores o instructores de Yoga.

Para conocer un poco más a fondo cuál es la ambición de la compañía con Apple La Vaguada, su apuesta por España y cómo se llega a diseñar esa experiencia única que tienen las Apple Store, en EL ESPAÑOL - Omicrono entrevistamos a Deirdre O'Brien, vicepresidenta senior de retail de Apple.

O'Brien es una de las directivas mejor valoradas de la compañía y se encuentra bajo las órdenes del consejero delegado Tim Cook. Asumió el cargo de máxima responsable de las tiendas físicas y online de Apple en 2019 y desde entonces Deirdre y su equipo están totalmente enfocados en la conexión con los clientes y en dar a conocer lo que los productos y servicios pueden hacer por ellos en su día a día.

La directiva es una veterana de Apple con más de 30 años de experiencia dentro de la empresa. Anteriormente dirigió el equipo de People, supervisando el desarrollo del talento dentro de la compañía; formó parte del equipo que lanzó las primeras tiendas minoristas en 2001; así como lideró el equipo de cadena de suministro, un papel clave en cada lanzamiento de nuevo producto de la compañía. Es un peso pesado dentro del organigrama de Apple.

¿Por qué Apple ha decidido abrir una nueva tienda en España? ¿Y por qué en Madrid?

Buscamos constantemente en todo el mundo las mejores oportunidades para crear conexiones con nuestros clientes y unirnos a diferentes comunidades. Estamos muy orgullosos de abrir esta tienda en Madrid y de que nos dé la oportunidad de conectar más con la comunidad local. Queremos ser parte de la comunidad. Queremos marcar la diferencia para nuestros clientes de allí.

Ofrecemos constantemente excelentes experiencias en nuestras más de 500 ubicaciones en todo el mundo. También tenemos nuestra tienda en línea, en caso de que no tengas la suerte de tener una Apple Store cerca de tu casa, que al final es la tienda más grande de Apple. Ya sea en línea o en nuestras tiendas, nuestro objetivo es asegurarnos de que podamos ofrecer excelentes opciones para nuestros clientes. Tienes la oportunidad de renovar tu teléfono, opciones de financiación, obtener la configuración de un especialista o las sesiones de Today at Apple.

Trabajamos muy duro para ofrecer todas estas cosas a nuestros clientes, sin importar en qué parte del mundo se encuentren y seguiremos buscando oportunidades para abrir nuevas tiendas y estamos muy emocionados de abrir esta tienda en Madrid. Nos encantan nuestros clientes en España.

¿Cuál es el criterio para decidir cuál es la mejor ciudad para abrir una nueva Apple Store?

Es realmente la combinación de tener la oportunidad de conectar en una comunidad local. Estamos buscando constantemente lugares donde creemos que podemos tener un gran impacto, donde podamos crear una tienda que creamos que será muy especial y que realmente funcionará en la comunidad. Donde tengamos la oportunidad de compartir realmente quiénes somos a través de nuestras tiendas. Cuando decidimos abrir una tienda en una ciudad, siempre trabajamos para compartir cómo nos conectamos con nuestros clientes.

Ha sido muy divertido para nosotros mirar a lo largo de los años y seguir aprendiendo, ajustando y haciendo crecer nuestras tiendas de formas realmente especiales. Creo que se puede sentir esto en el diseño de esta tienda. Cuando la visitas, es una evolución de otras tiendas. Lo bueno que tenemos es una gran flota de tiendas en todo el mundo y seguiremos buscando nuevas oportunidades para abrir nuevas tiendas y conectarnos aún más con nuestros clientes.

¿Cómo se diseñan las Apple Stores para lograr esa experiencia que buscan de sentirte en un lugar que es mucho más que una tienda?

Nuestro objetivo en Apple es poner siempre al cliente en el centro de todo lo que hacemos, desde nuestra primera tienda minorista. Se trata de educar y conectar con nuestros clientes y estamos muy orgullosos de ello. Ahora, tenemos más de 500 tiendas en todo el mundo, y creo que, cuando entras en cualquier tienda de Apple sientes esa conexión especial; ese es el verdadero enfoque con nuestros clientes.

Pensamos mucho en el equipo que tenemos y estamos muy agradecidos por los miembros increíbles del equipo de Apple que trabajan en ellas. Cada parte de la tienda está diseñada con mucho cuidado, tanto como el que ponemos a nuestros productos. Realmente pensamos en cada paso que daría el cliente en su recorrido, cada interacción con una mesa, la altura de la mesa, cómo vas a usar nuestros productos, cómo puedes experimentar con ellos… estamos muy orgullosos del trabajo que ponemos en la experiencia en nuestras tiendas, y creo que se puede ver lo populares que son.

No lo hacemos sólo por la oportunidad de vender productos, que por supuesto, sino que lo que realmente queremos es asegurarnos de que cada persona tenga la oportunidad de poseer un producto de Apple, que pueda formarse y aprender a profundizar en ellos, con lo que sesiones Today at Apple son el mejor ejemplo. Queremos ir contigo durante todo el camino. No estamos aquí solo para un momento, nuestro objetivo es acompañarte durante todo el viaje y nuestras historias reflejan eso.

Hablaba sobre las sesiones Today at Apple como un elemento clave de las tiendas, ¿el objetivo es crear un espacio para que conecten usuarios y especialistas?

Today at Apple es un programa muy especial para nosotros porque creo que realmente muestra a nuestros clientes que no estamos aquí solo para el momento de compra, sino que estamos aquí para hacer todo el recorrido juntos. Hacemos los mejores productos del mundo y hay tantas cosas increíbles que un cliente puede hacer con ellos —tanto en hardware como en software— que queremos asegurarnos de que realmente puedan usarlos para expresarse, para ser creativos y para la productividad que realmente quieren.

También son un lugar donde puedes conectar con los miembros de nuestro equipo, nuestros creativos. Son increíbles. Encuentras personas con ideas afines que están en las sesiones y trabajamos para asegurarnos de que realmente estamos sacando lo mejor que Apple puede dar.

Estas sesiones pueden ser muy diversas. Desde una sesión de codificación donde puedes aprender a codificar hasta aprender a dibujar con el Apple Pencil de tu iPad o aprender las características más nuevas en iOS 18, o usar el iPhone 16 para jugar con él, aprovechar lo geniales que son las cámaras, aprender sobre todas las excelentes funciones que tiene...

Una de las cosas más especiales que nos encanta de Today at Apple es nuestra serie de campamentos donde puedes traer a tus hijos y nos encanta esa época del año. Creemos que es una experiencia realmente enriquecedora para los niños que vienen a participar. También alentamos a las personas a que vengan en grupo. Puedes hacer una reserva grupal, por si quieres venir con la escuela o los padres del colegio o alguien de tu comunidad local. Estamos aquí para hacer sesiones especiales y reservas grupales. Eso nos encanta. Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo con Today at Apple.

Uno de los enfoques de Apple es la sostenibilidad, para la construcción han usado materiales que tenemos España, ¿cómo se aborda esta gestión a la hora de abrir nuevas tiendas?

En Apple seguimos centrados en la sostenibilidad, vivimos nuestros valores y estamos profundamente comprometidos con la sostenibilidad, siendo muy claros sobre nuestros objetivos: una empresa que sea totalmente neutra en carbono para 2030. Estamos avanzando hacia ese objetivo con mucha pasión. Cada decisión que tomamos en nuestras tiendas se hace muy cuidadosamente, y creo que lo verán aquí en nuestras tiendas más nuevas. Tenemos este maravilloso piso de terrazo biológico, mucha madera en nuestras tiendas... son cosas en las que también hemos sido muy cuidadosos.

Por seguir hablando de nuestros valores, esta tienda es muy accesible y podrán notar que la altura de las mesas está muy considerada. Hemos pasado mucho tiempo asegurándonos de que nuestras tiendas realmente se sientan abiertas a todos y que todos sean bienvenidos. Es un valor fundamental para nosotros, tanto para nuestros clientes como para los miembros de nuestro equipo. Creo que en las tiendas pueden verse muchos de los valores de Apple de los que todos nos enorgullecemos de ser parte.

¿Cómo es la formación del equipo para hacer sentir al cliente como en casa?

Estamos muy agradecidos con los miembros de nuestro equipo. Tenemos un equipo increíble que recibe al cliente, les da el trato que busca y necesita en cualquier parte del mundo y en muchos idiomas. Tenemos a muchas personas que han crecido en la comunidad, pero también que han trabajado en varias tiendas Apple y traen esa increíble cultura a nuestras tiendas.

Sentimos que es un hogar para todos, tanto para nuestros equipos como para nuestros clientes. Estamos muy orgullosos de ello. Y realmente espero que les guste visitar la tienda y tener la oportunidad de ver al equipo, lo hermosa que es la tienda y ver toda la programación y los increíbles productos Apple que podemos compartir con nuestros clientes.

Para terminar, una personal. ¿Su lugar favorito de una Apple Store?

Es algo así como si te preguntan cuál es tu hijo favorito. No lo puedo decir, pero sí puedo decirte que creo que, sin importar dónde esté, cuando estoy en una de nuestras tiendas, me siento como en casa y me siento muy orgullosa de ser parte del equipo de Apple. En realidad, cualquier tienda a la que entro en ese momento es mi tienda favorita y me siento muy honrada de estar en este equipo y muy orgullosa del trabajo que hacemos para servir a nuestros clientes en Apple.