La última patente de Apple evitará tus dolores de espalda: te avisará si estás encorvado usando las Vision Pro

Mientras lee este artículo, recuerde mantener una postura correcta de la espalda y el cuello. Las largas jornadas de trabajo frente a un ordenador y el habitual uso del móvil ponen a prueba la salud de millones de personas en todo el mundo que no adoptan una postura saludable. La tecnología podría ayudarles, al menos eso es lo que Apple propone en una patente, mediante el uso de gafas de realidad virtuales como las Apple Vision Pro que vigilan la espalda del usuario.

La compañía tecnológica dirigida por Tim Cook presenta cada año nuevas funciones enfocadas a vigilar y mejorar la salud de sus clientes. Lleva años trabajando en diferentes herramientas a través de sus dispositivos, desde los iPhone, pasando por los Apple Watch y ahora con las Vision Pro.

Una patente de la marca revela su idea de monitorizar y corregir la postura con unos dispositivos montado en la cabeza. HealthNews informa de este documento en el que se describe un sistema capaz de bloquear el acceso del usuario a ciertas aplicaciones o programas hasta que realice la acción recomendada para colocar el cuerpo correctamente. Hay que recordar que estas gafas cuentan con sensores y cámaras que registran el movimiento de las manos del usuario para controlar el sistema con gestos y podrían también analizar el resto del cuerpo.

El dolor de espalda es una de las molestias más frecuentes que sufren los adultos en España. El deporte puede paliar este dolor, pero también ese necesario adoptar un buen control corporal durante todo el día para prevenir que aparezca o se incremente.

No es la primera vez que aparece una patente de Apple preocupada por las cervicales de sus clientes. Patently Apple se hacía eco de este documento a principios de año describiendo un dispositivo para la cabeza que, mientras presenta un entorno virtual en 3D, controla la posición de la cabeza del usuario.

No es una tecnología totalmente novedosa, otras empresas como Google también han portado herramientas para que la tecnología reconozca la postura de una persona. Esto es especialmente útil cuando se quiere crear una aplicación con asistente virtual para entrenar en determinados deportes al usuario.

También se menciona la posibilidad de aliviar la fatiga ocular tras pasar mucho tiempo observando objetos cercanos en contenidos de realidad aumentada o virtual. Apple trabaja constantemente en mejoras para sus gafas lanzadas este mismo año, como un modelo más ligero que ejerza menos presión y cansancio en la cabeza del usuario.

No obstante, de todas las patentes que Apple presenta, la gran mayoría no acaban saliendo al mercado, por lo que no es seguro que sus gafas de realidad aumentada u otros equipos acaben recordándole que no debe encorvarse cuando este utilizando esta tecnología.