El genial invento para convertir cualquier bicicleta en eléctrica en segundos: fácil de instalar y ofrece una autonomía de 97 km

La evolución de la venta de bicicletas eléctricas en nuestro país sigue al alza. Según el último Informe del Sector de la Bicicleta, publicado el pasado julio por la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), en 2023 se vendieron en el territorio nacional 241.000 bicicletas eléctricas, lo que supone un 45,2% de toda la facturación del sector. Aún así, su precio sigue siendo elevado y en algunos casos sufre de roturas de stock constantes, lo que hace difícil hacerse con los modelos más demandados, como la bicicleta eléctrica para los enamorados de la montaña con una autonomía de 290 km.

Sin embargo, hay una tercera vía, que además permite dar una nueva vida a las bicicletas tradicionales: los kits para convertirlos en eléctricas. La oferta en ese sentido sigue creciendo, aunque pocos pueden presumir de mayor experiencia que Swytch, startup británica fundada en 2017 y que ya ha lanzado varias generaciones de sus dispositivos al mercado. Esta misma semana ha revelado su nuevo kit, Swytch Max+, que entre otras novedades aumenta su autonomía hasta los 97 km e integra luces para hacer las veces de faro delantero.

Lo mejor de todo es su precio inicial, 459 euros para los primeros compradores, y la facilidad de montaje, ya que sólo cuenta con tres componentes básicos. En cuestión de minutos se pueden instalar el sensor de pedaleo en el plato, una rueda delantera con motor de buje de 250 W incluido y el sistema de control y batería, en una única unidad que se monta en un soporte de liberación rápida en el propio manillar. Una vez instalado todo, sólo hacen falta unos segundos para conectar un cable entre el motor y esta fuente de alimentación externa para empezar a disfrutar de la asistencia al pedaleo.

Gran autonomía

Desde su creación a través de campañas de crowdfunding hasta el reciente Swytch Go, que ya están pudiendo disfrutar los primeros compradores, la compañía ha logrado casi 100.000 clientes en más de 100 países, incluida España, con las distintas versiones de su kit de conversión.

Al modelo más ligero, Swytch Air, y al más versátil, Swytch Go (compatible con el 99% de las bicicletas del mercado), se une ahora Swytch Max+, que logra seis veces la autonomía inicial. Otra de las novedades de esta nueva versión es que también se puede encargar la opción de que sea la rueda trasera la que incorpore el motor, y en ese caso el sensor de pedaleo estará directamente integrado, por lo que será todavía más fácil de instalar.

El kit de conversión de bicicletas Swytch Max+

Una de las grandes ventajas de estos kits frente a otros disponibles en el mercado es su facilidad de uso a la hora de pasar de bicicleta normal a ebike y viceversa. Para eso está el soporte de liberación rápida, para que con un sólo clic puedas instalar la unidad de potencia y empezar a disfrutar de ese 'empujón' extra del motor eléctrico, a una velocidad de hasta 25 km/h. En caso de no necesitarlo o de que la batería esté agotada, sólo es necesario retirar el Swytch del manillar... y listo.

La principal diferencia con respecto a Air, la versión anterior del kit, es su tamaño, peso y capacidad. Así, el modelo Max+ aumenta la autonomía a una horquilla entre los 48 y 64 km, mientras que el Max++ se mueve entre los 72 y los 97 km. Eso sí, también se aumentan los tiempos de carga, que oscilan entre las 4 y las 5,5 horas, respectivamente, y el peso, que añade 3,7 kg como máximo (de los que 2,2 kg corresponden a la unidad de potencia extraíble).

Esa no es la única novedad. Ambas unidades cuentan con un puerto USB-C en la parte trasera, que permite utilizar Swytch como banco de energía externo para cargar el móvil, por ejemplo. Además, por petición de varios usuarios, también sustituye el clásico faro frontal para "ser visto desde cualquier ángulo mientras conduces con una innovadora luz omnidireccional", según revelan sus responsables en su página web.

Los usuarios interesados en hacerse con un Swytch Max+ o Max++ pueden apuntarse a la lista de espera para realizar un pedido anticipado, con un precio inicial de 459 euros. Es un coste muy inferior al que tendrá cuando salga a la venta, que asciende a los 1.109 euros.

Otros modelos

El Swytch Air, el modelo básico de la startup británica, era hasta ahora una de las mejores opciones del mercado. La batería cuenta con unas dimensiones bastante reducidas de 212 x 100 x 25 milímetros, y un peso de tan solo 700 gramos. Su autonomía es su gran debilidad, ya que sólo ofrece asistencia durante 15 kilómetros. Eso sí, sólo necesita una hora para completar su carga. En este caso, el precio de partida es de 469 euros a través de su página web.

Por su parte, Swytch Go es algo más voluminoso y pesado, y está diseñado para instalarlo en cualquier parte del cuadro gracias a unas correas de velcro. En cuanto a la rueda delantera, incluye un motor de buje de 250 W y 40 Nm de par "para superar cualquier cuesta", según la compañía. A diferencia de otros kits, es compatible con llantas y frenos de disco y, en caso de que el usuario no tenga activada la asistencia al pedaleo o haya agotado la batería, la rueda no ofrece ninguna resistencia.

Dos ciclistas con el Swytch Go y el Swytch Max+ instalado Swytch Omicrono

Junto con ellos, el sensor de cadencia de pedaleo se encarga de registrar la velocidad de hasta 25 km/h y regular la asistencia en todo momento entre los 5 niveles de potencia. Para instalarlo, sólo hace falta encajar el disco magnético de dos piezas en los pedales de la bici y pegar el sensor al cuadro.

Lo mejor es su versatilidad, ya que el motor se adapta a ruedas de 26, 27, 27,5, 28 y 29 pulgadas, y las baterías tienen distintas capacidades dependiendo de las necesidades de cada usuario. La batería del modelo básico de Swytch Go dispone de 187 Wh, equivalente a 30 km de autonomía, mientras que la versión Go++ se va a los 378 Wh, que ofrece hasta 100 km por carga. Una vez agotada, el cargador Swytch 2A logra una autonomía de 16 km por cada hora de carga.

Además, como opción adicional, la empresa dispone de pantallas LED u OLED que se adaptan al manillar, para tener siempre a mano los datos sobre velocidad, tiempo restante de autonomía y nivel de asistencia. "Al rediseñar el pack de baterías con un factor de forma más grande, incrustar la electrónica de potencia dentro del pack junto con la batería y diseñar una solución de montaje supersencilla que utiliza correas de velcro para sujetar el pack de baterías en cualquier parte de la bicicleta, hemos conseguido reducir el precio de forma significativa", afirmó en su día Dimitro Khroma, cofundador y CTO de Swytch.