La policía encuentra un Ferrari robado gracias a los AirPods que el dueño se dejó dentro del coche

La tecnología de localización de Apple ha sido muy criticada y la empresa ha tenido que desplegar fuertes medidas de seguridad para evitar que sus AirTags o un AirPod se usen para perseguir o vigilar a una víctima de acoso o robo. Sin embargo, estos dispositivos y la función Find My, ampliamente utilizada en España, ha salvado a más de uno de una mala experiencia, ya sea un despiste o el robo de un objeto de gran valor como un coche.

Presentada hace años para evitar perder alguno de los pequeños auriculares de la marca o las llaves, esta tecnología indica a través del iPhone la posición de estas pequeñas piezas. Así se ha conseguido detener a dos ladrones de coches en Estados Unidos.

En la localidad de Waterbury, Connecticut, medios locales han informado de esta curiosa noticia. El departamento de policía arrestó a un sospechoso tras localizar el vehículo de alta gama gracias a la tecnología de Apple. El modelo era un Ferrari 2023, valorado en 575.000 dólares. Los AirPods más baratos, presentados pocos días antes de que se produjera el robo, cuestan 149 euros en España.

I-D: Airpods 3, AirPods 4 y AirPods Pro Chema Flores Omicrono

Según han contado, las autoridades pudieron rastrear el coche hasta una gasolinera de la localidad gracias a los auriculares que se había dejado el propietario dentro del coche robado. Al ser descubierto, el ladrón trató de huir estrellando el Ferrari contra el coche de la policía, para después salir corriendo, pero el intento no tuvo el resultado que esperaba, pues en la huida, el sospechoso se olvidó de su propio iPhone dentro del coche, lo que ha permitido identificarte. El vehículo solo ha sufrido daños leves.

En el teléfono del delincuente encontraron fotografías del interior del coche, que el detenido había compartido con otro sospechoso, también con antecedentes y que se considera cómplice del primero. Así ha terminado esta llamativa detención, a través de una tecnología que permite localizar, según el modelo de AirPods, tanto los pequeños auriculares como el estuche.

De izquierda a derecha: AirPods 2, AirPods 3 y AirPods Pro. CFQ Omicrono

Esto no significa que Ferrari no cuente con sistemas de seguridad para rastrear sus coches. En colaboración con el sistema NavTrak, como se indica en la web de Ferrari, es posible localizar por satélite la posición de cada modelo. "A través de centros operativos propios, NavTrak puede rastrear un vehículo robado, durante las 24 horas los 365 días del año", indica. En la información no se especifica porqué la policía recurrió a los AirPods dentro del coche y no a esta función de la marca automovilística.