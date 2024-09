Así funciona Downdetector, el guardián de internet que avisa cuando una web está caída para millones de usuarios

A la hora de comprar entradas para un concierto, ver una película en internet o pasar un rato perdido en la infinita cadena de publicaciones de una red social es posible encontrarse con una desagradable sorpresa: el servicio no funciona. ¿El problema es de la empresa, del servidor de internet o del dispositivo que se está usando? Esta es la pregunta a la que Downdetector ha querido dar respuesta durante la última década en países de todo el mundo como España.

Downdetector es una plataforma online que proporciona información constante y en tiempo real del estado de multitud de servicios y páginas en internet. Las caídas de redes sociales, proveedores de internet, bancos, servicios streaming o cientos de otros servicios digitales se informan a través de esta web que utilizan más de 150 millones de usuarios al año.

Aunque en Wikipedia figura el fallo de todas las plataformas de Meta de 2019 como la mayor caída registrada por esta herramienta online, este verano Downdetector ha marcado otra página de su historia con la caída masiva de aeropuertos, servicios de emergencias o bancos entre otros miles de empresas a causa de un fallo de CrowdStrike. "Siempre hay fallos de sistema, incluso nosotros los hemos sufrido alguna vez", explica Sander van de Graaf, cofundador de Downdetector en una entrevista a EL ESPAÑOL-Omicrono.

Downdetector en la app y versión web

"Hace unos años, pasamos todo un fin de semana intentando recuperar todo el servicio por un simple fallo humano", cuenta. Para Sander van de Graaf este es un riesgo que siempre va a existir aunque hay formas de minimizarlo: "en nuestros gráficos se pueden percibir curvas. Hace años las aplicaciones de los bancos fallaban mucho, tras solucionarlo, los reportes disminuyeron, pero pasado un tiempo se decidió invertir menos en ese coste informático y los problemas volvieron a parecer. Así se forman oleadas".

Vigilan 45 países

Downdetector nació en 2012 como respuesta a las constantes preguntas que recibían Sander van de Graaf y Tom Sanders sobre fallos en internet para las que no tenían una respuesta rápida y clara. Estos dos ingenieros de software holandeses trabajaban en una publicación centrada en información tecnológica y los usuarios les llamaban preguntando por caídas e incidencias que habían detectado.

Downdetector

Las compañías y responsables de esos servicios siempre contestaban negando haber detectado cualquier problema en el servicio o cuando lo reconocían, habían pasado horas y ya se había solucionado. "Entonces ya no era necesario escribir un artículo sobre el tema para informar a la gente", explica Sander van de Graaf.

Reunidos frente a una cerveza en un bar, desarrollaron la idea. Downdetector nació analizando exclusivamente las quejas de los usuarios en Twitter. "No era una red social tan grande como ahora, pero era más techie y menos mainstream", afirma. Lo que empezó siendo una herramienta exclusiva en Países Bajos, se fue extendiendo a otros países al ir añadiendo idiomas y ahora ya operan en más de 45 países.

En 2018, Downdetector fue adquirido por Ookla, la empresa detrás de Speedtest.net, una popular herramienta con la que seguramente haya medido la velocidad de internet en casa alguna vez. Esta fusión ha permitido a Downdetector expandir sus capacidades y servir tanto a usuarios molestos, como a empresas a las que proporcionan alertas tempranas monitoreando más de 20.000 servidores.

Cómo funciona

Al acceder a la página o aplicación de Downdetector, el usuarios encuentra un mural con las aplicaciones y servicios online que están recibiendo más quejas en ese momento. Un semáforo de colores indica si realmente hay detectada una incidencia grave. La información se diferencia por países, los usuarios de España ven aquellas caídas que afectan a su territorio, aunque sean también problemas multinacionales. No obstante, es posible consultar otros destinos.

Problemas de MásMóvil en 2020 en Downdetector

Dentro de cada empresa, un gráfico refleja el estado del servicio en las últimas horas. Un panel de botones en rojo no deja lugar a dudas sobre cómo denunciar un fallo en esa página web a la que no puede acceder. Todo esto viene acompañado de los comentarios que dejan otros afectados y el perfil oficial de Twitter y Facebook de la empresa donde es posible que estén informando de la evolución de la avería.

Su algoritmo realiza un cálculo del volumen de quejas detectadas tanto en su propia web, como a través de la búsqueda de palabras clave en Twitter y otras vías como las búsquedas de Google. Desde sus inicios han utilizado machine learning para estudiar los datos. Este análisis es constante para poder saber cuándo se está produciendo un incremento significativo.

Interrupción de la web de Bankia en DownDetector. (2020)

"Básicamente analizamos el ruido y contamos con la experiencia de 10 años de trabajo analizando el tráfico de usuarios, es decir, cuántos usuarios pueden advertir de fallos en un día normal, cuando no hay una caída del servicio para que el algoritmo pueda reconocer el problema cuando realmente se produce", afirma su cofundador. Dowdetector recibe más de 25 millones de informes de error cada mes de todo el mundo.

En la propia web se indica que el sistema no acepta todos y cada uno de los informes, aunque sí los guarda como información que puede ser de utilidad para monitorear el servicio online. Por ejemplo, si la herramienta caída no se monitorea en el país desde el que informa el usuario, la información se recopila y almacena, pero no se atribuye como fallo del servicio en otros países.

Su futuro: más local

Preguntado por el futuro, Sander van de Graaf tiene claro que seguirán ampliando el alcance de la web y adaptandola a otros idiomas o acentos. "Queremos ser más locales", por ejemplo en Español queremos adaptar el idioma a cada país.

Vinculados directamente al bullicio de las redes sociales, desde Downdetector observan con interés los cambios que está experimentando esta industria, sobre todo por parte de la que fue la red social del pájaro. "Empezamos solo con los datos de Twitter, pero ahora esta es una pequeña porción de la información que se analiza, porque la mayoría de usuarios avisan de los fallos en la web y de ahí viene la mayor parte de los datos". Este vínculo con la red social, ahora propiedad de Elon Musk, no peligra tras los cambios sufridos por la plataforma que ahora se llama X.

"Notamos que hay menos tráfico desde Brasil, pero actualmente no afecta a nuestros informes" explica en referencia a la reciente disputa judicial con la justicia brasileña que ha llevado al cierre de X en el país. Aún así, reconoce que siempre tienen en el punto de mira otras plataformas como Threads o Mastodon por si en algún momento tuvieran que mudarse de red social.