Qué es Sonio, la startup europea que ha comprado Samsung: así logra detectar problemas en el embarazo

Con la irrupción masiva de la inteligencia artificial generativa en múltiples herramientas de internet, Samsung ha sido uno de los primeros fabricantes de móviles en integrar esta tecnología en sus dispositivos. Sus teléfonos, a la venta en España, ahora facilitan la corrección de fotografías de forma rápida gracias a la IA. Sin embargo, esta tecnología no se ha diseñado únicamente para este uso lúdico, puede servir de apoyo a los médicos que supervisan la formación de los fetos durante el embarazo.

El 50% de las malformaciones congénitas no se detectan antes del nacimiento, recuerda Sonio, la empresa que Samsung acaba de adquirir. La meta de esta start-up europea es abordar esos problemas a tiempo durante la gestación facilitando mejores análisis a los médicos mediante inteligencia artificial.

En España, la IA ya se utiliza desde hace años para analizar la salud de 1.000 corazones por segundo y facilitar a los sanitarios un diagnóstico que tardaría meses. De forma similar, Sonio persigue facilitar el estudio de ecografías prenatales a los médicos.

Médico realizando una ecografía con Sonio Sonio Omicrono

Fundada en 2020, esta startup ha volcado sus primeros años de vida en desarrollar un asistente de inteligencia artificial que ayuda a los médicos a realizar ecografías de forma más rápida y precisa. Fruto de este trabajo de investigación y desarrollo es Sonio Detect, un producto que utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para mejorar la calidad de la imagen de las ecografías en tiempo real y permitir a los especialistas examinar mejor el cuerpo de sus pacientes.

Este software ha recibido recientemente la aprobación de la FDA y ha sido entrenado con más de un millón de imágenes de ecografías reales. El objetivo final del sistema es identificar síndromes y anomalías durante la gestación, ayudando a los médicos a no pasar nada por alto en las ecografías prenatales.

Entre los objetivos que se ha marcado la empresa para su tecnología está la predicción de nacimientos prematuros, los cuales son un riesgo para la madre y el bebé. Desde Sonio creen que la IA puede analizar y potenciar la predicción de estos casos para evitarlos a tiempo. La solución de Sonio Detect ya la utilizan 150 profesionales sanitarios en Europa.

La adquisición se anunció en el mes de abril, pero informa The Next Web que la adquisición por 86 millones de euros se ha completado ahora. Samsung Medison ha adquirido el 100% de las acciones de Sonio, pero Sonio seguirá siendo una empresa independiente con sede en Francia, según informa la empresa coreana. La tecnología de esta empresa seguirá siendo compatible con la mayoría de dispositivos médicos, no se restringirán a los de Samsung.