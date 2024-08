Metabar, la máquina española que sirve cerveza fría en segundos para acabar con las largas colas en los festivales

Esta semana se celebra el Día Mundial de la Cerveza (el primer viernes de agosto). Este brebaje es uno de los más populares en España, no hay fiesta que se precie en el que no haya litros de cerveza fresca para que la disfruten los adultos presentes. En festivales, bares, conciertos o simplemente reuniones de amigos. Sin embargo, disfrutarla en algunos eventos multitudinarios puede ser complicado si no están bien gestionados. Para estos casos, la tecnología propone automatizar su dispensación.

Se acabaron las largas colas. Los conciertos y festivales con miles de asistentes como los de Taylor Swift o Karol G en Madrid están a la orden del día. En España hay más de 1.000 festivales al año, pero no todo es diversión en estos eventos, las colas para conseguir una bebida pueden empañar parte de la experiencia. Así lo atestiguan los creadores de FastFest, una start-up catalana que ha diseñado un robot dispensador de cervezas, self-services, inteligente y capaz de optimizar los procesos de compra en las barras de los grandes eventos.

Con las pasiones que despierta esta bebida, no es de extrañar la gran cantidad de innovaciones que la tecnología ha proporcionado últimamente: máquinas para producir y dispensar cerveza en cualquier lugar de forma fácil y rápida, sin la mano experta de un beer sommelier. A día de hoy existen grifos inteligentes capaces de servir una pinta con la debida destreza, así como máquinas que producen la cerveza en pocos días en casa.

Metabar, máquina dispensadora de cervezas Fastfest Omicrono

"Para el usuario, todo son ventajas, y para el organizador, también", aseguran. Si el acceso a las bebidas es fácil y rápido, el nivel de satisfacción del cliente aumenta y se reducen los costes operativos y de personal. Si el lector ha estado en el Pirata Beach Festival en Gandía, donde acudieron más de 100.000 personas puede que la recuerde. Esta idea no es nueva en España, Metabar podría encontrarse en algún festival con Mixo, una máquina expendedora de bebidas alcohólicas como los cubatas y creada por una star-up de Barcelona.

Cerveza helada en segundos

El funcionamiento es sencillo, como explica Arnau Camps por escrito a EL ESPAÑOL - Omicrono, los asistentes recogen su vaso reutilizable a la entrada del evento en diferentes tamaños y se dirigen a la máquina para pedir su cerveza. Pagando mediante contactless, el vaso está lleno en menos de 30 segundos.

La cerveza se sirve bien fría, a solo 3 grados. "Si habláramos con algún experto cervecero, seguro que nos diría que está por debajo de la temperatura ideal. Sin embargo, lo que nos demanda el mercado es servir la cerveza lo más fría posible", explica Camps. Así, la bebida se mantiene fría el mayor tiempo posible y ayuda a paliar el calor de esta época del año, llena de fiestas al aire libre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fastfest (@fastfest.es)

Metabar podría también servir varios tipos de cerveza, pero, por ahora, la startup ha decidido centrarse en la rubia más popular que es "entre un 55% y un 80% de las ventas". Su objetivo no es "sustituir a las barras convencionales, sino ser un punto de apoyo", afirman.

Mientras los amantes de la cerveza más convencional piden en el Metabar, los asistentes con otras preferencias pueden pedir bebidas en las barras menos congestionadas. Aún así, Arnau Camps bromea con colaborar con Mixo, la otra empresa española con similar producto, para "organizar la primera fiesta sin camareros del mundo".

Todos los socios de este proyecto tenían experiencia como camareros, pero con el proyecto han aprendido mucho más sobre la cerveza. Aseguran haber logrado una máquina que dispensa cerveza con la cantidad justa de espuma, "así nos lo afirmaron algunos altos directivos de San Miguel", explica Camps.

Conseguirlo no ha sido fácil, han tenido que enfrentar diferentes problemas técnicos: "nuestra primera prueba piloto fue un desastre", cuenta este emprendedor. "Tuvimos problemas con la programación del PLC y con la calibración de los sensores láseres que nos detectan el vaso (o el tipo de vaso si es grande o pequeño)". Entonces hubo que repasar el código mientras se calibraban los sensores manualmente.

Metabar, robot dispensador de cerveza para festivales Fastfest Omicrono

No fue la única prueba de fuego. En la discoteca Biloba Lleida, del grupo Bonobo ("una de las 100 mejores discotecas del mundo", apunta Arnau), el tipo de cerveza que usaban tenía más graduación y carbonatación de lo habitual, provocando más espuma en la máquina. "No pudimos servir ninguna cerveza. Por suerte, hemos tenido su apoyo en todo momento, y este fin de semana volveremos a ir, ya que ya podemos decir, por fin, que tenemos un producto fiable al 100%".

Información para los empresarios

Para los empresarios de este sector, máquinas como esta suponen, no solo reducir costes de personal o agilizar el servicio a los clientes, si no también tener un mayor control sobre las ventas y la mercancía. "Actualmente, estamos teniendo una merma de entre el 0,5% y el 2% por barril, frente a un 12% habitual cuando lo dispensa un camarero", indica Camps. Actualmente están probando con una autonomía de 150 litros con barriles en batería, para no depender de una toma de corriente cercana, pero se puede adaptar a tanques de 250, 500 o 1.000 litros.

Metabar, robot dispensador de cerveza Fastfest Omicrono

El Metabar está conectado a la nube donde se realiza un análisis en tiempo real de la máquina, detallando las preferencias de consumo de los clientes para poder hacer predicciones de demanda. Se pueden programar notificaciones para saber cuando un barril está a punto de acabar en un festival o si hay alguna avería.

Por arriba, la máquina admite un espacio publicitario con el que proporcionar al negocio más ingresos económicos. Las pantallas pueden servir como anuncios interactivos, para escanear códigos descuentos y fomentar las ventas. Esto permitiría también cuantificar el impacto de las campañas publicitarias.

El próximo gran evento en el que se podrá probar la Metabar es el festival en el Rototom Sunsplash con más de 200.000 asistentes. Este es el resultado de 3 años de trabajo, el prototipo se terminó en abril y desde entonces han participado en 10 eventos. Podrían haber sido más, si no hubiera sido por las semanas en las que la máquina requirió de los ajustes antes mendicionados.

De ahí que su próximo objetivo sea ronda de financiación para poder fabricar más máquinas el año que viene, las cuales ya se nos han demandado por algunos de estos festivales. El proyecto ha sido uno de los finalistas en la última edición del SpinUOC, programa de emprendimiento de la UOC.