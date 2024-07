El robot humanoide que quiere jubilar a los trabajadores de fábricas ya funciona sin ayuda

Los robots humanoides como Atlas de Boston Dynamics avanzan a pasos agigantados gracias al uso de la inteligencia artificial que les ayudan a comprender el mundo que les rodea y ser más independientes en multitud de tareas. Se les puede ver hacer ejercicios físicos, conversar con humanos y manipular objetos con gran precisión, lo que demuestra la gran variedad de empleos a los que podrán optar en el futuro.

Hace seis meses, el robot humanoide Figure 01 consiguió su primer trabajo en una planta de fabricación de coches BMW. Desde entonces, esta máquina con forma humana se ha estado entrenando para diferentes tareas y ahora muestra sus capacidades adquiridas en un vídeo.

Hasta ahora se había visto a este modelo en vídeos anteriores andando y realizando labores autónomas en un almacén o ejerciendo de camarero preparando un café y conversando con un cliente. En esta nueva demostración se aprecia la completa autonomía del robot a la hora de trabajar con las piezas de un vehículo en construcción.

Robot Figure 01 trabajando en BMW Figure AI

Figure 01 agarrar diferentes piezas con las dos manos a la par o sujeta varios objetos de forma independiente en cada extremidad. Las redes neuronales de las que se sirve el cerebro del robot relacionan cada píxel con acciones directas y manipulación de objetos. Así aprende dónde debe colocar cada pieza con una tolerancia de menos de 3 centímetros; menos de un centímetro en el caso de la inserción de las piezas. Incluso puede corregir la posición del objeto si al depositarlo ha quedado movido.

Sus movimientos no son tan ágiles aún como los de un humano, Figure 01 puede alcanzar una velocidad de 1,2 metros por segundo, pero la clave de su precisión en el trabajo radica en la plétora de cámaras y sensores equipados en la parte superior del Figure 01. Estas cámaras, tal y como explica la empresa, alimentan un gran modelo de visión y lenguaje (VLM) entrenado por OpenAI. Las redes neuronales del robot toman imágenes a 10 Hz a través de cámaras en el robot, y luego la red neuronal genera acciones de 24 grados de libertad a 200 Hz.

Fotograma de la demostración técnica de Figure. Figure Omicrono

Desde su lanzamiento, la compañía ha asegurado que estas máquinas realizarán trabajos peligrosos que no son aptos para las personas, como puede ser la manipulación de máquinas peligrosas en una fábrica, o para paliar la escasez de mano de obra. Pero su llegada también aviva los temores a una pérdida masiva de empleos, ya que no forman parte de sindicatos, no se cogen bajas médicas ni piden días libres.