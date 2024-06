Los revolucionarios uniformes de los atletas japoneses en los JJOO de París: así evitarán las fotos con cámaras infrarrojas

Los uniformes de los deportistas olímpicos suelen generar polémica, a veces por el color con el que representan a cada país como es el caso de los trajes de España este año, pero también por lo que revelan del cuerpo de los atletas. No hace falta que la prenda sea demasiado corta, en Japón han decidido protegerse del voyerismo que consiguen algunas cámaras infrarrojas.

Cuando el teléfono móvil OnePlus 8 Pro llegó a las tiendas en 2020 generó una gran sorpresa, una de sus cámaras era capaz de ver a través de algunos tejidos como con rayos X, cualidad que se eliminó por riesgo a malos usos. Ese mismo año, atletas japoneses encontraron fotografías suyas en redes tomadas con cámaras infrarrojas y publicadas con mensajes sexuales.

Este peligroso uso de la tecnología de imagen infrarroja ha llevado al Comité olímpico japonés a confiar la equipación de sus atletas a un nuevo tejido a prueba de cámaras infrarrojas, según informa el periódico francés Le Monde. Una tela que mantiene la elasticidad propia de los uniformes deportivos, al mismo tiempo que protege la intimidad de la persona.

Mizuno, Sumitomo Metal Mining y Kyodo Printing son los responsables de desarrollar este nuevo tejido utilizado en los uniformes japoneses que lucirán en los Juegos Olímpicos de París. Estas empresas iniciaron la investigación en 2020 a raíz de las quejas de atletas japoneses por fotografías suyas en internet con un carácter sexual, se habían tomado con cámaras infrarrojas, se puede leer en The JapanTimes.

La atleta Mei Kodama, de 25 años, estrenó la ropa con el nuevo material en la carrera de 4x100 metros en los Juegos de Tokio en 2021. En su momento aseguró que era más cómoda de lo que pensaba. Del 26 de julio al 11 de agosto, los atletas japoneses lucirán estas prensas.

Tejido que bloquea cámaras infrarrojas Mizumo Omicrono

Según muestran en los experimentos, el resultado de estos años de desarrollo son unas prendas que absorben la luz en el rango infrarrojo, para no revelar la ropa interior a dispositivos infrarrojos o cámaras térmicas como pueden ser unas gafas de visión nocturna. Las cámaras no pueden percibir de forma nítida una gran letra C bajo la prenda, algo que sí se aprecia con claridad si se tapa con otros uniformes tradicionales.

El resultado sería más efectivo si se pudieran aplicar varias capas sobre el cuerpo dl deportista, sin embargo, los atletas han mostrado su preocupación por el calor extremo que pronostica la meteorología para el mes de julio y agosto en París. Mientras que en años anteriores, otros países optaron por equipaciones a prueba de insectos por la propagación del virus Zika en los juegos de brasil, ahora el riesgo esté en el uso de la tecnología.

Por otro lado, la equipación japonesa también presume de haber sido fabricada produciendo una huella de carbono baja. Producir el traje de calentamiento solo supuso la emisión de 8,8 kilogramos de dióxido de carbono (CO2e), explica ASIC.