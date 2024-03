La tienda de campaña que convierte cualquier coche en caravana: se monta y desmonta en 1 minuto

Una TentBox Go montada en un coche TentBox Omicrono

Con la llegada de la primavera y la Semana Santa, si la lluvia no lo estropea, se multiplican los viajes por carretera en España. ¿Y qué mejor que llevarse la casa a cuestas para tener la libertad de viajar sin ataduras? Por eso, a la moda de las caravanas y las furgonetas camperizadas se ha unido en los últimos tiempos la de las tiendas que se instalan en el techo del coche o en la parte trasera de las pickups.

El problema en muchos casos es que estos complementos no son compatibles con todos los coches debido a su peso. Por eso, la empresa británica Tentbox acaba de lanzar Tentbox Go, la rooftop tent (RTT) más ligera del mundo según sus responsables, ya que supera por poco los 30 kg. Su sencillez también permite que se despliegue en apenas 60 segundos y la posibilidad de comprarla por un precio bastante asequible, que no supera los 1.200 euros.

La empresa, que ya disponía de varios modelos Lite, ha apostado en este caso por una estructura tubular de acero y una 'piel' de poliéster ripstop. Así, el techo de paneles duros habitual en este tipo de tiendas se sustituye aquí por unos soportes con travesaños recubiertos de tela impermeable. El armazón forma una cuña en cuyo interior caben dos personas.

Una vez plegada, TentBox Go apenas ocupa espacio TentBox Omicrono

El suelo mide 114 x 221 cm y, en vez del habitual colchón sobre un panel duro, está hecho con tela ajustada a la estructura de acero inferior. La apertura es manual gracias a las vigas de soporte independientes, cuyo tamaño se ajusta para mantener elevado el techo hasta 45 cm y disponer así de un espacio amplio y confortable.

Además, dispone de una claraboya con cremallera, puertas laterales que también se pueden abrir y cerrar, y una rejilla de ventilación para permitir el flujo de aire. Su resistencia está probada para vientos de hasta 63 km/h y, según TentBox, es adecuada para cualquier clima, aunque no dispone de aislamiento específico.

[Adiós a las tiendas de campaña: la habitación para seis personas que se infla en 15 minutos]

Para acceder a ella, los usuarios pueden utilizar la escalera lateral telescópica de 259 cm. El desmontaje también es sencillo y, una vez plegada, apenas ocupa espacio en sobre el portaequipajes del coche. La tienda, con una garantía de 2 años, ya se puede reservar en la sucursal estadounidense de la compañía por un precio inferior a los 1.200 euros, con envío gratuito y todos los accesorios de montaje a partir de junio.