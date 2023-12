El invento que dispara el rendimiento de las placas solares un 10% sin tener que cambiar la instalación

En España, la popularidad de los paneles solares ha crecido considerablemente en los últimos años, convirtiéndose en una alternativa para ahorrar en las facturas. Una tecnología que ha evolucionado con el paso del tiempo, volviéndose más eficiente y accesible, y hasta adoptando diferentes formas, como con modelos que se instalan en los balcones u otros que se pliegan y colocan en segundos. Pero la última innovación del sector es un ingenioso invento que dispara el rendimiento de las placas fotovoltaicas un 10% sin cambiar la instalación.

Phytonics, una start-up alemana pionera en el campo del recubrimiento de módulos fotovoltaicos, ha desarrollado un novedoso recubrimiento antirreflectante para paneles solares que es totalmente capaz de aumentar la generación de electricidad en hasta un 10%. Una tecnología que la compañía dio a conocer el pasado mes de marzo y que se basa en micro y nanoestructuras que permiten que el rendimiento anual de las placas aumente gracias a una mayor eficiencia en la captura y conversión de la luz solar.

No sólo eso, sino que este innovador recubrimiento también hace que los módulos solares no deslumbren. Esto puede parecer algo de menor importancia, pero lo cierto es que esta función es más importante de lo que pueda parecer, ya que permite abrir nuevas áreas para parques e instalaciones solares, como colocándolos en los alrededores de los aeropuertos, autopistas y vídeos de ferrocarril. Además, se podrían colocar paneles fotovoltaicos en zonas urbanas donde las placas reflectantes no son bienvenidas o, incluso, están prohibidas.

Aumenta el rendimiento

La nueva película antirreflectante de Phytonics es el resultado de más de siete años de investigación y desarrollo por parte de la compañía, que es una división del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) de Alemania. Una de las curiosidades de este sistema es que ha usado la naturaleza como punto de partida, ya que esta tecnología se inspira en las fotosíntesis de las plantas, concretamente replica la epidermis de los pétalos de rosa.

El recubrimiento combina elementos de micro y nanotecnología para replicar la capacidad de absorción de luz solar de los pétalos de rosa. De esta manera, esta tecnología es capaz de suprimir casi por completo todos los reflejos de la luz solar incidente, y lo hace en todas las longitudes de onda y ángulos de incidencia. Una característica realmente importante, ya que lo hace muy superior a otros recubrimientos antirreflectantes convencionales.

Raphael Schmager y Ruben Hünig, creadores del revestimiento, con un panel. Phytonics Omicrono

Según la propia compañía, que los módulos estén prácticamente libres de reflejos se traduce directamente en un rendimiento anual adicional del 5 al 10% en la generación de electricidad para las placas fotovoltaicas; dependiendo de la ubicación y orientación de los paneles. Este revestimiento también ofrece otra ventaja, y es que ayuda a extender la vida útil de las placas al agregar una capa adicional de protección contra diferentes elementos.

Otro detalle a tener en cuenta es que este recubrimiento hace que los módulos solares obtengan otro diseño diferente, ya que parecen terciopelo negro. Esto se debe a que la tecnología de la empresa alemana atrapa la luz dentro del módulo solar, lo que permite que las barras colectoras y otros detalles característicos de las celdas fotovoltaicas desaparezcan. Además, al estar 100% libre de deslumbramientos, también protegen la vista de las personas y se garantiza la seguridad en el tráfico de coches.

[El invento que mejora las placas solares sin cambiar la instalación: también puede calentar la casa]

El revestimiento se aplica durante el proceso de producción del panel solar, por lo que no hay que tocar la instalación. "La solución de Phytonics para el recubrimiento antirreflectante tiene el potencial de aumentar significativamente la eficiencia de los módulos solares y convertirlos en la opción preferida para los hogares, las empresas e incluso la generación de energía a gran escala", señaló en un comunicado Christian Müller, miembro de la junta ejecutiva de EIT InnoEnergy y CEO para la región DACH; empresa que ha financiado el proyecto.

Ya en funcionamiento

Estos módulos totalmente antideslumbrantes convierten la luz en electricidad de forma mucho más eficiente ya se han probado en varias localizaciones. De hecho, la compañía instaló el pasado mes de julio los primeros tejados revestidos, algo que la empresa alemana ha celebrado asegurando que "elegir los dos tejados no fue una decisión fácil, ya que había muchos casos intrigantes. Sin embargo, se han solucionado con éxito dos conflictos de deslumbramiento y tanto los propietarios de las instalaciones como sus vecinos están muy satisfechos".

Las placas solares con el revestimiento de Phytonics. Phytonics Omicrono

"Estamos muy satisfechos de recibir este apoyo en nuestra misión de revolucionar la industria fotovoltaica. Esta financiación nos permitirá avanzar en nuestra investigación y llevar al mercado esta tecnología revolucionaria, prevista para finales de 2023, para hacer de la energía solar una opción práctica y eficiente para todos", aseguró en otro comunicado Ruben Hünig, Co-CEO de Phytonics y uno de los creadores del revestimiento.

