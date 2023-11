Los inventos ganadores de los premios Dyson: de un remolque ambulancia a un revestimiento refrigerante

The Life Chariot (izqda) y E-Coating (izqda). James Dyson Award Omicrono

Los James Dyson Award son uno de los premios internacionales de diseño más importantes del mundo y de los que han salido dispositivos revolucionarios, como FIX, hecho en España y que convierte los microplásticos de la ropa en un nuevo material, o un sistema que convierte coches de gasolina en híbridos. Ahora, la compañía ha dado a conocer los tres inventos ganadores a nivel mundial de sus galardones de este año, entre los que se encuentran un remolque ambulancia o un revestimiento sostenible.

También ha sido premiado en los James Dyson Award 2023 el sistema The Golden Capsule, una ingeniosa cápsula que permite administrar suero y sangre en zonas catastróficas. Unos proyectos que han sido seleccionados personalmente por el propio James Dyson y cada uno de ellos recibirá 34.000 euros como apoyo para las siguientes fases de sus inventos.

"Estos jóvenes inventores, en lugar de simplemente hablar sobre los problemas a los que nos enfrentamos, se han puesto manos a la obra para resolverlos con tecnología y diseño. Es su pasión y determinación por mejorar el mundo lo que les hace tan impresionantes, y espero que el premio les sirva de trampolín hacia el éxito", ha explicado Jame Dyson en una nota de prensa.

Un remolque ambulancia

El vencedor en la categoría humanitaria ha sido The Life Chariot, inventado por Piotr Tłuszcz. Mientras observaba cómo se desarrollaba el conflicto en Ucrania, el joven inventor se fijó en los retos que planteaban las evacuaciones médicas por terrenos difíciles, lo que le inspiró para su proyecto: una ambulancia de evacuación médica todoterreno que se puede acoplar a cualquier vehículo equipado con ganchos.

Un invento que, gracias a su bajo peso y la suspensión del vehículo, hace que sea más seguro para un herido que un maletero de un coche. Tras años diseñando remolques todoterrenos y de rescate de cuevas, Tłuszcz apostó por fabricar The Life Chariot. Un invento que aumenta la capacidad de evacuación de los equipos de rescate al añadir espacio para un herido en camilla y dos asientos más para médicos o heridos leves.

Así es The Life Chariot, ganador de los James Dyson Award

Las dos primeras unidades de esta ambulancia se han entregado a la Unidad Médica Militar ucraniana y a la Unidad Médica Voluntaria polaca de la Fundación Damian Duda "W Międzyczasie"; y se han probado en terrenos como senderos de montaña, bosques, cuevas y minas. " Piotr ha diseñado una ingeniosa manera de atender heridos en terrenos difíciles. The Life Chariot puede ser remolcado de cualquier manera, lo que permite a los médicos salvar vidas con los recursos que tienen a mano", ha comentado James Dyson.

En la actualidad, el joven inventor sigue aplicando mejoras en The Life Chariot a partir de la información recibida de los médicos que trabajan en primera línea y de las personas que la utilizan sobre el terreno. También está trabajando en la adaptación del vehículo para el rescate en montaña. "Espero que, con el apoyo de James Dyson Award, siga salvando vidas, ya sea en evacuaciones en primera línea o en rescates de accidentes en lugares inaccesibles", ha señalado Piotr Tłuszcz.

En la categoría internacional el ganador fue The Golden Capsule, inventada por los coreanos Yujin Chae, Daeyeon Kim, Yeonghwan Shin y Yuan Bai. Durante los terremotos turco-sirios de febrero de 2023 que causaron más de 55.000 víctimas y otros 100.000 heridos, a lo largo del proceso de evacuación los médicos tuvieron que desplazarse por entornos hostiles mientras llevaban en la mano varios paquetes de suero para sus pacientes.

En respuesta a este problema, el equipo de estudiantes de la Universidad Hongik de Seúl diseñó The Golden Capsule, una cápsula que facilita la distribución de líquido intravenoso con manos libres y sin usar electricidad, gracias a las fuerzas elásticas y la diferencia de presión atmosférica en lugar de la gravedad. De esta manera, los médicos de zonas catastróficas no tienen que sostener paquetes suero o sangre mientras transportan a los pacientes, y no se necesita electricidad para controlar la velocidad de infusión.

Así es The Golden Capsule, ganador de los James Dyson Award

"El equipo ha detectado las limitaciones de los métodos actuales de inyección intravenosa, que dependen de la gravedad y la electricidad, en zonas catastróficas. Es una solución mucho más práctica y manos libres: una cámara presurizada que puede colocarse en cualquier sitio, por ejemplo, atada al costado del paciente. Se desinfla lentamente, presurizando el goteo en el paciente y dejando a los médicos libres para realizar otras tareas que salvan vidas", ha señalado James Dyson.

Ahora el equipo de investigadores seguirá realizando mejoras de sus prototipos y pruebas en usuarios en colaboración con expertos médicos para garantizar la funcionalidad de su dispositivo en diversos escenarios de emergencia y hospitales. En el futuro, planean llevarlo a la producción en serie.

"Vimos las dificultades a las que se enfrentaban los médicos y el personal de primeros auxilios en las zonas afectadas por catástrofes naturales a la hora de transportar a los pacientes con vías intravenosas, y los comentarios sobre nuestra solución han sido positivos hasta ahora. En última instancia, esperamos que se convierta en la nueva norma para los paquetes de suero, no sólo en situaciones de emergencia, sino también en los hospitales”, ha declarado el equipo".

Un revestimiento refrigerante

En la categoría de sostenibilidad el invento premiado ha sido E-Coating, ideado por Hoi Fung Ronaldo Chan y Can Jovial Xiao. Se trata de un revestimiento sostenible para paredes exteriores con un gran efecto refrigerante, que reduce los costes medioambientales del aire acondicionado. Un sistema que se crea a partir de residuos de vidrio reciclado y que puede aplicarse también a tejado, reflejando los rayos del sol y reduciendo la absorción de calor de los edificios.

Así es E-Coating, ganador de los James Dyson Award

Esto reduce la cantidad de electricidad consumida en soluciones de refrigeración como el aire acondicionado y mitiga las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. "Ronaldo y Jovial han ideado una manera inteligente de convertir los residuos en algo mucho más valioso. E-coating utiliza vidrio reciclado para crear un revestimiento que se coloca en las paredes exteriores. Así se reflejan los rayos del sol y se ahorra una parte importante de la electricidad necesaria para refrigerar el edificio. Es una solución buena para el medio ambiente y ahorra dinero", ha señalado James Dyson.

El premio ayudará al equipo de inventores a mejorar la adherencia y la facilidad de aplicación de E-Coating. También investigarán nuevas fórmulas para su uso en interiores. "Inventamos el E-Coating con el deseo de ayudar a resolver los graves problemas medioambientales a los que se enfrenta nuestro planeta. El dinero del premio nos permitirá avanzar en nuestros objetivos de investigación y desarrollo y crear una empresa para llevar nuestro invento al siguiente nivel", han comentado.

