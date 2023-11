Elon Musk se burla de Boeing después de su renuncia a competir con los satélites de Starlink

SpaceX, empresa de Elon Musk es uno de los actores privados más fuertes del mercado espacial, pero no está solo. Otras empresas buscan competir con este gigante en múltiples aspectos, aunque no lo tiene fácil. Boeing, tras años de trabajo y dinero invertido, ha renunciado a su programa de internet satelital que iba a rivalizar con Starlink, este último ya opera en España y otros muchos países, pero Boeing seguía en fase de pruebas. Musk no ha desaprovechado la ocasión para opinar en X, su red social (antes Twitter)

El magnate de Tesla y SpaceX ha lanzado una sutil burla sobre la noticia que se hacía publica esta semana. Boeing ha renunciado a la licencia de la FCC que le permitía operar sus satélites en una órbita baja para proporcionar internet desde el cielo. El plan implicaba 147 satélites iniciales.

El pasado 15 de septiembre, la compañía escribía a la FCC informando de esta decisión. La licencia se le había concedido en 2021. Al hacerlo, la empresa ha tenido que pagar al gobierno de EEUU 2,2 millones de dólares a través de una fianza de decomiso.

Boeing renuncia

Boeing solicitó la licencia en 2017, su intención era ofrecer conexión a internet desde el espacio a todos los rincones del planeta. Sin embargo, con el tiempo SpaceX Starlink se ha hecho con el mercado, con más de 5.000 satélites en órbita es el principal actor de este mercado y presta servicio actualmente a más de 2 millones de clientes alrededor del globo.

Mientras tanto, Boeing lanzaba el año pasado un satélite de prueba utilizando el espectro de "banda V" que oscila entre 40 y 75 GHz. La empresa ya ha tomado medidas para deshacerse de su satélite de pruebas. Dicho esto, Boeing insinuó que algún día podría volver al proyecto.

"Competir con SpaceX es difícil", estas han sido las palabras que el magnate ha dejado en Twitter como respuesta a la noticia de Boeing. El mensaje jocoso ha recibido 3 millones de likes o me gustas de otros usuarios de la red social.

SpaceX deja atrás a sus rivales

Ambas compañías mantienen una rivalidad desde hace años con diferentes propósitos. No solo el internet satelital ha sido el objetivo, servir como proveedores de la NASA es otra de las metas marcadas por la empresa. En el mes de mayo, la cápsula Starliner de Boeing completaba su misión con éxito tras descargar material y alimentos en la Estación Espacial Internacional (ISS), tarea en la que compite con SpaceX. Aunque su siguiente viaje, esta vez tripulado, se ha tenido que retrasar 8 meses.

Este mismo año, otro de los gigantes que ha tratado de competir con SpaceX también se rendía. Virgin Orbit, empresa de Richard Branson, encargada de lanzar satélites a la órbita terrestre, cerró y se vendió por partes a diferentes empresas espaciales. Mientras Virgin Galactic, enfocada al turismo espacial, sigue operando y dando pasos hacia adelante.

