El aerogenerador con placas solares que carga miles de coches eléctricos en cualquier lugar

Los coches eléctricos gozan de una buena popularidad y cada vez tienen más presencia en las carreteras, pero lo cierto es que aún no terminan de arrancar en España. Una situación que se debe principalmente a los retrasos en las ayudas para su compra, su limitada autonomía y a la escasez de puntos de recarga. Unos problemas a los que se puede hacer frente gracias a la tecnología, como con un chip que dispara su potencia de carga y autonomía o, en este caso, una ingeniosa torre que utiliza energía solar y eólica para cargar coches eléctricos a gran escala.

Una de las principales ventajas de los coches eléctricos es que son amigables con el medioambiente, ya que no emiten gases contaminantes por el tubo de escape. Sin embargo, esto no significa que sean totalmente limpios, ya que la fabricación de sus baterías y motores suelen implicar desafíos ambientales. Incluso a veces se cargan con fuentes de energía no renovables. Para lograr que sean aún más sostenibles, ahora una compañía con sede en Connecticut (Estados Unidos) propone una solución innovadora para cargar estos vehículos: Wind and Solar Tower, una torre que combina la energía eólica con la solar en un solo sistema.

El desarrollo de Wind and Solar Tower comenzó en el año 2007. Por aquel entonces, Jim Bardia, su inventor, se encontraba indagando sobre las energías renovables que podría usar un amigo suyo en su granja y descubrió que la capacidad de producción eólica local no sería comercialmente viable sin nueva tecnología. Tras años de investigación y gracias a su experiencia previa diseñando y fabricando vehículos personalizados, apostó por crear un invento que mezclara la energía solar y eólica. Como resultado ideó una torre para uso agrícola, pero que acabó rediseñando como un sistema de carga de vehículos eléctricos autoalimentado de alta capacidad que opera sin agregar carga a la red.

Energía solar y eólica

Wind and Solar Tower -que también es el nombre de la empresa- combina los beneficios de las turbinas eólicas con los de los paneles solares para crear un único sistema relativamente compacto que genera una gran cantidad de energía. Una torre que posee una turbina de eje vertical que gira sin importar en qué dirección sople el viento y que, a diferencia de las soluciones tradicionales, puede generar electricidad con vientos suaves de solo 8 km/h y resistir ráfagas de hasta 120 km/h; además de contar en su parte superior con una placa fotovoltaica.

Según su creador, una única torre de este estilo podría proporcionar alrededor de 234.154 kilovatios-hora (kWh) de electricidad al año con ciclos de trabajo del 33% para la turbina eólica y del 45% para el panel solar. "Es como tener una gasolinera con tu propio pozo de petróleo", señala Jim Bardia en un comunicado oficial. Este sistema también puede generar electricidad por sí solo sin estar conectado a la red eléctrica, aunque siempre se puede enchufar si así se desea.

Varios coches usando la torre Wind & Solar. Wind & Solar Omicrono

Esta novedosa torre se distingue por contar con diversas innovaciones inteligentes para producir una gran cantidad de energía. Para comenzar, posee un eje de levitación especial fabricado con imanes permanentes que elimina la fricción y permite que la turbina eólica gire con el mínimo esfuerzo. Este invento también incluye un sistema de transmisión secuencial, con engranajes de corte recto y ocho velocidades, que al adaptarse a diferentes intensidades del viento le sirve para "aumentar la cantidad de tiempo que puede producir electricidad".

Bardia asegura que las ráfagas de viento son comunes, pero que las brisas constantes son mucho más difíciles de conseguir, por lo que tener una caja de cambios como parte de este sistema proporciona una mayor flexibilidad. De esta manera, a velocidades de viento más altas, la transmisión puede hacer cambios ascendentes según sea necesario para mantener la velocidad de la turbina bajo control mientras produce más electricidad al hacer girar el generador más rápido. Cuando apenas hay brisa, se puede cambiar a una relación más baja para que gire más fácilmente.

Autobuses haciendo uso de torres Wind & Solar. Wind & Solar Omicrono

El generador patentado por la empresa cuenta con una eficiencia del 92,3%, que es notablemente superior a los generadores comunes, que rondan entre el 50 y 60% de eficiencia, según Bardia. Más allá de esto, este innovador sistema también tiene la capacidad de cargar vehículos eléctricos por la noche y cuando no hay viento al poder almacenar energía. "La torre es lo suficientemente grande como para albergar hasta un megavatio en baterías", señala su creador.

La otra pieza principal de este sistema es el panel solar que corona la parte superior de la torre, que es autolimpiable gracias a la fuerza centrífuga. Bardia explica que esto se debe a que el rocío de la mañana moja la superficie y cuando la turbina gira se desprende el agua y la suciedad. Además, estas placas también se enfrían porque el aire puede circular fácilmente por su parte inferior, reduciendo la absorción de calor y evitando que disminuya su eficiencia cuando las temperaturas son altas. La compañía señala que su sistema puede cargar 11.707 coches al año por torre y que en sólo tres minutos ofrece 104 km de autonomía; y 352 km después de 10 minutos de carga.

Un diseño flexible

El sistema también posee un diseño flexible y adaptable. Es decir, puede satisfacer una amplia gama de necesidades e instalarse en una variedad de ubicaciones, como en gasolineras, zonas céntricas o en universidades. Incluso la empresa está barajando la posibilidad de fabricar en un futuro una versión más pequeña para uso doméstico. Y es que actualmente este invento tiene unos 18 metros de alto -similar a un poste de luz de carretera- y 13,5 metros de diámetro, ofreciendo alrededor de 140 metros cuadrados de paneles solares en su parte superior.

A pesar de su potencial, este invento no está todavía en producción. De hecho, la compañía está buscando socios e inversores para poder comenzar a fabricarlo. En cuanto al precio, cada torre costará alrededor de 80.000 dólares, unos 76.000 euros al cambio, por cada cargador rápido DC; y cada unidad tendrá seis de estos cargadores. Por lo tanto, el precio total estimado es de 480.000 dólares, aproximadamente 456.000 euros, por torre.

Eso sí, Bardia advierte que su torre solar y eólica no es una solución mágica al problema que existe a nivel mundial con respecto a la carga de vehículos eléctricos, pero resalta que sí que supone un gran paso en la dirección correcta para ello electricidad limpia y renovable. "Cuando cargas un vehículo eléctrico fuera de la red, ese coche está contaminando la atmósfera. No tanto como un automóvil o camión con motor combustión interna, pero en su mayor parte, es sólo un 60% mejor", concluye el directivo.

