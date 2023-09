Apple dirá adiós a la piel en el Apple Watch: tendrá nuevas correas 'premium' más ecológicas

Estamos a poquísimos días de que Apple de a conocer en España sus nuevos iPhone 15, en su próximo evento Wonderlust. Si bien no se ha confirmado en rumores que esta nueva keynote servirá para presentar unos hipotéticos Apple Watch Series 9, no sería raro que viéramos este nuevo reloj aparecer en la palestra. Eso sí, ya no disfrutaría de las correas de piel que Apple suele ofrecer junto al reloj.

Desde hace muchas generaciones, tanto los iPhone como los Apple Watch han ido ofreciendo accesorios de piel de distinta índole. En el caso de los primeros, eran fundas hechas específicamente de piel auténtica. En el segundo caso, el de los Apple Watch, eran correas de cuero que el usuario podía comprar. Ninguna de estas dos opciones estaría disponible en ambos casos.

Y es que el mes pasado, los rumores apuntaban que Apple diría adiós a las fundas de piel, para ofrecer otro material premium, para los iPhone 15. Ahora, y según recoge 9to5Mac, esto ocurrirá también con las correas de cuero. Mark Gurman, de Bloomberg, especifica que Apple quiere "alejarse del cuero" también en los Apple Watch.

Apple dice no al cuero

¿De dónde nace este rumor? Gurman explica que cuando un producto podría desaparecer pronto por diversos motivos (malas ventas, reemplazo de producto, etcétera), los de Cupertino ofrecen descuentos brutales a sus empleados. Es lo que ha ocurrido con las correas de cuero de Hermès, que han sufrido rebajas de hasta el 90% entre los trabajadores de la compañía.

Y hay más pistas. Las pulseras Link (originaria del Apple Watch original) y las correas de cuero Modern Buckle y Hermès no están disponibles para su compra en la tienda de Apple de Estados Unidos, aunque en España siguen estando disponibles. Además, Gurman detalla cómo, con el lanzamiento de una nueva generación de dispositivos, aparecen nuevos accesorios junto a estos, y no parece haber pistas sobre unas nuevas correas.

Las alternativas podrían ser muchas. Apple podría realizar unas correas de cuero sintético o bien usar otro material que también fuera premium. 9to5Mac reportó el pasado mes de agosto las imágenes de unas supuestas fundas 'FineWoven' para los iPhone 15 que sustituirían a los modelos de cuero. La compañía de Cupertino podría hacer esto mismo con las correas de cuero que, presumiblemente, ya no estarán disponibles.

Los motivos de Apple para realizar esta supuesta sustitución no han trascendido, pero podría haber varias explicaciones. La primera y más lógica es el medio ambiente; fabricar este tipo de fundas y correas implica un impacto bastante considerable sobre el medio ambiente. Apple ya ha dejado claro su compromiso con el medio ambiente, por lo que no sería raro que esta fuera la principal motivación de la firma.

Otra opción es el precio. Estas correas pueden superar holgadamente los 300 y los 600 euros fácilmente. Sí, existe un público privilegiado que tiene acceso a estos accesorios, pero generalmente no son productos para masas. Esta sería la excusa perfecta para que Apple ofreciera una alternativa también premium pero algo más económica.

La duda principal queda en la colaboración entre Apple y Hermès, iniciada en 2015 y que se ha centrado en ofrecer todo tipo de accesorios de lujo para los dispositivos Apple. En caso de que todo esto fuera cierto, podríamos ver una ruptura en esta colaboración, cercana a los 10 años de edad.

