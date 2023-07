Icon of the Seas, el Titanic del siglo XXI: así es el innovador crucero más grande del mundo

Los cruceros turísticos modernos son como pequeñas ciudades flotantes, con todo tipo de instalaciones a bordo para satisfacer las necesidades de los pasajeros. Estos gigantescos barcos recorren los mares de todo el mundo, haciendo escalas en países como España, consolidándose como una de las alternativas más populares para irse de vacaciones desde los tiempos del Titanic, pese a su trágico destino. Pero si hablamos de tamaño (y de megalomanía), ninguno puede compararse con el Icon of the Seas, que acaba de completar sus primeras pruebas en aguas abiertas.

La construcción de este gigante de los mares se está llevando a cabo en las instalaciones de uno de los constructores navales más importantes de Europa, el astillero Meyer Turku, en la costa suroeste de Finlandia. Royal Caribbean International, la empresa propietaria del barco, anunció recientemente que el Icon había completado su primera travesía en aguas abiertas, tras algunos retrasos debido a las malas condiciones climatológicas. "Durante su primera serie de pruebas de mar, el Icon of the Seas recorrió cientos de kilómetros, en las que se comprobaron los motores principales, el casco, los sistemas de frenos, la dirección, el ruido y los niveles de vibración", según un comunicado de prensa de la compañía.

Si no surgen contratiempos, la entrega final del buque está prevista para el 26 octubre de este año. Cuando zarpe definitivamente en su primera travesía tripulada, prevista para enero de 2024, se alzará con el título del más grande del mundo, por delante de otro buque de la flota de Royal Caribbean, el Wonder of the Seas, que realizó su viaje inaugural el año pasado y tiene una eslora de 362 y 18 cubiertas para explorar. El Icon sube la apuesta y llega a los 365 metros y las 20 cubiertas, con una oferta recreativa tan apabullante que sus pasajeros tendrán imposible probarlo todo en un único viaje.

Megaconstrucción

En junio de 2021 comenzaron las labores para construir esta descomunal embarcación, que tendrá capacidad para 5.610 pasajeros (aunque podría llegar a 7.600) y 2.350 tripulantes, con un peso total de 250.800 toneladas. Uno de sus mayores atractivos será el mayor parque acuático flotante del mundo con 6 inmensos toboganes, pero también otras instalaciones, como las 7 piscinas distribuidas a lo largo y ancho del buque.

La industria de los cruceros es una de las más contaminantes relacionadas con el turismo y Royal Caribbean quiere convertir la estrategia ecológica en uno de sus pilares de cara al futuro. Por eso, el Icon of the Seas será el primer barco de la compañía propulsado por gas natural licuado (GNL) y con tecnología de pilas de combustible.

Primeras pruebas en mar abierto del crucero Icon of the Seas

Está equipado con seis motores capaces de generar 67.500 kW de energía para alcanzar hasta 22 nudos (41 km/h), pero el uso de GNL reducirá casi a cero las emisiones de dióxidos de azufre, así como la producción de óxidos de nitrógeno, especialmente dañinos para la salud. También incorpora instalaciones de conexión a tierra para reducir aún más las emisiones mientras esté atracado en puerto.

Otras tecnologías para preservar el medioambiente tienen que ver con la captura del calor residual del motor, que se reutiliza para no desperdiciar energía. El software de gestión del barco también incluye algoritmos de aprendizaje automático, capaces de optimizar las rutas del buque para lograr la máxima eficiencia energética, y sistemas de lubricación que crean microscópicas burbujas para recubrir el casco y reducir la fricción mientras el barco navega. Además, más del 93% del agua dulce se producirá a bordo gracias a una planta desalinizadora de ósmosis inversa.

Ilustración del Icon of the Seas viajando de noche Royal Caribbean International Omicrono

Ahora, más de 2.000 operarios de los astilleros Meyer Turku ultiman los detalles de un barco destinado a marcar una época, ayudados por los 450 especialistas que trabajaron a bordo del barco para evaluar su rendimiento durante los 4 días que duraron sus primeras pruebas en mar abierto.

Entre los preparativos, el barco recorrió cientos de kilómetros en el mar Báltico con la ayuda de cuatro remolcadores de entre 37 y 67 toneladas. El siguiente paso antes de la botadura definitiva será una segunda ronda de pruebas de mar a finales de este año, la ocasión de poner al primer buque de la clase Icon al límite para comprobar que todos los sistemas funcionan correctamente antes de su viaje inaugural desde Miami.

Barrios

La compañía naviera, con más de 50 años de experiencia, promete más de 40 formas de cenar, beber y entretenerse, la mayoría de ellas incluidas en la tarifa del crucero. Con 20 cubiertas para explorar, la idea es atender a todo tipo de turistas, con zonas dedicadas a familias jóvenes con niños y espacios reservados para los adultos.

Entre los 2.805 camarotes hay 28 tipos diferentes de alojamiento, con distintas categorías, distribuciones con vistas al océano y mucho espacio para quienes viajan en grupo, con habitáculos de hasta tres plantas diseñados para albergar a ocho pasajeros. Pero lo que atrae toda la atención son los ocho barrios en los que se divide el barco, zonas tematizadas con todo tipo de atracciones y una amplísima oferta de ocio y restauración.

Vacaciones a bordo del Icon of the Seas

El más espectacular es AquaDome, situado en la parte superior y frontal del buque, con vistas panorámicas de 220 grados al océano y una enorme cascada en el centro. Está coronada por una enorme cúpula de 363 toneladas, la mayor estructura de vidrio y acero que se ha izado en un crucero, con 25 metros de alto y 50 de ancho. En su interior alberga el AquaTheater, diseñado para albergar espectáculos acuáticos, además de restaurantes, bares y comercios.

Los otros barrios no se quedan atrás, con propuestas como el minigolf Lost Dunes, la escalada en Adrenaline Peak y Absolute Zero o la pista de hielo más grande de todos los cruceros de Royal Caribbean. Por su parte, Thrill Island acoge el parque acuático, con atracciones novedosas como Pressure Drop, un tobogán abierto que compite con los más adrenalínicos del mundo, o Frightening Bolt, el tobogán de caída libre más alto del mar.

Icon of the Seas durante su primera prueba en mar abierto Royal Caribbean Omicrono

De momento, la compañía afirma que está recibiendo una cifra récord de reservas de cara a 2024, con viajes desde 1.998 euros por persona. El Icon of the Seas viajará durante todo el año realizando un recorrido de 7 noches por el Caribe Oriental y Occidental con punto de partida en Miami. A bordo, los pasajeros saltarán de isla en isla desde destinos como Perfect Day, la playa privada de Royal Caribbean en Cayo Coco (Cuba), Bahamas, Cozumel (México), Philipsburg (San Martín) y Roatán (Honduras).

