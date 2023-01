Aircore Mobility, el minimotor eléctrico para coches, aviones y barcos que logra 335 caballos

El diseño de los motores es cada vez más sofisticado. Debido a las limitaciones que se impondrán en España para el año 2035, la industria del automóvil tiene que cumplir con el objetivo de reducir las emisiones perjudiciales para el medioambiente sin rebajar las elevadas velocidades que ya alcanzan muchos de ellos. Un claro ejemplo de cómo combinar ambas exigencias en un mismo motor tiene sello español. Así es, el e-Rex es capaz de lograr hasta un 80% más de potencia con su innovador sistema.

Las innovaciones no entienden de países o nacionalidades. En el CES 2023, además de todo tipo de productos y avances tecnológicos, ya se han podido ver un pequeño motor que funciona para vehículos eléctricos de tierra, mar y aire. Se trata del Aircore Mobility, el último producto que la compañía Infinitum ha lanzado al mercado. Este nuevo motor de la compañía con sede en Texas ha generado una gran expectación, tras haber ganado el premio a la Sostenibilidad, Ecodiseño y Energía Inteligente en la feria internacional que celebrada en Las Vegas.

Este reconocimiento se lo ha ganado a pulso, pues el motor eléctrico está fabricado con materiales reutilizables para poder utilizarlos varias veces gracias a su diseño modular. Además, el Aircore Mobility se puede fabricar en cualquier lugar, sin que se necesiten complejos equipos de ensamblaje.

Ninguna de estas dos características resulta una novedad en esta empresa estadounidense, ya que se está especializada en desarrollar motores eléctricos. Eso sí, con fines industriales. En esta ocasión, el Aircore Mobility parece estar centrado en el sector de la automoción, aunque también podría servir para aeronaves y embarcaciones.

Un diseño innovador

Aunque la fecha de lanzamiento no llegará hasta el segundo trimestre de 2023, Infinitum ya ha ofrecido en el CES 2023 toda la información acerca de este motor, para el que cuentan con hasta 32 patentes. La primera característica que destaca del Aircore Mobility es que se trata de un motor de tracción y propulsión de flujo axial.

El motor Aircore Mobility. Infinitum Omicrono

Esta tipología es considerada por muchos como el motor que revolucionará los sistemas de transporte eléctrico, gracias a su mayor eficiencia y sus dimensiones más compactas. A diferencia de los motores de flujo radial, que suelen utilizarse en los vehículos eléctricos de Tesla y Volkswagen, el campo magnético que hace que gire el rotor es paralelo al eje de rotación.

De esta forma, el espacio que hay entre el estator y el propio rotor en los motores de flujo axial suele ser más amplio que en el caso de los de flujo radial. Un motor eléctrico de este tipo no solo reduce su tamaño y su peso, sino que aprovecha mejor el bobinado para enviar hasta cuatro veces más par generando menos calor.

Detalles del motor Aircore Mobility.

En el caso del Aircore Moblity, el estator de hierro que tienen los motores convencionales se ha sustituido por uno que utiliza placas de circuitos impresos (PCB) de cobre laminados sobre una base no conductora. Esta sustitución ha permitido que el motor necesite un 66% menos de cobre que uno convencional.

Más allá de su diseño, lo más destacado a nivel práctico de este motor es que tan solo pesa 41 kilogramos, lo que supone un 90% menos que un estator con el núcleo de hierro. Estas dimensiones y peso reducidos son los que permiten que la densidad de potencia del Aircore Mobility sea hasta cinco veces mayor que la de un motor tradicional, como aseguran desde Infinitum. Con una densidad de potencia de hasta 12 kW/kg este motor tiene la capacidad suficiente como para alcanzar los 335 caballos.

Una prueba exitosa

Esta superioridad frente a un motor convencional es debida a su sistema de refrigeración, fundamental en la gran mayoría de vehículos eléctricos. Aunque no hay que olvidar que desde Infinitum destacan que su motor también podrá tener aplicaciones aeroespaciales y marítimas. Para probar el sistema de refrigeración de su último lanzamiento, los ingenieros de la compañía convirtieron un motor Infinitum de 10 CV refrigerado por aire en uno refrigerado por aceite.

Los resultados demostraron que, entre el agua y el aceite, la segunda opción es peor. Y es que la refrigeración por agua del motor funcionó mucho mejor. La temperatura máxima de los materiales del interior del motor —en especial, los del rotor— establecen su potencia máxima. Así, cuanto más eficaz sea el sistema de refrigeración, mayor será la densidad de potencia posible.

Prueba del motor Aircore Mobility. Infinitum Omicrono

Como reconocía el fundador de Infinitum, Ben Schuler, en declaraciones a The New York Times, "harán falta miles de empresas más como nosotros con buenas ideas que pongan de su parte". Lo que Schuler desconocía, o no quería reconocer, es que no solo existen ya empresas con "buenas ideas", sino con unas muy similares a las suyas.

Por ejemplo, la compañía sueca Koenigsegg desarrolló el pasado año un mini motor eléctrico que logra 335 caballos y se puede usar en aviones, coches y barcos. Una invención que guarda una gran similitud con Aircore Mobility, el motor que Infinitum no lanzará al mercado hasta mediados de 2023.

