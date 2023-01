Hyundai presenta un sistema para aparcar sin tener que maniobrar inspirado en los cangrejos

Seguro que más de una vez te has encontrado en la situación de no solo encontrar aparcamiento, sino de tener que aparcar tu coche para que quepa. Muchos en España han desarrollado la famosa técnica de aparcar haciendo malabarismos para no chocar o dañar con el resto de coches o han dependido de los ya conocidos sistemas de asistencia al aparcado existentes en el mercado desde hace años. Hyundai tiene la solución, y la ha presentado en el CES: el aparcamiento lateral.

En el contexto de la feria de tecnología, la compañía automovilística ha dado a conocer su nueva tecnología de aparcamiento sobre uno de sus vehículos, el IONIQ 5. Este sistema permite girar de lado las ruedas para, básicamente, conducir de forma lateral. Sí, como si fuera un cangrejo, por lo que aparcar debería ser mucho más sencillo de la cuenta, según recoge Engadget.

Este sistema, compuesto de cuatro módulos ubicados en cada una de las ruedas del coche, integra motores eléctricos que junto a amortiguadores y frenos cableados permiten realizar el giro. Además, estos módulos son extraíbles, por lo que se pueden instalar en otros coches, eso sí, eléctricos, y sin que se necesite la adaptación de las plataformas de dichos vehículos.

Aparcar de forma lateral

Según recoge un metraje de la propia compañía, esta tecnología permite girar las ruedas del coche en ángulos casi de 45 grados. Esto abre un gran abanico de posibilidades para el vehículo, desde aparcar de forma lateral hasta poder girar en 360 grados, pudiendo aumentar enormemente la maniobrabilidad del coche en sí. De hecho, el sistema permite no solo girar las ruedas, sino que permite que cada una pueda girar de forma independiente.

Hay que aclarar que este sistema, bautizado como e-Corner, es puramente conceptual. Si bien es cierto que el vehículo utilizado en las demostraciones de Hyundai es un coche comercializado en serie, la tecnología por el momento no se verá en el mercado actual hasta dentro de unos años.

Demostración de la tecnología e-Corner de Hyundai.

La idea lleva en desarrollo al menos un par de años, y no ha sido hasta ahora (presumiblemente a causa del COVID y la pandemia) que no ha sido posible plasmarlo en un prototipo físico. Un detalle que afianza la idea de Hyundai por estandarizar este sistema en un futuro es la posibilidad de instalar estos módulos en otros vehículos con la menor cantidad de impedimentos posibles.

Desgraciadamente, Hyundai ha sido parca en detalles técnicos adicionales, por lo que aún tendremos que esperar un poco más para ver a e-Corner aplicarse en el mercado actual. La compañía ha asegurado que esperan lanzarlo de forma comercial para el año 2025.

Pick-up de Rivian. Rivian Omicrono

No es la primera vez, por otro lado, que vemos la idea del movimiento 'a lo cangrejo' en el sector automovilístico. Rivian, la considerada por muchos rival directa de Tesla, ya presentó un sistema similar en el año 2019 en su pick-up eléctrica, la Rivian R1T. Posteriormente le siguió General Motors con su Hummer EV, su primer vehículo eléctrico que también incluirá este llamado 'Modo Cangrejo'.

