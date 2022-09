El telescopio James Webb de la NASA muestra Neptuno y sus anillos en todo su esplendor

El James Webb, el telescopio espacial más famoso del momento, sigue sorprendiendo con las imágenes que llegan a España y al resto del mundo. Ya lo hemos visto en varias ocasiones, hace muy poco con Marte. Ahora, el Webb ha captado nada más ni nada menos que el planeta Neptuno, uno de los más llamativos del sistema solar.

[La NASA comparte la imagen de Marte más detallada hasta ahora: 2.500 millones de píxeles]

Según adelanta la propia NASA, el James Webb ha conseguido captar de forma clara el planeta, ofreciendo las mejores imágenes que tenemos en tres décadas. Una imagen tomada en unos pocos minutos y que captó no solo el planeta, sino los anillos que rodean al planeta, que también aparecen en la toma.

Estas nuevas imágenes podrían ser clave para que los científicos puedan investigar la composición y el tamaño exacto de estos anillos. Según asegura Heidi Hammel, científica interdisciplinaria del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore (que dirige el James Webb), este ha sido un descubrimiento "absolutamente alucinante".

Captando Neptuno

La última vez que el ser humano tuvo una vista de Neptuno fue en 1989, con el sobrevuelo de la sonda espacial Voyager. La foto que tomó la sonda, menos de 5 días antes del sobrevuelo de la sonda sobre dicho planeta, recogió el aspecto principal del planeta así como su "Gran Mancha Oscura", una tormenta ubicada en su atmósfera.

La toma del James Webb se tardó en obtener unos solos minutos, consiguiendo una imagen próxima de Neptuno. La vista más amplia se tardó en conseguir hasta 20 minutos adicionales. Heidi detalla cómo no habían visto este nivel de detalle en Neptuno "desde el encuentro con la Voyager en 1989".

Fotografía con indicativos de las lunas de Neptuno. NASA, ESA, CSA, STScI Omicrono

En la imagen no solo se recoge a Neptuno, sino una serie de galaxias traseras que se extienden hacia atrás. En la toma, se pueden apreciar el planeta y los anillos del mismo. Un detalle importante es que alrededor de Neptuno se pueden apreciar varios puntos brillantes. Aunque físicos han dejado claro en el New York Times que no se sabe específicamente la naturaleza de estos puntos, se estipula que son nubes de hielo de metano ubicados en el cielo de Neptuno.

Se pueden observar, además del planeta, varias de las lunas de Neptuno. La que más brilla y que prácticamente corona la imagen junto al planeta es Tritón, su luna más grande. En las imágenes infrarrojas, la superficie de esta luna, compuesta de nitrógeno congelado, hace que brille como si fuera una estrella, más incluso que el planeta. Y es que el metano oscurece, en luz infrarroja, a Neptuno.

Hay que recordar que estas imágenes provienen del recorrido del telescopio por todo el sistema solar. En verano ya pudimos ver imágenes de Júpiter, y muy recientemente, vistas en infrarrojo de Marte y de su atmósfera. Es de esperar que también lleguen fotografías de otros cuerpos, como Urano o incluso Plutón, el planeta más pequeño de todo nuestro sistema solar.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan