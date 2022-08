Facebook y Twitter acaban con una red de cuentas que lanzaba propaganda a favor de occidente

Todos recordamos en España los casos de injerencias políticas provenientes de China o Irán, así como los escándalos relacionados con Cambridge Analytica, en la que se manipularon datos de 50 millones de personas para favorecer a los republicanos en las elecciones presidenciales que le dieron la victoria a Trump. Ahora, tanto Twitter como Facebook han desarticulado una campaña de publicidad encubierta promovida por Estados Unidos.

[El increíble vídeo de dos cazas F-35 derribando drones en el aire con misiles guiados]

Tal y como recoge Forbes, Facebook y Twitter habrían eliminado un conjunto de cuentas que han estado lanzando todo tipo de proclamas publicitarias en pro de Occidente. Estas campañas propagandísticas apoyaban de forma incondicional la posición a favor de Ucrania en el conflicto con Rusia, además de lanzar perspectivas prooccidentalistas en Asia contra otros países como China o Irán.

Así lo han revelado en conjunto la Universidad de Stanford, así como Graphika, una empresa consultora de análisis de redes sociales. Mientras que Twitter censuró estas cuentas por atentar contra sus políticas de manipulación en plataformas y spam, Meta las describió como cuentas que promovían el "comportamiento no auténtico coordinado".

Cierre de cuentas

Esta es la primera vez que Meta y Twitter acaban con una campaña de propaganda a favor de Occidente, ya que lo normal es acallar estos mismos movimientos pero en sus variantes proorientales, provenientes de países como China. Estas cuentas cerradas por los dos titanes tecnológicos se hacían eco de mensajes de medios de comunicación afines al Gobierno de EEUU, como Voice of America o Radio Free Europe.

El argumentario que manejaba este conjunto de cuenta incluía la defensa incondicional de Ucrania, críticas a las políticas de países principalmente de Oriente Medio o Asia (lugares donde se estaban estableciendo estos mensajes, precisamente) y acusaciones de calado bastante grave.

Biden sostiene un arma impresa en 3D Reuters Omicrono

Por ejemplo, en alguna ocasión se ha llegado a acusar al Gobierno de Putin de asesinar a civiles disidentes, y han destacado las atrocidades que supuestamente los soldados rusos habrían cometido en suelo ucraniano en plena invasión.

Las cuentas estaban dirigidas a usuarios de Asia Central y Oriente Medio y el conjunto de datos que manejó Twitter abarcaba 299.566 tuits de hasta 146 cuentas distintas en un período de 10 años, entre marzo de 2012 y febrero de 2022. En el caso de Meta, esta serie de campañas estaba representadas por hasta 39 perfiles de Facebook, 16 páginas, 2 grupos y 26 cuentas de Instagram activas entre 2017 y 2022.

Mark Zuckerberg

Según recoge Graphika, este conjunto se dividió en dos grandes bloques. El primero era una campaña abierta de mensajes del gobierno de Biden llamada Trans-Regional Web Initiativ, y la segunda consistió en la serie de campañas ya mencionadas repartidas por Instagram y por Facebook. Los investigadores no han podido establecer el origen de las campañas, aunque ambas empresas apuntan a EEUU y Reino Unido.

La repercusión, no obstante, no fue demasiado importante. "La gran mayoría de las publicaciones y tuits que revisamos no recibieron más que un puñado de 'Me Gusta' o 'Retuits', y solo el 19% de los activos que identificamos tenían más de 1.000 seguidores", aseguran los investigadores.

Aún con eso, los investigadores advierten. "Creemos que esta actividad representa el caso más extenso de operaciones encubiertas de influencia prooccidental en las redes sociales que ha sido revisado y analizado por investigadores de código abierto hasta la fecha".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan