Los secretos de los doodles de Google: así se crean los populares logos del gigante tecnológico

Google ha encontrado en los doodles —esa peculiar variación temática de su logotipo— una forma de celebrar por todo el mundo momentos significativos de la historia de la humanidad. La página principal de su buscador se llena de color de vez en cuando para felicitar el fin de año, recordar a personas de renombre como Forges en España o dar a conocer culturas o inventos que muchas personas ignoran. La última vez ayer mismo, con el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022.

Pero ¿quién está detrás de estos juegos e ilustraciones? Oculto tras estos logos conmemorativos hay todo un equipo dedicado a reflejar cada detalle de la cultura de un país o de la vida de un personaje importante. Perla Campos es la actual líder del equipo de marketing de Doodles, criada en Texas por una madre soltera mexicana, para ella los doodles son la oportunidad de dar voz a historias y comunidades que hasta ahora no han sido escuchados, "crean un espacio para generar conversación y entender en qué aspectos somos iguales para celebrarlo", explica a EL ESPAÑOL - Omicrono.

Su día a día es dar vida a los famosos doodles en todo el mundo y cuáles son los principales objetivos que tienen para la página de inicio del buscador. Lleva seis años trabajando dentro del equipo de Google Doodle, "para mucha gente es como un lifetime (toda una vida) en Google", explica con orgullo en esa mezcla entre mexicano e inglés con la que se expresa. Dos años antes de entrar en el equipo de doodlers trabajó en otras secciones como Google Search, Google Play o Google AdWords.

Perla Campos, directora de marketing en Doodles de Google Google

"En el equipo central somos menos de 30 personas y somos los doodlers; hay ingenieros, artistas, animadores e ilustradores", sorprende saber que las historias que Google cuenta de todo el mundo a través de su logo se crean desde un pequeño equipo en Estados Unidos. Pero Perla aclara que la labor se sustenta en el conocimiento de personas de todo el mundo: "Nosotros abordamos el tema, hablamos con las familias de los personajes, nos ocupamos de la producción artística e, incluso, del lanzamiento. Pero, por supuesto, es muy importante mantener ese trabajo con los locales para celebrar un tema con todo el respeto del mundo".

Los locales son empleados de Google en las distintas sedes que tiene la compañía por el mundo, Perla se refiere a ellos como local doodle managers:"su trabajo es darnos ese contexto cultural, indicarnos cómo podemos conectar con la gente de ese país, por ejemplo, no uses ese color porque significa x, o si vas a tratar este tema, tienes que añadirle este detalle, porque la gente se va a volver loca".

Perla Campos, trabajando en Doodles Doodles Omicrono

Cómo se eligen

El primer paso es elegir el tema para los más de 400 doodle que se crean al año. Puede ser una propuesta de algún googler (empleado de Google) o algunas de las miles de ideas que reciben de los usuarios por correo electrónico, "tenemos una larga lista de temas que queremos abordar y que están pendientes", asegura. Eso sí, no vale cualquiera tema, aquellos personajes, aspectos culturales o detalles de un país que quieran transformar el logo de la empresa deben cumplir unos requisitos.

Pizarra de ideas

"Siempre nos enfocamos en aquellas cosas que nos van a unir en la celebración. Cuando celebramos la letra ñ, fue superimportante para España, pero nos une como hispanohablantes". También están adquiriendo mucho peso los conceptos de diversidad e inclusión en su trabajo. "Hay muchos aspectos que vemos, como el género, la era, la profesión, la diversidad y la inclusión o la racenicity (identidad racial). ¿Qué podemos hacer para que mucha gente se vea reflejada en la página de inicio y lo celebren?", añade.

Cuando se le pregunta por su doodle favorito, Perla no duda, como tampoco dudó en su momento al proponerlo: "Mi doodle favorito es el de Selena Quintanilla. Yo serví de local doodle manager en España, ese fue mi primer trabajo con doodles. Y cuando estuve en ese rol, el líder del grupo en ese momento vino a conocerme y me preguntó "¿Si pudieras hacer un doodle sobre cualquier persona, quién sería? Y sin pensarlo dije: Selena Quintanilla".

Doodle de Selena Quintanilla Google

El doodle de la cantante méxico-americana, que después tendría su serie en Netflix, no se publicó en España, pero sí en numerosos países latinoamericanos y en Estados Unidos. "Personalmente en ese momento, yo no me había sentido reflejada en la página de inicio y creo que mucha gente se siente igual, todos se sorprendieron de la reacción de la comunidad latinoamericana".

Producción: arte y tecnología

Tras elegir el tema, toca darle forma y conocer a los protagonistas. Los doodles han evolucionado mucho desde sus inicios. El primero se publicó en 1998, siendo una broma de los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, quienes estarían ese verano en el festival Burning Man y querían que los usuarios supieran que no iban a estar al frente del motor de búsqueda. Desde entonces, la broma ha crecido hasta integrarse con las páginas de búsqueda.

Doodler dibujando doodles Doodles Omicrono

"Primero se atrevieron a cambiar una letra, luego se sugirió cambiar todo el espacio, después se añadió movimiento". En esa mezcla entre arte y tecnología, Google ha sorprendido con juegos interactivos para aprender a programar, aplicaciones de inteligencia artificial que crean música, vídeos, e incluso realidad virtual. "Debería haber un trivial sobre doodles, ¿a ver quién conoce más?", bromea Perla tratando de recordar los más interactivos.

"Es obvio es que los interactivos llaman mucho la atención, por eso cuando la pandemia estaba en su pleno apogeo, pusimos una colección de doodles interactivos, los más populares de nuestra historia en el buscador de Google, y ahorita todavía los puedes encontrar", también se pueden encontrar todos y cada uno de los doodles reunidos en una sola web con información sobre el tema y los países de destino. Además de este entrenamiento, en plena pandemia la compañía ha usado este espacio para informar a las personas, "poder darle a la gente una línea directa a esa información, especialmente en esos tiempos ha sido un rol importante".

Doodle de Google para los Juegos Olímpicos de Tokio Omicrono Omicrono

Entre los doodles interactivos, Perla destaca el más elaborado de la historia de Google, El juego multijugador dedicado a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Siete pruebas deportivas enmarcadas en un mundo inspirado en el anime y la cultura japonesa. La compañía californiana contó con la colaboración de STUDIO4°C, un respetado estudio de animación japonés, para sacar adelante parte de Champion Island.

"Son como siete doodles en uno, nos llevó año y medio, o casi dos años, de trabajo con centenares de personas ayudando y con la colaboración del estudio japonés que se encargó de toda la parte artística. En el momento de plantearlo, la líder del equipo se sentó y nos dijo: quiero que piensen como blue sky (lo más alto)". Antes de este juego en siete partes, Perla también trabajó en doodle multijugador dedicado a la Lotería, un juego de cartas mexicano, en el que colaboró el youtuber mexicano Luisito Comunica.

Doodle del juego mexicano Lotería Google

El tirón de los doodles interactivos también traspasa fronteras y consigue que temas como el homenaje al estilo de baile swing y al mítico Savoy Room del barrio de Harlem en el Nueva York de los años 30 se disfrutará incluso en la web de España, "los países nos los piden, aunque allí no se conozca el tema". De igual manera, otros doodles animados están sirviendo para reflejar culturas menos conocidas, por ejemplo, Perla recuerda el doodle sobre We:wa, un líder de la tribu Zuni de América.

Para este juego que refleja las costumbres tejedoras de esta comunidad contaron con la colaboración del artista Zuni Pueblo Malley Quetawki (Google trabaja también con artistas invitados). Igual que para los doodles del espacio consultan a ingenieros de la NASA, el equipo trabajó con esta comunidad para comprender su cultura y respetar cada detalle y costumbre en el doodle, incluso tienen en cuenta que dentro de la tribu se desaconseja hablar en presente de los miembros de la comunidad que han fallecido. "Estos doodles sirven para que la comunidad unrepresented se sienta valorada, pero también crean un espacio para generar conversación y hacer que los demás se familiaricen con la historia".

Doodle We:wa Doodle Omicrono

Al final de la entrevista Perla promete que los doodles seguirán creciendo, con nuevos temas y nuevas tecnologías, aunque mantiene en secreto las novedades que están preparando, "al fin y al cabo, la esencia de los doodles también es la sorpresa".

