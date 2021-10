En directo | Lanzamiento de Blue Origin que lleva al espacio al comandante Kirk de Star Trek

New Shepard Blue Origin

Día grande en la casa Blue Origin. La compañía espacial de Jeff Bezos ya tiene todo listo para comenzar la que será su segunda misión turística tripulada. El reloj regresivo llegará a cero a eso de las 16:00 horas de España peninsular, momento en el que la cápsula despegará hacia el espacio si finalmente no se acumulan más retrasos.

Y es que, en un primer momento, la misión se iba a realizar ayer día 12 de octubre pero se retrasó debido a que las previsiones de viento no jugaban a favor. Hoy, ya con una meteorología más favorable y la tripulación habiendo terminado su entrenamiento, todo apunta a que la nave New Shepard NS-18 despegará del Launch Site One situado en West Texas.

Uno de los tripulantes es el famoso actor William Shatner quien encarnó al Capitán Kirk en la saga Star Trek. Además, a sus 90 años será la persona de más edad en viajar al espacio y lo hará junto a otros 3 tripulantes.

Este segundo lanzamiento llega tan solo 3 meses después del primero llevado a cabo por la compañía en el que viajó Jeff Bezos junto a su hermano y otros dos tripulantes. En el llevado a cabo el pasado julio, la New Shepard sobrepasó por unos kilómetros la polémica Línea Kármán, que separa -por convención científica- la atmósfera del espacio. Un plan de vuelo calcado al de hoy.

Lanzamiento segunda misión turística de Blue Origin

La duración total del vuelo es de 10 minutos, en los que se incluye el despegue del conjunto formado por la cápsula y el cohete, el desacople, el aterrizaje el cohete por su lado y el de la cápsula por el otro. Un tiempo en el que los tripulantes podrán experimentar un auténtico lanzamiento espacial superando los 3.700 kilómetros por hora (3 veces la velocidad del sonido) y poder presumir de alcanzar el espacio al traspasar la Línea Kármán.

Esta fase 100% espacial se alcanza aproximadamente 3 minutos después del lanzamiento y supone el mayor tiempo de microingravidez dentro de la nave. El vuelo parabólico comprende una reentrada controlada a eso de los 6 minutos tras el lanzamiento y un descenso -con paracaídas incluido- que los llevará de vuelta a tierra firme 4 minutos después.

Perfil de vuelo de la New Shepard Blue Origin

La cápsula cuenta con toda la tecnología de presurización y acondicionamiento necesaria para que el vuelo sea lo más confortable posible. Además, está especialmente diseñada con grandes ventanales para que sea una experiencia única.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan