Televisor de Xiaomi gratis con el nuevo 11T: qué hacer para conseguirlo

Xiaomi ha realizado un evento global en el que ha presentado una variedad de dispositivos que llegarán a España. Entre ellos vemos la nueva tablet de Xiaomi, la Xiaomi Pad 5, la Xiaomi Mi Band 6 NFC y los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro. Y junto a estos teléfonos, la marca lanza una nueva oferta de lanzamiento en la que regalarán un televisor.

En concreto, Xiaomi ha anunciado que junto a la compra de alguno de estos nuevos teléfonos regalará la nueva Xiaomi TV P1 de 32 pulgadas, valorada en 289 euros. Una promoción que no sólo servirá para impulsar las ventas de los 11T y 11T Pro, sino también para dar a conocer su oferta de televisores.

Para poder aprovechar la oferta, habrá que tener en cuenta una serie de fechas y condiciones, sin embargo, es bastante fácil hacerse con una. Te contamos todo lo necesario para que te puedas hacer con la nueva tele de Xiaomi y tenerla en tu casa cuanto antes.

Una tele gratis

Xiaomi 11T Chema Flores

Desde el día 23 de septiembre hasta el 9 de octubre, los usuarios que realicen la compra de estos nuevos teléfonos recibirán de regalo una Xiaomi TV P1, en su versión de 32 pulgadas. Un modelo que tiene una resolución HD de 1.366 x 768 píxeles pero que cuenta con Android TV en su interior.

Este es un televisor correcto que puede hacer maravillas en según qué lugares del hogar, como dormitorios o la cocina, pues su tamaño se puede antojar pequeño para el salón. Dispone de 3 HDMI, 2 USB 2.0, WiFi, Bluetooth 5.0 y una memoria interna de 8 GB. Integra Chromecast de Google, y cuenta con Smart TV, siendo compatible con asistentes inteligentes y aplicaciones como Netflix, YouTube o Amazon Prime Vídeo.

Las ventajas de esta oferta son varias. Podremos llevarnos el televisor comprando absolutamente cualquier modelo de Xiaomi 11T, independientemente de la memoria o el modelo. Tampoco importa la tienda en la que se realice la compra, pues la oferta estará disponible en tanto en los comercios autorizados por la marca (El Corte Inglés, Amazon o Media Markt), determinados operadores de telefonía así como las propias Mi Stores (física y online).

Detalles a tener en cuenta

Xiaomi 11T Chema Flores

Esta oferta se mantendrá desde el día 23 de septiembre hasta el 3 de octubre. Pasadas esas fechas y hasta finales de octubre, será posible seguir accediendo a esta oferta para conseguir el televisor gratis, aunque en este caso la promoción será exclusiva a través de Orange o Movistar.

Un detalle muy interesante es que si compras un Xiaomi 11T en una tienda de la compañía (una Mi Store ubicada en España), te podrás llevar la tele en el mismo momento en el que compras el teléfono (siempre y cuando la tienda tenga existencias del televisor). Si tienes una tienda de Xiaomi cerca, podrás hacer todo este proceso de forma presencial.

Hay que aclarar que esta oferta no incluye al nuevo Xiaomi 11 Lite 5G 'New Edition', ya no es un teléfono de la gama 11T, pese a que se haya presentado junto a ellos en el evento global de Xiaomi.

