El primer iPad con pantalla OLED llegaría el próximo año

Con los iPad recientemente renovados en España, como ha sido el caso del iPad Air y del iPad Pro M1, no faltan rumores que advierten sobre lo que llegará en un futuro. Nuevos rumores, esta vez provenientes del portal The Elec, afirman que en los dos siguientes años llegará toda una nueva generación de iPads con pantallas OLED.

Según The Elec, el año que viene Apple lanzaría un nuevo iPad con pantalla OLED, un iPad Air de 10,86 pulgadas y sucesivamente, en el año 2023, tendríamos dos nuevos iPad con pantalla OLED de 11 y 12,9 pulgadas. Estos últimos tamaños corresponden a un iPad de la gama Pro de Apple.

Mientras que los iPad Air montarían un panel con estructura OLED rígida, los iPad Pro usarían paneles con estructuras OLED flexibles, lo que repercutirá directamente en el coste de estas nuevas tablets de Apple así como en los bordes de pantalla.

Esto es algo que el propio Ming-Chi Kuo adelantó en marzo de este mismo año, afirmando que en los próximos años Apple introduciría paneles OLED en sus nuevos iPad y dejaría los paneles Mini-LED para los iPad Pro con procesadores Apple M. Los iPad Air serían los primeros en recibir el OLED. Pero ¿por qué sacar iPads con pantalla OLED después de haber presentado un panel Mini-LED en los nuevos iPad Pro?

Mientras que el OLED se basa en píxeles que se iluminan de forma totalmente individual, el Mini-LED se basa en zonas de iluminación más grandes. Esto puede provocar en algunos casos halos en la pantalla o zonas de iluminación atenuadas en según qué tipo de contenidos. Por otra parte, los OLED no sufren ese problema, pero sí que se suelen degradar provocando la llamada 'quemazón' o burn-in, que deja huellas en la imagen.

Lo más lógico para Apple, tomando estos rumores como ciertos, sería incluir los OLED en sus iPad más 'baratos' y mantener el Mini-LED en sus iPad Pro con procesador M. Así, Apple segmentaría mucho mejor sus gamas de iPad, y ayudaría a que los paneles de estos iPad sufrieran un cambio significativo que muchos usuarios agradecerían.

No obstante, es cierto que la renovación del iPad Pro M1 deja en duda este rumor, especialmente porque Apple no es dada a renovar su hardware en un lapso tan corto de tiempo y sobre todo después de haber introducido una novedad importante como es el caso de los paneles Mini-LED. Sin embargo, y dados todos los rumores, no hay pocos argumentos para pensar que esto será así, especialmente si provienen de las cadenas de suministros actualmente que producen estas tablets.

