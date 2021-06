10 consejos para comprar en el Amazon Prime Day de forma segura

Amazon celebrará en España los próximos días 21 y 22 de junio el Prime Day, uno de los mayores eventos de ofertas de todo el mundo, con interesantes chollos en tecnología. Sin embargo, también es un evento que trae las miradas de los ciberdelincuentes para llevar a cabo diferentes estafas y timos.

El aumento de transacciones en línea conlleva a un crecimiento en los intentos de fraude, como ya se observó el pasado año durante el confinamiento por el coronavirus, en el que los delitos de estafas por Internet aumentaron al menos un 70% el año pasado durante el confinamiento, según datos de la Guardia Civil.

Por eso motivo, durante estas fechas es extremadamente importante comprar de forma segura. Para ello, desde la escuela de negocios digital IEBS Business School han compartido 10 consejos a tener en cuenta a la hora de adquirir cualquier producto de forma online para evitar cualquier estafa.

· Medidas de protección preventivas: antes de llevar a cabo cualquier compra online se debe comprobar que el dispositivo que se va a utilizar está correctamente configurado y protegido. Para ello, hay que confirmar que el sistema operativo esté actualizado con la última versión. También es necesario instalar una herramienta antivirus y analizar el terminal para detectar posibles amenazas.

· Desconfiar de las ofertas desorbitadas y de las "urgencias": Internet se llena de anuncios con ofertas irresistibles. Hay que destinar unos minutos antes de comprar para detectar si lo que se tiene delante es una ganga o un fraude. Sobre todo cuando se encuentren en páginas web desconocidas y reduzcan los precios de los productos a más de la mitad. El sentido común es la mejor alerta, ya que unas ofertas tan exageradas no pueden ser ciertas. Incluso es aconsejable revisar ese mismo producto en otras tiendas.

· Revisar las condiciones de compra: antes de completar el proceso de compra, hay que asegurarse de en qué consiste el derecho a devolución o si supone algún coste y cuánto. Por Ley, cuando un consumidor compra a una empresa dentro de la Unión Europea y si la compra se ha hecho online, tiene derecho a anular y devolver el pedido en el plazo de 14 días, por cualquier motivo y sin justificación alguna. Lo mismo con la garantía legal. Los productos de la UE siempre tienen derecho a una garantía mínima de dos años sin coste alguno.

· No utilizar red WiFi pública: es importante no conectar el dispositivo con el que se realicen compras online con una red WiFi pública. El acceso a datos bancarios o pasarelas de pago podrían quedar al descubierto y estarían en riesgo de ser interceptadas durante el proceso de compra. Si se realizan las transacciones desde casa, hay que asegurarse de configurar el router para que terceros no puedan conectarse a la red.

· Buscar información sobre la tienda si no es conocida: cualquier tienda online debe mostrar públicamente su nombre completo, NIF y domicilio fiscal. También un teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico para poder hacer llegar dudas o reclamaciones. También es importante identificar los textos legales, como "Términos y condiciones" y la "Política de privacidad". Si cuenta con esta información, se puede buscar opiniones de otros usuarios en Internet para comprobar que es fiable.

· Pagar con una tarjeta de pagos online o pasarelas de pago como PayPal: Las opciones de pago contra reembolso, con tarjeta de crédito o utilizando intermediarios de confianza como PayPal son las más seguras. Sobre todo, no hay que enviar dinero en efectivo ni efectuar transferencias bancarias para completar una compra. La ventaja de pagar con plataformas como PayPal es que la garantía de cliente asegura una devolución del dinero si es una estafa o el envío no llega nunca.

· HTTPS y candado: cuando se proporciona información privada como el DNI, el nombre, la dirección o datos bancarios, se debe comprobar que la página web envía los datos utilizando el protocolo de comunicación seguro "https" y que no ponga "http". Esto se puede encontrar al inicio de la URL o página web donde se ha comprando. También hay que comprobar que la tienda disponga de un certificado de seguridad y que coincida la url del navegador con el sitio esperado. Si lo tiene, el navegador mostrará un icono en forma de candado y, haciendo clic, podrás ver sus datos. Igualmente, hay que fijarse en el nombre que aparece en la barra del navegador, los ciberdelincuentes se aprovechan de las prisas y los parecidos para llevar a sitios maliciosos.

· Conservar pruebas de la transacción: Una vez realizada la compra hay que asegurarse de que se conservan pruebas de la transacción. Normalmente, envían al correo electrónico automáticamente un correo de confirmación con todos los datos de la compra. Hay que asegurarse de recibirlo antes de cerrar las páginas. En el caso de no hacerlo, se pueden guardar capturas de pantalla, recibos o números de referencia hasta que llegue el pedido.

· Seguros de ciberriesgo: con la expansión de la digitalización impulsada por la pandemia, los ataques informáticos han aumentado exponencialmente. Por eso, cada vez hay más empresas que ofrecen seguros de ciberriesgo. Estos seguros ofrecen cobertura por los daños que puedan reclamar

· Elegir comercios con sellos de confianza: los sellos de confianza son unos distintivos que se proporcionan a los comercios electrónicos para demostrar su calidad y seguridad en la venta por Internet. Para conseguir este sello, las tiendas son auditadas y evaluadas para comprobar que cumplen correctamente con los criterios de seguridad, privacidad y protección de los consumidores. Uno de los sellos más conocidos en España es el de "Confianza Online".

