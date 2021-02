Cuidado con los chollos de relojes inteligentes: así te cuelan uno falso

La pandemia por el coronavirus ha motivado el crecimiento del comercio electrónico, impulsando a su vez las compras online de relojes inteligentes. Una situación que los delincuentes están aprovechando para estafar a los usuarios con falsificaciones. En España, un 52% de los compradores de relojes a través de internet han adquirido una falsificación de forma intencionada, mientras que el 48% restante han sido engañados.

Eso es lo que refleja un informe elaborado por Smart Protection, una compañía que se dedica a proteger a las marcas contra las falsificaciones en internet. Un estudio que también ha destacado que los smartwatches son el principal tipo de reloj que se adquiere a través de compras online, seguido de los relojes digitales y deportivos. A pesar de que son peores que el original y pueden ofrecer una calidad inferior, estas falsificaciones están en auge.

"Los relojes inteligentes son el principal reclamo porque tienen una capacidad mayor para ser falsificados. Poseen unas características que hacen que las réplicas y falsificaciones estén muy desarrolladas. Se puede copiar tanto el diseño como el software. Incluso existen las Faces (fondos de pantalla) con los que poner la cara de cualquier reloj, incluso analógico", explica Ignacio Muguiro, branding director de Smart Protection, a OMICRONO.

Falsificaciones realistas

En la actualidad, las copias falsificadas engañan a los consumidores debido a que los métodos de producción han mejorado, como la impresión 3D y el acceso a materiales baratos que dan lugar a "supercopias" que son difíciles de identificar. Además, el uso de logotipos oficiales, imágenes y las descripciones de productos se utilizan para engañar a los consumidores.

Un precio más bajo que el original es la principal motivación que tienen los usuarios al comprar un reloj inteligente falso, aunque en ocasiones se llegan a estos 'chollos' mediante las búsquedas online y los marketplaces. Sin embargo, no todos los consumidores que han comprado un reloj inteligente falsificado en internet lo han hecho de forma intencionada, ya que también existen una serie de estafas que los delincuentes usan para sus propios propósitos.

El Apple Watch, uno de los relojes inteligentes más populares. Chema Flores Omicrono

En internet se venden y anuncian relojes falsos, pero la mitad de los compradores de estos productos reconoce haber sido engañados al comprar una imitación que pensaban que era de la marca original. Actualmente hay diferentes estafas, aunque una de ellas es bastante peligrosa para los usuarios, ya que ceden sus datos personales.

"Existen páginas piratas que se hacen pasar por un marketplace especializado con múltiples marcas y que consiguen un buen posicionamiento orgánico en Google; aunque en la URL cambia algún detalle con respecto a la original. Éstas atraen a los consumidores con un gancho de precio o promoción, que dejan sus datos de la tarjeta en un sitio no seguro y no solo no reciben el reloj, sino que los delincuentes se quedan con los datos bancarios. Esto es muy común y es la gran estafa", indica Muguiro.

Por otro lado, los propios marketplaces conocidos son el lugar donde más se adquieren estos artículos. "Aquí el problema reside en que estos comercios trabajan con muchos distribuidores, por lo que no es sencillo identificar cuáles son los productos reales o no", explica el directivo. Sin embargo, estos establecimientos retiran inmediatamente las falsificaciones en el momento que una marca da una prueba legal de que un producto está vulnerando los derechos de propiedad intelectual o industrial.

El nuevo Samsung Galaxy Watch 3. Adrián Raya Omicrono

Las estafas también se pueden encontrar en las redes sociales, que "actúan como altavoces de este tipo de cosas. Por ejemplo, un influencer sin querer puede hacer mucho mal al promocionar un reloj inteligente falso en su cuenta. En este caso es un tema de conocimiento, ya que al final ven que su red social ha eliminado su contenido, y empiezan a tomar conciencia de ello", explica Ignacio Muguiro.

En general las plataformas son muy exigentes en qué tipo de información tiene que enviar una compañía para demostrar que un producto que se vende no tiene los derechos correspondientes. "Los marketplaces son los primeros que quieren tener sus espacios limpios y en el momento en el que se les notifica, retiran la falsificación. Pero es cierto que cuanto más maduros son, más medios ponen para hacerlo, ya que no pueden actuar de jueces de lo que se está vendiendo", añade el directivo.

El truco de las réplicas

También existen dos tipos de infracciones. La primera de ella son las propias falsificaciones, es decir, relojes inteligentes con un diseño idéntico al original que alguien vende en un marketplace a través de una web propia o que promociona en las redes sociales diciendo que se trata de un modelo original. "En ese caso, el usuario lo compra y cuando le llega a casa se da cuenta de que se usa la marca del fabricante, pero es una falsificación. Los delincuentes intentan engañar con eso", comenta Muguiro.

En otro apartado se encuentran las réplicas, que también son ilegales y se recogen como falsificaciones. Sin embargo, "en este caso los delincuentes no mencionan al fabricante real ni ponen la marca, aunque sí añaden un nombre similar al producto. Fusilan el reloj inteligente y lo venden sin decir nada, como si fuera de otra marca y así engañan a los usuarios".

Honor Watch GS Pro Adrián Raya Omicrono

Uno de los mayores problemas es que una gran mayoría de usuarios no saben distinguir el producto original de una falsificación a la hora de comprarlo a través de internet, algo con lo que juegan los delincuentes, ya que tienen todo medido para que siempre aparezca lo más real posible. En el caso de adquirir un reloj inteligente falso, es importante reportarlo para que el establecimiento pueda retirarlo.

"Incluso los comercios electrónicos cuentan con un sistema de devolución inmediata, aunque no todo el mundo la usa. Hay personas que se dan cuenta de que tienen una falsificación tras llevar un tiempo usando el reloj y piensan que es tarde para devolverlo; y hay otras que lo detectan al instante, se enfadan y no reaccionan", afirma Ignacio Muguiro.

No son seguros

Un dato que llama la atención del informe es que de las personas que durante el proceso de compra de un reloj se han dado cuenta de que era falso, el 48% lo ha adquirido, mientras que el 52% no. También cabe mencionar que las falsificaciones de relojes inteligentes no son seguras, ya que pueden producir fallos o quemaduras.

"Hay que tener mucho cuidado. Como ocurre con los juguetes, todo lo que tiene que ver con algo que se carga puede llevar problemas de salud. Si un reloj inteligente es falso, su propio sistema de carga puede no ser de calidad y se puede generar algún problema en el momento de carga o uso, como quemaduras o problemas cotidianos", concluye el directivo.

