El helicóptero militar que no necesita piloto: así es el Airbus VSR700

Si ya es impresionante que un coche sea capaz de conducir por sí solo, que lo haga un helicóptero puede solo puede significar que estemos viendo alguna película de ciencia ficción. Pero para Airbus no. La empresa aeroespacial, en la que participa España, acaba de anunciar que el prototipo VSR700 ha realizado el primer vuelo libre autónomo de su historia.

Hasta no hace muchos años, para pilotar un avión o un helicóptero se necesitaban un mínimo de tres miembros de tripulación entre pilotos y personal técnico. Incluso actualmente, el helicóptero más grande del mundo necesita 4 personas: dos pilotos, un ingeniero de vuelo y un técnico de vuelo.

El paso a la automatización de algunos procedimientos echó de las cabinas a muchos trabajadores y, en la actualidad, se trabaja en el desarrollo de vehículos totalmente autónomos para las tareas más peligrosas o repetitivas. Uno de los máximos exponentes de todo esto es el dron 'guardaespaldas' que está desarrollando Estados Unidos para evitar poner en riesgo a pilotos y aeronaves mucho más caras.

El helicóptero europeo autónomo

Airbus está apostando por todo lo que rodea al mundo autónomo. Hace tan solo unos meses, anunciaron el primer repostaje autónomo del mundo llevado a cabo en pleno océano Atlántico. El programa del dron helicóptero VSR700 va en la misma línea y ha realizado un vuelo autónomo de 10 minutos sobre un centro de pruebas en el sur de Francia.

Airbus VSR700 Airbus Omicrono

El primer vuelo del VSR700 se llevó a cabo en noviembre de 2019, menos de un año de desarrollo hasta que ha conseguido volar por sus propios medios si intervención humana. Para conseguir permisos de aeronavegabilidad, Airbus Helicopters desplegó un perímetro virtual (geofencing) que garantizara el vuelo de la aeronave en una zona muy concreta y preestablecida.

"El vuelo libre conseguido por el VSR700 es un paso importante hacia las pruebas en el mar que se realizarán a finales de 2021 como parte de los estudios de eliminación de riesgos para el futuro avión no tripulado de la Armada francesa", ha declarado Bruno Even, CEO de Airbus Helicopters. Los planes de Airbus y del ejércido de Francia pasan por el empleo de dos aeronaves de demostración y, opcionalmente, la construcción de una tercera pilotada. "Para desarrollar y madurar los aspectos técnicos y operativos para llevar a cabo las operaciones del UAS [Unmaned Aerial System, Sistema Aéreo No Tripulado] en un entorno naval".

VSR700 Airbus Omicrono

Además de la zona segura de vuelo acotada por GPS, el VSR700 posee una tecnología denominada Flight Termination System (Sistema de Finalización de Vuelo) que le permite anular la misión en cualquier momento de forma segura. El proceso de automatización de la aeronave es especialmente importante pues está estrechamente relacionado con una mejora del software del piloto automático. Como viene siendo tradición, una parte importante de los sistemas de vuelo y nuevas tecnologías suelen probarse en aeronaves militares para luego, si es útil y seguro, llegar a la aviación comercial.

El helicóptero 'para todo'

El diseño y desarrollo del Airbus VSR700 se ha llevado a cabo para "cumplir con los exigentes requisitos de las armadas globales y de los ejércitos en ágiles a la vez que controvertidos campos de batalla y mares del siglo XXI", tal y como reza la página web oficial del producto.

Airbus Helicopters VSR700 Airbus Omicrono

Las misiones para las que ha sido pensado abarcan prácticamente todos los campos de la guerra marítima relativas con el inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Por ejemplo, se podrá desplegar desde un barco y sobrevolar zonas delicadas donde se sospecha que hay piratas o embarcaciones enemigas.

También posee capacidades antisubmarinas gracias a la amplia carta de sensores que equipa a bordo el VSR700. "Es capaz de transportar y colocar una barrera de guerra antisubmarina para complementar la actividad del barco o de otro helicóptero tripulado". El resto de funciones que puede realizar el helicóptero se enmarcan en seguridad marítima de vigilancia y en salvamento marítimo.

En esta última tiene un rendimiento especial gracias a que es capaz de mantenerse en vuelo cerca de 10 horas con el equipamiento de salvamento a bordo. Además, "sus sensores de alta calidad encontrarán supervivientes en condiciones difíciles. La flexibilidad del sistema permite fácilmente el uso de múltiples plataformas para brindar una cobertura mayor o más detallada en menos tiempo".

Airbus VSR700

En cuanto a especificaciones, el Airbus VSR700 tiene una autonomía que puede superar las 10 horas (dependiendo del equipamiento a bordo), 8 horas con una carga táctica completa, posibilidad de acoplar sensores de todo tipo (radares, infrarrojos...), velocidad máxima de 185 kilómetros por hora y un techo de servicio de 6.000 metros. Todo ello en poco más de 6 metros de largo, 2.30 metros de alto y un diámetro del rotor de 7.2 metros. Airbus apuesta por la autonomía y deja de lado un motor eléctrico para emplear uno a combustión tradicional.