Bizum ya está en ING: así puedes activarlo en cuatro pasos

ING anunció la semana pasada que sus clientes españoles podrían enviar y recibir dinero con Bizum este mismo mes de julio. El día ha llegado y desde hoy mismo aquellos que tengan una cuenta con la entidad naranja podrán realizar transferencias únicamente conociendo el número de teléfono de la otra persona.

Pese a la apuesta por Bizum, ING mantendrá Twyp, la aplicación propia que permite a los clientes sacar dinero en efectivo de supermercados o gasolineras cuando están realizando un pago. Asimisimo, también seguirá soportando Google Pay y Apple Pay como hasta ahora.

A Bizum pertenecen las principales entidades bancarias del país, con lo que los clientes de ING podrán realizar transferencias instantáneas con aquellos amigos que tengan cuenta en CaixaBank, Banco Santander, Banco Sabadell, BBVA, Bankia, Kutxabank, Caja Rural, Unicaja, IberCaja, Cajamar, Abanca, Bankinter, Liberbank, Laboral Kutxa, Evo, Banco Mediolanum, Eurocaja Rural, Caja de Ingenieros, Cajalmendralejo, Aequia Banca, Bankoa Crédit Agricole, Cajasur, Deutsche Bank, Imagin Bank y Openbank. Pero, ¿cómo activo Bizum?

Cómo activar Bizum en ING

La posibilidad de comenzar a usar Bizum es real para los clientes de ING desde el día de hoy, sin embargo, antes habrá que seguir cuatro sencillos pasos para empezar a enviar y recibir bizums.

Abre la aplicación. Ve a tu teléfono móvil, abre la aplicación y desbloquéala con tu clave de seguridad.

Ve a Transferencias. Pincha sobre la opción Transferencias y ahí aparecerá un desplegable con la opción Bizum, pincha sobre ella y aparecerá el enlace Activar Bizum.

Condiciones y seguridad. Una vez que pinche para activar Bizum habrá que aceptar las condiciones, escogeremos la cuenta con la que queremos vincularlo e ingresar un código que nos será enviado a través de SMS.

Bizum está listo. Cuando añadamos el código de seguridad, recibiremos un nuevo SMS que nos indicará que el servicio de Bizum ya está disponible con nuestra cuenta.

Cabe tener en cuenta que si teníamos Bizum vinculado con nuestro teléfono móvil a la cuenta de otra entidad bancaria, al hacer el proceso de ING perderemos automáticamente esa relación e ING pasará a ser el banco que tendremos en Bizum. Posteriormente podremos cambiar la cuenta que queremos tener relacionada desde el menú opciones de Bizum así como darse de baja.

Cómo enviar o pedir bizums en ING

Una vez que tengamos activado Bizum en nuestra cuenta de ING el proceso para enviar y recibir bizums es tan fácil como enviar o recibir un mensaje. Asimismo, cabe destacar que la entidad naranja no establece coste por el uso del servicio, con lo que ING Bizum es totalmente gratis. Eso sí, no se podrán enviar más de 2.000 euros al día a un particular, así como no podrá haber más de 150 transferencias (enviadas y recibidas) al mes por usuario.

