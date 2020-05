El mayor fabricante de coches eléctricos de China trae a Europa un SUV eléctrico barato

El Tang EV600, uno de los modelos más importantes del fabricante chino BYD, finalmente llegará a Europa como parte de una primera prueba de contacto con el mercado europeo de los coches eléctricos.

Las ventas de coches eléctricos siguen creciendo en Europa, si bien también se ven afectadas por la pausa en la que está el sector por la crisis del coronavirus; pero es evidente que ya se han convertido en una alternativa viable para muchos compradores.

No es de extrañar por lo tanto que ya empecemos a escuchar noticias de fabricantes chinos que quieren su parte del pastel europeo; la llegada de estas nuevas marcas se ha profetizado mucho en los últimos años, pero es ahora que vemos los primeros planes reales.

Llegan los coches eléctricos de BYD

Por ejemplo, el pasado marzo hablábamos de la llegada de Aiways con un SUV chino. Y ahora le toca el turno al verdadero peso pesado: BYD llegará este mismo 2020 a Europa.

BYD es el fabricante de coches eléctricos de mayor producción en China, y de hecho a escala mundial se queda sólo por detrás de Tesla; por ejemplo, BYD ha conseguido grandes innovaciones, como una batería que no explota incluso después de ser perforada. Por lo tanto, esta es la mayor apuesta por el mercado europeo que hemos visto proveniente de China.

El BYD Tang EV600 tuvo gran éxito en China BYD Omicrono

El primer modelo que BYD importará será el Tang EV600, o simplemente Tang 600. Estamos ante un SUV mediano, el tipo de vehículo que más se está vendiendo en los últimos años; por lo tanto, es más grande y práctico comparado con el que podría ser su rival más cercano en cuanto a precio, el Tesla Model 3.

Se venderán dos versiones, el EV600 y el EV600D, que se diferencian principalmente en la potencia y la transmisión.

El interior del BYD EV600 BYD Omicrono

El EV600 es la versión básica, con un motor eléctrico de 180 kW y 300 Nm, sólo con tracción delantera; con su batería de 82,8 kWh, alcanza los 520 km en ciclo NEDC, que seguramente serán muchos menos cuando se homologue con el ciclo WLTP en Europa. Con una aceleración de 0-100 km/h en 8,5 segundos, será más apropiado para el uso en ciudad.

El EV600D es la versión más potente, con dos motores eléctricos, uno delantero y otro frontal, de 180 kW cada uno para una potencia conjunta de 360 kW; eso también implica que tiene tracción a las cuatro ruedas. Todo eso hace que las cifras mejoren mucho, haciendo el 0-100 km/h en 4,4 segundos. Sin embargo, la autonomía baja a los 500 km en ciclo NEDC.

Cómo BYD llegará a Europa

Noruega será el primer país europeo que recibirá los coches de BYD, como parte de una especie de programa piloto para tantear la situación y comprender mejor las expectativas de los conductores europeos. No se han especificado ni los precios ni la disponibilidad del Tang EV600; en China, cuesta apenas 36.800 € después de aplicar los subsidios del gobierno.

El BYD Tang EV600, el SUV eléctrico que llegará a Europa

Aunque los coches chinos tienen precios muy competitivos, no tienen la mejor fama en lo que respecta a la calidad ni la fiabilidad; es cierto que ese puede ser un estereotipo que no coincide con la realidad, pero es innegable que BYD y los demás fabricantes chinos tendrán que demostrar que no merecen la mala fama.

BYD tiene la ventaja de que ya tiene presencia en Europa con otros de sus productos como furgonetas y camiones; de hecho, la compañía presenta este lanzamiento como una "expansión" por Europa, y no una "llegada", y también lanzará nuevos camiones eléctricos.