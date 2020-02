Un Tesla Cybertruck en miniatura destroza a una camioneta real en prueba de remolque

Aún queda mucho para el lanzamiento del Tesla Cybertruck, y de hecho, ni siquiera hemos visto aún cómo será el modelo final; pero sólo la presentación del prototipo ya ha sido suficiente para provocar todo un terremoto en la industria.

Si el Cybertruck cumple todas sus promesas, demostraría que los coches eléctricos son capaces de los trabajos más duros, y que son una alternativa real a los motores diésel y gasolina que predominan en camionetas, furgonetas y otros vehículos de trabajo.

Por supuesto, hay muchos que dudan que eso sea posible, y la presentación de Tesla no ayudó; para demostrar la capacidad del Cybertruck, la compañía emitió un vídeo en el que el prototipo vence fácilmente a un Ford F-150 en una prueba de remolque, en el que ambos vehículos estaban atados por una cuerda.

Un Tesla Cybertruck en miniatura

Esta es una de las mayores polémicas en las que Tesla se ha visto inmersa, e inmediatamente aparecieron muchas voces que pusieron en duda el vídeo, incluso de parte de defensores de la compañía. Ford por su parte, no dudó en pedir la revancha.

Una revancha que ya ha llegado, si bien de manera no oficial. El último vídeo publicado canal de Youtube The Hacksmith consiste en un nuevo enfrentamiento entre el Cybertruck y el F-150; claro, que teniendo en cuenta que el modelo de Tesla no ha salido al mercado aún, decidieron crear una versión propia a escala 1:2.

El Tesla Cybertruck en miniatura es más parecido a un kart The Hacksmith

Aparte del tamaño, esta versión en miniatura del Cybertruck tiene características similares a la versión real, aunque está basado en un carrito de golf. Se trata de un coche completamente funcional pese a su tamaño, aunque es el tipo de locura que sólo en algunos estados de los EEUU sería legal.

Merece la pena ver el vídeo completo aunque sólo sea por disfrutar de la parodia de la presentación original, pero la idea es fácil de pillar: es un Cybertruck, pero pequeño. De hecho, también tiene tres motores, con 850 Nm de par motor; sobre el papel, suficiente para remolcar más que las camionetas "pick-up" más populares del mercado.

A la hora de la verdad, el pequeño tamaño, y por lo tanto su reducido peso, juega en su contra; para poder enfrentarse a una F-150 fue necesario añadir ladrillos a su base de carga para compensar. De esta manera, el "mini-Cybertruck" es capaz de luchar tú a tú contra la camioneta de Ford, que empieza a derrapar incapaz de mover el pequeño coche.

Qué demuestra esta prueba

Absolutamente nada. Hay tantas variables diferentes en este proyecto casero respecto a un coche comercial que ni merece la pena hacer la comparativa.

No solo eso, es que la prueba original ya estaba muy cogida con pinzas. El par motor no es ni de lejos el único dato que importa en una prueba semejante; otros detalles, desde el peso del vehículo como hemos visto, el reparto de pesos, o incluso la posición de las ruedas y el par que recibe cada una son igual o más de importantes. Por todo esto, nada asegura que el Cybertruck sea mejor que una F-150 a la hora de remolcar; hasta que no se hagan pruebas con modelos reales no lo podremos saber.

Al menos, la polémica ha servido para dar vida a un proyecto muy curioso.