Baby Yoda es real y ya lo puedes comprar: el juguete robótico que será un superventas

Baby Yoda es uno de los motivos por el que los primeros meses de Disney+ en EEUU han resultado ser un éxito. El pequeño fue la verdadera estrella de la primera temporada de The Mandalorian, la serie exclusiva de Disney+.

Aunque su nombre real aún no se ha hecho público, y se le conoce oficialmente como "The Child", todo el mundo le llama Baby Yoda, o Bebé Yoda, al ser de la misma raza que el maestro jedi. Por supuesto, es imposible que sea el mismísimo Yoda, ya que The Mandalorian está ambientada después de su muerte, pero eso poco importa a estas alturas.

Lo que sí importa, y mucho, es que el éxito de Baby Yoda pilló desprevenida a la propia Disney y a las empresas que ahora mismo tienen los derechos para fabricar contenido basado en Star Wars; hemos tenido que esperar más de lo normal para recibir merchandising basado en el personaje.

Lo bueno es que, ahora que su éxito es evidente, no nos van a faltar versiones de Baby Yoda que comprar; aunque la que sin duda vamos a querer es la que hoy ha presentado Hasbro.

Baby Yoda Animatronic Hasbro

El popular fabricante juguetero ha presentado la que probablemente será la versión definitiva de Baby Yoda: un juguete animatrónico. En otras palabras, es un robot muy simple pero que es capaz de reproducir animaciones basadas en los movimientos del personaje de la serie.

Este robot cuenta con movimientos motorizados en varias articulaciones y partes de su cuerpo, incluyendo las orejas, que pueden moverse hacia delante y hacia atrás; también puede mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo. También es capaz de usar la Fuerza: si tocamos la cabeza tres veces, levantará el brazo.

El mejor detalle, especialmente para los más pequeños de la casa, es que también puede dormir; si lo acostamos, automáticamente cerrará los ojos, en lo que se ha definido como una "siesta de la Fuerza".

El diseño del juguete es muy fiel al original; y es que en vez de depender en exclusiva de gráficos por ordenador, The Mandalorian usa efectos prácticos, incluyendo una marioneta real para Baby Yoda.

Esta versión será lanzada el próximo diciembre de 2020; pero si ya tienes claro que lo quieres como regalo de Navidad, lo puedes reservar en sitios como Amazon.

Comprar Star Wars The Mandalorian - The Child Animatronic Edition