La bici eléctrica de Jeep que sorprendió en la Super Bowl es un monstruo off-road

Nos encontramos a las puertas de una revolución en la movilidad en general, no solo en lo que respecta a los coches con la llegada de los coches eléctricos. De hecho, la misma tecnología se puede aprovechar para reinventar otros métodos de transporte, y es algo que estamos viendo con las bicicletas eléctricas, por ejempo.

Gracias al motor incorporado, una bicicleta eléctrica nos puede ayudar en las partes más difíciles de nuestros trayectos; o simplemente, llevarnos sin tener que pedalear. Pero eso es sólo el principio.

Las bicicletas de montaña también pueden aprovechar esta tecnología, y Jeep puede haber demostrado cómo con la presentación de su nueva bici eléctrica aprovechando la Super Bowl.

La bici eléctrica de Jeep

Como es habitual, los anuncios de la Super Bowl han servido para presentar los productos que más darán que hablar este año; y si hay uno que ha llamado la atención, es el de Jeep.

El fabricante de todoterrenos ha conseguido que Bill Murray haga una rara aparición en un anuncio para volver a uno de sus papeles más conocidos, el de Groundhog Day (El día de la Marmota).

El anuncio se centra en el nuevo Jeep Gladiator, uno de los modelos más prácticos y duros que ofrece, y eso ya es decir; sin embargo, la verdadera sorpresa llega cuando Murray se pone el casco y se monta en una bicicleta para recorrer el paisaje nevado.

Esa bicicleta no es una cualquiera; la Jeep e-BIKE, com su nombre indica, es eléctrica, pero hace honor a la marca al ser la bicicleta eléctrica de montaña más potente y capaz.

Potente motor

Las cifras impresionan. El motor es de 750 W, lo que le dará potencia más que suficiente para cualquier tarea; aunque evidentemente, las ruedas de 4,8 pulgadas han sido escogidas para los terrenos más difíciles.

La bici eléctrica de Jeep ha sido desarrollada con QuietKat Jeep

La suspensión Fire-Link también se asegura de que mantenemos la tracción necesaria. Algo necesario teniendo en cuenta el peso añadido de las baterías, que permiten una autonomía de unos 64 kilómetros. Ha sido desarrollada en colaboración con QuietKat, un distribuidor de bicicletas eléctricas estadounidense.

Gracias a todo esto, la Jeep e-BIKE promete ser una bici que nos llevará allá donde nuestro todoterreno Jeep no pueda llegar, y eso ya es decir. Es un producto claramente diseñado para amantes de la naturaleza, y por lo tanto esperaríamos un precio acorde, aunque Jeep aún no lo ha anunciado; la Jeep e-BIKE llegará en junio, pero por el momento no está claro si saldrá de los EEUU.