Probamos la realidad virtual de Audi: así es The e-tron room

El mundo de los videojuegos ha cambiado mucho desde sus orígenes. Aquellos primeros títulos ya enganchaban a millones de personas en todo el mundo pese a sus gráficos tan primitivos. Ahora, la realidad es bien distinta, puesto que se trata de un sector mucho más profesionalizado.

Actualmente existe un catálogo inmenso de videojuegos y éstos cuentan cada vez con unos gráficos más realistas. Sin embargo, parece que el mundo de los videojuegos se ha estancado en cierto modo. La realidad virtual tiene todas las papeletas para protagonizar la siguiente revolución del videojuego, aunque aún queda mucho camino por recorrer.

Precisamente, hemos podido probar una experiencia de realidad virtual que nos ha dejado claro cuál será el futuro de los videojuegos: la combinación de trajes hápticos y la realidad virtual. Os contamos cómo es 'The e-tron room', la realidad virtual de Audi.

Así es The e-tron room

Audi nos ha convocado en Madrid para probar "The e-tron room: The Future of Paradox". O, en otras palabras, su experiencia de realidad virtual en formato escape-room.

Audi

Antes de empezar la experiencia los técnicos nos ayudaron a ponernos la mochila de realidad virtual de HP, unas gafas de realidad virtual VivePro y sensores de movimiento en ambas manos y piernas. Cabe recalcar que el videojuego se juega en equipo, normalmente de cuatro personas.

Con todo preparado, el juego se puso en marcha. Lo primero que vimos fue a nuestro propio avatar y al de nuestros compañeros. Un avatar creado a escala 1:1 de cada usuario gracias a un algoritmo que interpreta nuestros movimientos en tiempo real. Probamos a mover manos y pies y el juego los imita bastante bien en el avatar, aunque, como es obvio, no son tan precisos como los movimientos reales de nuestro cuerpo. A continuación os dejamos un fotograma de lo que veréis mientras jugáis.

Audi

La trama gira entorno a unos viajeros del tiempo (nosotros) a los que se les estropea su nave espacial y acaban en otros períodos temporales a los que no querían acudir. Así, visitamos monumentos históricos como el Stonehenge (en el año 2.500 a.C) o la Biblioteca de Alejandría (allá por el 300 a.C).

Para salir de todos ellos necesitamos usar nuestra astucia y trabajar en equipo, como ocurre con cualquier escape room, aunque en este caso lo hacemos en un entorno de realidad virtual.

Tú también puedes probarlo gratis

La experiencia duró en nuestro caso media hora, un tiempo que se pasó volando. Hemos de admitir que, pese a que los gráficos aún deben mejorar, la experiencia es totalmente inmersiva, hasta tal punto que cuando estuve al borde de un principio asomé la pierna con miedo como si fuera a caerme, aunque, ante mi asombro, allí seguía estando el suelo.

Hago mención especial a la última prueba, en la que tuvimos que jugar a Space Invaders. Por un momento me sentí como el protagonista de Ready Player One de Ernest Cline.

Audi

La experiencia es divertida y muy recomendable, aunque me hubiera gustado poder tener un mayor nivel de libertad mientras jugaba. Cuando se mejoren aspectos como éste, tengo claro que la realidad virtual podrá cobrar una relevancia que hasta ahora nos parece impensable.

Si tú también quieres vivir esta experiencia podrás hacerlo totalmente gratis, ¡aunque tendrás que darte prisa! Solo tendrás que entrar en su sitio web y reservar tu plaza. En la web cada semana se irán abriendo sesiones disponibles a través de códigos que podrán conseguirse en las redes sociales de Audi España tras resolver distintos enigmas.

'The e-tron room' estará en Madrid desde el 24 de octubre hasta el 13 de noviembre. Tras acabar en Madrid se desplazarán a Barcelona, donde podrá disfrutarse desde el 27 de enero al 16 de febrero de 2020.

