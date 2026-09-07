CaixaBank sufrió una caída que dejó a los clientes sin acceso a la aplicación ni a la página web durante unas horas

La plataforma online del banco español ha sufrido una caída durante unas horas este lunes por la mañana. La incidencia impedía que los clientes entraran a consultar sus cuentas bancarias y los diferentes servicios de la entidad. La empresa ha emitido un comunicado oficial rápidamente en el que indicaba que habrían "detectado una incidencia en la banca digital y estamos trabajando para resolverla. Sentimos las molestias ocasionadas".

Pocas horas después, la entidad ha confirmado que el servicio se ha restablecido. Los clientes deberían poder entrar en sus cuentas sin problemas y consultar los movimientos, realizar transferencias o acceder a otros servicios del banco.

El problema quedaba reflejado por la mañana en la web Downdetector que suele recoger los avisos de los usuarios cuando se produce una caída de servicios como esta. La incidencia, según este registro, se habría iniciado a primera hora de la mañana.

Hola. Hemos detectado una incidencia en la banca digital y estamos trabajando para resolverla. Sentimos las molestias ocasionadas. — CaixaBank (@caixabank) September 7, 2026

La mayoría de los comentarios publicados por los clientes indican que el fallo impedía acceder a sus cuentas ni a través de la aplicación móvil ni desde la página web oficial de la entidad bancaria.

De momento, las quejas en redes sociales o la información aportada por la empresa no detallan que el problema afectara a la hora de realizar pagos con las tarjetas de esta entidad. En la red social X (antes llamada Twitter) también se están publicando quejas al respecto.

Posibles estafas online

En incidencias de este tipo es importante esperar a que la empresa resuelva el incidente. Mientras tanto, los clientes afectados pueden informarse a través de los canales oficiales o medios de comunicación.

El caos generado por fallos similares suele propiciar la actividad de los ciberdelincuentes, que aprovechan la confusión para hacerse pasar por la entidad y captar datos de los usuarios que tratan de acceder a sus cuentas bancarias.

Por este motivo, no es aconsejable seguir consejos como el cambio de contraseñas mientras dura la caída. Los bancos como CaixaBank cuentan con fuertes mecanismos de seguridad para consultar y gestionar estos cambios en los perfiles de cada cliente.