Es oficial: uno de los mayores rivales de Tesla estrena asistente con inteligencia artificial en sus coches

El mercado de los coches eléctricos ha dejado de ser una cuestión de caballos, autonomía o coeficiente aerodinámico. Lo que antes se decidía en el túnel de viento, ahora se decide en las líneas de código.

Y en esa guerra por el control del habitáculo, hay dos gigantes que parecen tener las llaves de todos los salones: Apple y Google.

Sin embargo, Rivian ha decidido que no quiere ser un simple arrendatario de software.

La compañía californiana acaba de dar un golpe en la mesa con el lanzamiento de Rivian Assistant, su propio asistente de inteligencia artificial integrado de forma nativa.

Esta decisión no es baladí. Mientras la mayoría de los fabricantes tradicionales se rinden ante la comodidad de Android Auto, Android Automotive o Apple CarPlay, Rivian se suma a la resistencia que abandera Tesla.

No se trata solo de orgullo corporativo, sino que es una cuestión de control total sobre la experiencia del usuario y, sobre todo, sobre los datos.

Rivian Assistant no es un añadido que vive en una capa superficial del sistema de infoentretenimiento, sino que nace de la arquitectura Rivian Unified Intelligence, integrándose profundamente tanto con el hardware como con el software del vehículo.

Rivian Assistant Rivian Assistant Omicrono

La gran ventaja de este enfoque es la capacidad de ejecución. Un asistente de terceros, por muy avanzado que sea, suele chocar con los muros que los fabricantes levantan alrededor de los componentes críticos del coche.

Google puede decirte el tiempo o ponerte música, pero rara vez puede modificar la altura de la suspensión o gestionar los modos de conducción de forma precisa. Rivian Assistant puede hacerlo.

Gracias a su naturaleza de sistema operativo centralizado, el usuario puede pedir, mediante lenguaje natural, que el coche se prepare para un terreno bacheado o que ajuste la climatización de una zona específica sin tener que navegar por tres submenús en una pantalla táctil mientras conduce.

El concepto de asistente agéntico es lo que realmente marca la diferencia en este anuncio. No estamos ante un simple receptor de comandos de voz que busca en una base de datos. Rivian ha diseñado un sistema capaz de encadenar tareas complejas.

Supongamos un escenario en el que el usuario sale de una reunión tarde. Podría pedirle al coche que revise su calendario de Google, mueva la siguiente cita media hora, busque una cafetería con cargador en la ruta y envíe un mensaje de texto con la nueva hora estimada de llegada a sus contactos.

Todo esto ocurre sin que el conductor tenga que soltar el volante ni una sola vez. Es la promesa de la productividad real dentro del coche, sin las fricciones de tener que saltar entre aplicaciones de diferentes ecosistemas.

Pero hablar de inteligencia artificial en 2026 es, irremediablemente, hablar de privacidad. Rivian es consciente de que meter un micrófono siempre atento en un espacio tan privado como un coche genera reticencias. Por ello, el sistema permite un control granular.

Los propietarios pueden desactivar la palabra de activación, limitar qué datos de ubicación se comparten o incluso apagar la función de memoria que permite al asistente aprender de los hábitos del conductor. Es un equilibrio delicado entre la conveniencia y la seguridad, especialmente cuando toda la información del perfil del conductor se almacena de forma segura dentro del ecosistema del vehículo.

Interfaz y respuestas del asistente Omicrono

Si el usuario tiene una duda sobre cómo cambiar una rueda o qué significa un testigo en el cuadro de mandos, el asistente tiene acceso directo al manual del propietario y a los sensores del coche para ofrecer una solución contextualizada. Ya no es necesario buscar un PDF en el móvil; el coche sabe qué le pasa y te explica cómo arreglarlo.

La estrategia de Rivian también tiene una vertiente comercial clara. El asistente está disponible para los propietarios de la Generación 1 y Generación 2, pero requiere una suscripción activa a Connect+.

Esto nos indica hacia dónde va la industria. El hardware se vende una vez, pero el software es un flujo de ingresos recurrente. La inteligencia artificial se convierte así en el principal argumento de venta para que el usuario acepte pagar una cuota mensual. Si el coche es capaz de ahorrarte tiempo y estrés gestionando tu agenda y tu ruta de forma autónoma, el valor de esa suscripción se justifica por sí solo.

El movimiento de Rivian es valiente pero arriesgado. Competir contra el ecosistema de aplicaciones de Apple o Google es una tarea titánica. Sin embargo, la integración vertical es la única forma de ofrecer una experiencia realmente diferencial.

Si el software y el hardware hablan el mismo idioma sin traductores externos, el resultado es siempre más fluido, más rápido y más capaz. Rivian no solo está fabricando coches eléctricos; está construyendo ordenadores con ruedas que, por fin, parecen tener un cerebro a la altura de su diseño.