Apple actualiza Creator Studio: su suite de aplicaciones creativas gana funcionalidades para trabajar mejor entre ellas

Apple lanzó a principios de año Creator Studio, una suscripción que engloba su suite de aplicaciones creativas. Ahora, la compañía de Cupertino ha anunciado una serie de mejoras para que estas herramientas sean más conectadas, más capaces y más inteligentes.

Estas mejoras incluyen funciones de inteligencia artificial tan versátiles que se adaptan a cualquier disciplina creativa. Y es que las novedades llegan tanto a Pixelmator Pro, Final Cut Pro, Keynote, Pages o Numbers, con la particularidad que hay una mayor integración entre todas para que el usuario las pueda aprovechar mejor.

La clave más interesante para Apple en esta solución es el flujo de trabajo. Y es aquí donde la compañía propone más soluciones basadas en IA, que respetan tanto el proceso creativo como la privacidad del usuario.

Así por ejemplo, Final Cut Pro gana un nuevo sistema de generación de subtítulos o detección de ediciones, además de nuevos contenidos como Creator Themes, que permiten usar varias proporciones, títulos dinámicos y fondos personalizables. Además, en Mac, los usuarios tendrán acceso a aún más herramientas como la máscara automática, la función Igualar color mejorada, Recorte avanzado y la posibilidad de enviar fotogramas a Pixelmator Pro. Esta máscara automática trabaja junto a la máscara magnética, que ofrece a los editores un control total sobre qué identificar, rastrear y enmascarar.

Los usuarios de Motion y Compressor también disfrutarán de novedades. La primera ahora ofrece compatibilidad nativa para mantener los gráficos vectoriales nítidos a cualquier resolución. Mientras que la segunda estrena el Visor de metadatos inmersivos, la compatibilidad con el perfil de contenidos multimedia proyectados de Apple en 180 grados para el Apple Vision Pro y la Vista anaglifo.

Nuevo uso de Pixelmator Pro Apple

En el caso de Pixelmator Pro, ahora Final Cut Pro permite enviar un fotograma directo a la aplicación. De este modo se pueden crear miniaturas, gráficos o añadir contenido de una forma más integrada y funcional.

Igualmente, en Keynote, Pages y Numbers, los usuarios pueden seleccionar cualquier imagen de un documento, abrirla directamente en Pixelmator Pro y editarla con todas sus herramientas. Los cambios se guardarán automáticamente en el documento y los usuarios podrán volver a Pixelmator Pro en cualquier momento para seguir perfeccionando su imagen.

Estas tres apps también estrenan prestaciones muy solicitadas. Keynote viene con nuevas transiciones y animaciones; Pages en el iPhone y el iPad ofrece Separación silábica automática y puede mostrar los caracteres invisibles para una edición más precisa; y Numbers permite ocultar o aplicar colores a hojas individuales para agilizar el proceso en hojas de cálculo complejas.

También se ha actualizado Logic Pro para Mac y iPad. Chord ID ofrece un análisis armónico aún más preciso, además Logic Pro y MainStage estrenan un modo de sincronización granular en Alchemy que permite mejorar el diseño de sonido.

Estas novedades en las diferentes aplicaciones ya están disponibles para los suscriptores actuales —cuyo precio se mantiene en los 12,99€ al mes o 129€ al año— y se puede descargar gratuitamente.