Adiós a los discos: Sony mata el formato físico en su PlayStation 5 y revela sin querer lo mala que va a ser esta decisión

Sony ha anunciado que, a partir de enero de 2028, dejará de producir discos físicos para los juegos de PlayStation 5; a partir de esa fecha, los jugadores sólo podrán comprar juegos en formato digital a través de la PlayStation Store.

Se trata de una decisión polémica, no por ello menos previsible. No es ningún secreto que las compañías de videojuegos ya llevan años planteándose el final del formato físico, de ahí que hayan lanzado versiones de sus consolas sin lector de disco.

Tal vez los plazos han cambiado, tal vez el plan original era hacer este cambio tan traumático con la próxima generación de consolas y Sony se ha visto obligada a adelantarlo para reducir costes. Pero como hemos dicho, el fin del formato físico realmente no es una sorpresa.

No, la verdadera sorpresa es que la propia Sony ha dado el mejor ejemplo posible de por qué esta es una malísima idea para el futuro de los videojuegos y cómo puede acabar con décadas de historia de este nuevo arte.

Y es que, al mismo tiempo que el fin de los discos, Sony también ha anunciado el cierre de la PlayStation Store para las consolas PlayStation 3 y PS Vita. A partir de julio de 2027, los usuarios de estos sistemas no podrán comprar nuevos juegos desde esta tienda digital.

Afortunadamente, si tenemos una PS3 o una Vita, podremos seguir comprando juegos en formato físico de segunda mano o en tiendas que aún los ofrezcan, porque esas consolas tienen lector de discos y de tarjetas de memoria respectivamente.

Si al lector se le ha encendido una bombilla, es por una buena razón. Sony acaba de presentar un futuro muy negro para los videojuegos, en el que tiene el poder de acabar con la distribución de miles de títulos de la noche a la mañana.

Y es que, si a partir de enero de 2028 todos los juegos tienen que venderse en formato digital y no se venderán en disco, eso significa que tienen fecha de caducidad, porque cuando la PlayStation Store cierre, los vamos a perder para siempre.

Imaginemos que en el futuro, cuando la PlayStation 6 ya lleve un par de años en el mercado, Sony hace lo mismo que ha hecho con todas sus consolas viejas: cerrar la Store de PlayStation 5. De golpe y porrazo, todos los juegos vendidos desde enero de 2028 dejarán de estar disponibles para siempre.

PlayStation Store Sony Omicrono

Años de historia de los videojuegos serán borrados de manera repentina y sin marcha atrás. Nadie los podrá disfrutar nunca, y los jugadores estarán obligados a jugar a los nuevos títulos para las nuevas consolas.

No volveremos a descubrir joyas retro navegando por la tienda. No volveremos a probar un juego que ignoramos en su día porque fue muy criticado pero que en realidad nos gusta. No volveremos a buscar un juego viejo porque lo hemos descubierto en un vídeo de YouTube.

Con esta decisión, Sony ha declarado el fin de una buena parte de la cultura gamer; y no es sólo Sony, esto mismo ya ocurre en plataformas que sólo son digitales como Steam, y es de esperar que Microsoft realice un anuncio semejante con su plataforma Xbox. Es un síntoma de cómo está la industria, no sólo de Sony.

La medida no va a afectar únicamente a los usuarios, también a buena parte de la industria de los videojuegos. En ese sentido, la cadena de tiendas GAME España ha publicado un alegato en el que afirma que "es el momento de defender lo que nos importa", y alerta de que cuando las ediciones físicas desaparecen, "perdemos la libertad de disfrutar de nuestra afición tal y como queremos".

En relación a las últimas noticias: se acabó nuestro silencio. #GamersUnidos pic.twitter.com/JLy3o8LE0O — GAME España (@VideojuegosGAME) July 1, 2026

Por supuesto, Sony ha intentado calmar los miedos de los jugadores asegurando que, si ya hemos comprado el juego en la PlayStation Store, lo podremos descargar incluso si la tienda cierra "durante el futuro previsible"; pero esa última frase le delata. ¿Qué pasa si un día Sony decide que tiene que recortar coste y cierra también las descargas? En ese caso, no podremos volver a jugar a juegos que hemos comprado.