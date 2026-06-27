La genial app para hacer fotos como si tuviéramos una Game Boy: es gratis y está disponible para iPhone y Android

Aunque hoy en día todo el mundo puede hacer una foto en segundos gracias a los smartphones modernos, en la década de los 90 la cosa era muy diferente; tenías que comprar una cámara, e incluso las más baratas estaban fuera del alcance de mucha gente.

En ese contexto, el lanzamiento en 1998 de la Game Boy Camera fue revolucionario para muchos jóvenes, que de repente ganaron la capacidad de hacer fotografías en cualquier parte y sin necesidad de conocimientos avanzados.

Como su nombre indica, la Game Boy Camera era un accesorio para la consola portátil Game Boy de Nintendo, que se acopla de la misma manera que un cartucho de juegos ofreciendo la capacidad de tomar fotos y almacenarlas en la memoria; incluso algunos juegos permitían importar esas imágenes.

Ahora bien, no es que fuesen imágenes de alta calidad. La ridícula resolución de 128 x 112 píxeles y la limitación a la paleta de 4 grises de la Game Boy daban como resultado imágenes de poca definición y siempre en blanco y negro.

Y sin embargo, ahora hay una cierta nostalgia en la comunidad retro por este tipo de fotografías, lo que ha llevado a la creación de varios proyectos para intentar imitarlas. El mejor de todos viene de la mano de Epilogue.

Epilogue ha creado un adaptador que permite conectar una Game Boy Camera original por USB-C a nuestro dispositivo y usarla para tomar fotografías exactamente como era hace casi 30 años.

Pero eso no es todo; también han creado una nueva app, llamada Flashback, que permite tanto usar este accesorio como usar la cámara de nuestro propio smartphone para tomar fotografías al estilo de la Game Boy Camera.

En efecto, no necesitamos el dispositivo original; la app automáticamente modificará la imagen que toma la cámara de nuestro móvil para imitar el estilo, con la misma resolución y limitaciones originales. Está disponible para Android y para iOS.

Ejemplo de foto tomada con la app Flasback Epilogue Omicrono

Curiosamente, se trata de una app de cámara sorprendentemente completa; podemos modificar todo tipo de ajustes como la exposición, la velocidad del obturador y el grano, así que en ese sentido es una app convencional. Incluso podemos grabar vídeo con este estilo, o usar la cámara frontal para hacernos selfies.

Lo interesante es que contamos con una variedad de paletas de colores que dan un toque más retro a nuestras imágenes. Por defecto, sólo se capturan los cuatro colores grises de los que era capaz la cámara original, pero también podemos activar un modo que simula la pantalla verde de la Game Boy, para ver las imágenes como eran en su día.

También tenemos acceso a otras paletas de colores, como una que imita la pantalla de la Game Boy Color y otras inspiradas en otras consolas y estilos retro.

Y por supuesto, si tenemos el accesorio de Epiloguie, el GB Operator, para conectar nuestra Game Boy Camera original al móvil y activar el "Modo hardware".