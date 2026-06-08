El último WWDC de Tim Cook: Apple anuncia el nuevo Siri AI con la versión de iOS más importante de los últimos años

El WWDC siempre ha sido el principal evento del año para Apple, tal vez incluso más que la presentación de los iPhone. Es el momento en el que Apple demuestra su apuesta por la innovación en el software, y este año no ha sido excepción.

Sin embargo, la edición del 2026 ha sido algo diferente que las anteriores. No en vano, es la última presentada por Tim Cook antes de dejar las riendas de la empresa en manos de su sucesor, John Ternus, el próximo mes de septiembre.

Por lo tanto, las novedades de hoy son también las últimas que han sido decididas en última instancia por Cook, y eso se nota. El WWDC 2026 es un 'lo siento' de parte de Cook, que se ha centrado en 'limpiar la casa', cerrando grietas y tapando agujeros formados por decisiones pasadas.

No ha quedado eso más claro que en el anuncio de las nuevas versiones de los sistemas operativos de Apple. El mensaje es directo: los nuevos iOS y macOS se centran en mejorar y refinar los sistemas antes que en reinventar la rueda o renovar el diseño como intentaron el año pasado con resultados discutibles.

Liquid Glass es un buen ejemplo. Apple ha reconocido que, en su intento de innovar con iOS 16, ha decepcionado a usuarios y desarrolladores. Por eso, una de las novedades más importantes es la personalización del efecto de transparencia y pequeños pero necesarios ajustes en la interfaz para mejorar la legibilidad y la usabilidad.

El resultado es una interfaz en la que los diversos elementos son más visibles y la interfaz es más consistente entre todas las apps y menús, todo ello sin dejar atrás el estilo de cristal.

Liquid Glass ahora se puede configurar en el iPhone Apple Omicrono

De la misma manera, Apple promete una mejora del 30% en el rendimiento, que afectará tanto a las apps que vienen por defecto en el sistema como a las de terceros. Eso incluye una mejora de nada menos que el 70% en la carga de fotografías.

Para conseguirlo, Apple ha desarrollado un nuevo gestor de CPU que reparte mejor la carga de trabajo entre los núcleos disponibles. Las mejoras se notarán incluso en el iPhone 11, y de hecho, eso significa que iOS 27 es compatible con los mismos dispositivos que iOS 26.

La búsqueda de iOS y macOS ha sido completamente renovada con el mismo objetivo de mejorar la eficiencia, con una nueva estructura que indexa nuevos elementos al instante, por lo que el sistema siempre los tiene accesibles y los presenta antes al usuario.

Siri AI, Apple ahora va en serio

Posiblemente el único 'fracaso' de Tim Cook al mando de Apple ha estado en la inteligencia artificial. A diferencia de sus rivales de siempre como Google o Microsoft, Apple no apostó por esta tecnología inicialmente, y cuando finalmente llegó, lo hizo tarde y mal con Apple Intelligence.

No es ningún secreto que Apple prometió demasiado en su día y no consiguió cumplir con las promesas más notables, y ahora, pretende arreglarlo; aunque para conseguirlo, haya necesitado la ayuda de la que fuera su 'némesis', Google.

Apple ha vuelto a confirmar que el nuevo Apple Intelligence está basado en los modelos de Google Gemini, pero ha querido dejar claro que su implementación es diferente y mejor.

Siri AI en el iPhone Apple Omicrono

Como por ejemplo, en lo que respecta a la privacidad, con preferencia para ejecución local y la promesa de que los datos de los usuarios no terminarán ni en los servidores de Apple "ni en los de ninguna" otra compañía, calmando el miedo de que esta colaboración vaya a suponer enviar nuestra información a Google.

El nuevo Siri AI es donde más notaremos los avances de Gemini, porque ahora presume de muchas de sus características como la capacidad de mantener conversaciones, así como de usar imágenes como contexto para nuestras dudas y usar datos personales para mostrar respuestas personalizadas.

Nueva app de Siri Apple Omicrono

Siri AI permanece siempre disponible en la Dynamic Island en el iPhone, pero también tendrá su propia app independiente como la que ya tienen Gemini, ChatGPT y otros rivales. Esta app ofrece una experiencia más similar a la de un 'chatbot', pero con la ventaja de tener acceso a toda la información y apps de nuestro móvil.

Y es que el verdadero punto fuerte de Siri no ha cambiado, su integración con iOS que ahora va más allá y es capaz entre otras cosas de analizar la pantalla para responder, algo que funciona con todas las apps.

De la misma manera, Siri AI es capaz de buscar en nuestras fotos, como por ejemplo, para mostrar las instantáneas que tomamos en nuestras últimas vacaciones o para generar respuestas para nuestras conversaciones en base a

Siri AI incluso está integrado en la app de cámara del iPhone con Visual Intelligence, para hacer preguntas de las cosas que estamos viendo. Por ejemplo, podemos apuntar a un plato de comida para obtener información nutricional.

Siri integrado en la app de cámara del iPhone Apple Omicrono

Y por supuesto, Siri AI está integrado en toda la plataforma de Apple, incluyendo en el Apple Watch, en el coche con CarPlay y en los auriculares AirPods, y funciona entre todos nuestros dispositivos.

De hecho, también estará presente en macOS con su integración en Spotlight, y Visual Intelligence es accesible con un atajo de teclado para seleccionar parte de la pantalla como contexto.

Siri AI estará disponible inicialmente sólo en inglés, pero Apple ha prometido soporte para más idiomas en el futuro cercano. Siri AI no estará disponible en la Unión Europea, aunque Apple promete que está trabajando para cumplir con las regulaciones relacionadas con la privacidad.

Siri integrada en Spotlight para macOS Apple Omicrono

Posteriormente, Apple ha publicado una carta abierta en la que culpa a la Ley de Mercados Digitales (DMA) por no lanzar Siri AI en la UE. Según la compañía, los reguladores "no han aceptado ninguna de las soluciones propuestas por Apple" para cumplir la ley.

El verdadero problema, en palabras de la propia compañía, se encuentra en que la DMA obliga a Apple a ofrecer a sus competidores el mismo acceso al sistema que tiene Siri AI. Según Apple, esto abre la puerta a que cualquier asistente virtual obtenga acceso a los datos privados del usuario, pero la UE considera que hacer Siri AI el único asistente con IA disponible en el iPhone sería una práctica anticompetitiva.

Apple afirma que la solución presentada, Trusted System Agent, un intermediario que permite usar otras IA en el iPhone, permitirá a los competidores acceder a las mismas funciones y capacidades (aunque no los datos); sin embargo, la Comisión Europea lo ha rechazado como una solución.

IA en todas las apps de Apple

Las apps de Apple se aprovecharán de Apple Intelligence, cada una a su manera. Por ejemplo, Safari intentará solucionar el gran problema de tener decenas de pestañas abiertas con una nueva función que las junta en grupos temáticos dependiendo de su contenido. Safari también puede notificarnos cuando una página web cambie, como por ejemplo, cuando un concierto abra el periodo de reservas.

Las extensiones son imprescindibles para muchos usuarios, y ahora podemos crear nuestras propias extensiones, describiendo lo que queremos que hagan y añadiéndolas a Safari.

La integración de Apple Intelligence con la app de Contraseñas es especialmente llamativa, ya que es capaz de encontrar contraseñas inseguras o filtradas y cambiarlas automáticamente en cada página y cada app.

Apple Intelligence Apple Omicrono

Apple Home se beneficiará mucho de Apple Intelligence, con funciones como la que permite analizar las grabaciones de cámaras de seguridad para generar descripciones y mostrar clips que pueden ser importantes como entregas de paquetes.

De la misma manera, Shortcuts será potenciado con inteligencia artificial, al permitirnos simplemente describir lo que queremos hacer para generar un atajo de manera automática sin necesidad de buscar la app o la acción correspondiente.

Apple Intelligence permite generar imágenes y usarlas en iOS Apple Omicrono

La app de Photos también recibe IA, pero Apple asegura que respeta el arte de la fotografía y que no pretende sustituir el trabajo de los fotógrafos. Por ello, las funciones se centran en eliminar elementos de la imagen o cambiar las proporciones.

De la misma manera, Photos ahora es capaz de cambiar el encuadre de una foto después de haber sido tomada. Podemos ajustar el punto desde el que se toma la fotografía con un llamativo efecto tridimensional generado de manera local en el dispositivo.

Todas las funciones de Apple Intelligence estarán disponibles en español y llegarán como actualización gratuita el próximo otoño en los dispositivos que ya son compatibles con Apple Intelligence, aunque las funciones más avanzadas que funcionan de manera local son exclusivas de los últimos modelos de iPhone y MacBook.