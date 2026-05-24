Las gafas inteligentes de Ray-Ban cambian las reglas: este es el golpe maestro con el que Meta quiere que jubiles tu móvil

Uno de los mayores éxitos de Meta a nivel de hardware, sino el mayor, han sido sus gafas Meta Ray-Ban. Eso les llevó a lanzar una versión con pantalla, que ahora se actualiza de forma importante.

El reciente anuncio sobre la apertura del sistema de las gafas Meta Ray-Ban Display marca un punto de inflexión en la utilidad de estos accesorios.

Hasta hace poco, las funciones de estas gafas estaban limitadas a las herramientas nativas proporcionadas por el fabricante. Ahora, Meta ha decidido abrir las puertas a los desarrolladores externos para que creen aplicaciones personalizadas.

Esta decisión permite que el hardware, que ya es impresionante, adquiera una dimensión práctica mucho más amplia. Los creadores de software pueden ahora utilizar la pantalla interna y la banda neural para diseñar experiencias interactivas.

El objetivo es que los usuarios encuentren un valor real en un dispositivo que cuesta bastante dinero. La falta de aplicaciones específicas había sido una de las críticas más recurrentes desde su lanzamiento inicial.

Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta, ha mostrado ejemplos de cómo esta apertura está dando sus primeros frutos. Una de las aplicaciones destacadas se llama Darkroom Buddy, diseñada para ayudar en el revelado de películas fotográficas.

Esta herramienta guía al usuario paso a paso mediante instrucciones visuales proyectadas directamente en la lente. Al mantener las manos libres, el fotógrafo puede concentrarse totalmente en los químicos y el papel sensible sin distracciones externas.

Meta Ray-Ban Display y Neural Band Meta Omicrono

La integración de aplicaciones web significa que la actualización del contenido será mucho más dinámica y constante. No será necesario descargar pesados paquetes de datos para probar nuevas funcionalidades en el dispositivo.

Los desarrolladores pueden desplegar sus creaciones mediante una URL simple que las gafas pueden interpretar y ejecutar. Este método agiliza el proceso de prueba y error, permitiendo que las ideas pasen de prototipos a realidades en poco tiempo.

Aunque el sistema está actualmente enfocado en los desarrolladores, el potencial para el público general es inmenso. Imaginemos poder ver rutas de navegación complejas o recibir asistencia técnica mientras reparamos un motor sin soltar las herramientas.

La pantalla de alta resolución situada en la lente derecha se convierte en un tablero de información constante. La discreción del diseño permite que estas gafas pasen por un accesorio de moda convencional mientras ofrecen datos críticos.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, usa las gafas Meta Ray-Ban Display mientras pronuncia un discurso de presentación de la nueva línea de gafas inteligentes en California el 17 de septiembre de 2025. Reuters

El uso de la Neural Band añade una capa de control gestual que resulta intuitiva y discreta para el usuario. Ya no es necesario tocar el marco de las gafas o usar comandos de voz en lugares públicos concurridos.

Este sistema de control detecta señales musculares sutiles en la muñeca para ejecutar órdenes precisas. La combinación de visión asistida y control gestual define una nueva forma de entender la computación personal móvil.

Entre las posibilidades más esperadas se encuentra la integración de plataformas de contenido audiovisual populares. Se han realizado pruebas preliminares para adaptar la interfaz de YouTube a la pequeña pantalla del dispositivo.

Es importante destacar que el modo desarrollador debe ser activado manualmente por aquellos que deseen experimentar ahora mismo. Este proceso permite el acceso a aplicaciones que todavía están en una fase de desarrollo temprana o experimental.

Muchos de estos programas son trabajos en progreso que podrían presentar errores o interfaces todavía sin pulir. Sin embargo, representan el primer vistazo a una biblioteca de herramientas que crecerá exponencialmente en los próximos meses.

El hardware de las gafas incluye una cámara de alta definición capaz de capturar momentos con gran resolución. El audio también ha sido mejorado significativamente para ofrecer una experiencia envolvente sin aislar al usuario del ruido ambiente.

La empresa busca evitar que su producto estrella se convierta en un juguete tecnológico olvidado en un cajón. Al permitir la entrada de terceros, aseguran que siempre haya algo nuevo que descubrir al ponerse las gafas.

La competencia en el sector de las gafas inteligentes es cada vez más feroz con otros gigantes tecnológicos moviendo ficha. Meta confía en que su asociación con Ray-Ban y la apertura del software les otorguen una ventaja competitiva decisiva.