Apple cambiará para siempre: la versión renovada de Siri ofrecerá la opción de eliminar automáticamente los chats

Apple celebrará el próximo 8 de junio la WWDC 2026, su conferencia mundial de desarrolladores en la que se espera que el gigante tecnológico de a conocer la versión renovada de Siri, que ofrecerá la opción de eliminar automáticamente los chats.

Según informa Mark Gurman, un conocido analista de Bloomberg, la aplicación Siri de Apple en iOS 27 incluirá funciones de privacidad exclusivas del mercado de los chatbots y, además, el nuevo asistente digital se podría lanzar como una versión beta a pesar de haber sufrido una serie de retrasos.

Este formato beta le permitiría a la compañía mitigar las expectativas de los usuarios ante posibles errores o "alucinaciones" iniciales del modelo.

Otro de los grandes cambios de Siri, que llegaría con un estilo más parecido al de un chatbot, es su transformación en una aplicación independiente. Dejará de ser solo una interfaz de voz integrada en el sistema para convertirse en un repositorio de conversaciones transversal capaz de competir directamente con ChatGPT, Gemini y Claude.

En cuanto a la privacidad, la app contará con la opción de borrar de forma automática el historial de las conversaciones. De esta manera, los usuarios podrán guardar las conversaciones durante 30 días, un año o borrarlas de forma inmediata (en lugar de permanentemente), además de poder elegir si la app se abre siempre con un chat en blanco. Algo que contrasta de forma notable con los demás actores importantes del sector.

Siri en un iPhone. omid armin/Unsplash Omicrono

Cabe señalar que estos últimos ofrecen generalmente chats incógnitos temporales que deben activarse de forma manual.

"La mayoría de los chatbots de IA líderes en la actualidad dependen en gran medida del historial y los sistemas de memoria para personalizar las respuestas y mejorar las interacciones futuras", ha indicado Gurman. Sin embargo, el analista ha señalado que "Apple impondrá límites más estrictos al funcionamiento de la memoria, incluyendo restricciones sobre qué información puede persistir y cuánto tiempo puede conservarse".

Por último, el reporte de Gurman también anticipa novedades para Genmoji en iOS 27. La herramienta de emojis generativos de Apple se volverá mucho más proactiva y predictiva, sugiriendo y creando Genmojis de forma automática basándose en las fotos almacenadas del propio usuario y en las frases que este escriba con mayor frecuencia.

Este enfoque centrado en la privacidad no es una mera casualidad, sino que representa la gran apuesta de Apple para diferenciarse en la actual carrera de la inteligencia artificial.

Mientras que gigantes como OpenAI, Google y Microsoft han priorizado ecosistemas donde la recopilación de datos y el historial continuo son fundamentales para nutrir sus modelos, los de Cupertino buscan demostrar que es posible ofrecer una IA conversacional de primer nivel sin comprometer la información personal.