Google cambia las normas: esta función de Apple es compatible con smartphones de OPPO, Samsung, Xiaomi, VIVO…

Hubo un tiempo en el que mover un archivo de un teléfono a otro o a un PC era algo casi reservado a los más aficionados a la tecnología.

Infrarrojos que fallaban si movías el terminal un milímetro, Bluetooth que tardaba una eternidad en emparejarse y correos electrónicos enviados a uno mismo para salvar una simple fotografía.

Apple, con su habitual pragmatismo de jardín vallado, solucionó esto hace años con AirDrop. Sin embargo, en el universo Android, la fragmentación siempre fue el enemigo a batir.

Google y Samsung se aliaron para que QuickShare fuera una versión de la función de Apple en Android, con integración también con Windows. Pero no en Mac.

Pese a que había aplicaciones que permitían una función similar, que hubiera que instalarlas y configurarlas hacía que no fuera una opción para la mayoría.

Empezando por los Pixel

Google quiso remediar eso y creó una función que hacía compatible QuickShare de Android con AirDrop de Apple. Aunque no al 100% y sin estar Apple enterada.

Al integrar Quick Share de forma nativa y obligatoria a través de los Google Play Services, la compañía ha logrado lo que parecía imposible: que sus móviles pudieran enviar contenido a los iPhone sin muchos problemas.

AirDrop en un iPhone Adrián Raya Omicrono

Pero esa función estaba limitada a los teléfonos de Google, que no son los que más se venden exactamente.

Samsung, Xiaomi, OPPO, VIVO...

En la presentación de Android 17 Google ha confirmado que hay novedades con respecto a esta función. Por primera vez estará operativa en móviles de otros fabricantes.

La compatibilidad actual será con los Galaxy S26 Series, Pixel 10 Series, Pixel 9 Series, Pixel 8a, los OPPO Find X9 Series, el OPPO Find N6, y el VIVO X300 Ultra.

Pero no se queda ahí la cosa. Las empresas ya están trabajando para integrar esta característica en más modelos. En concreto en los Galaxy S25 Series, Galaxy S24 Series, Z Flip 7, Z Fold , Z Flip 6, Z Fold 6, Z TriFold, OPPO Find X8 Series, OnePlus 15, HONOR Magic V6 y HONOR Magic8 Pro.

Interfaz de AirDrop funcionando en Android.jpg Álvarez del Vayo Omicrono

De hecho, nosotros hemos podido probar que el Galaxy Z Fold 7 ya funciona con los Mac, enviando una imagen a un Mac Studio. Obviamente esto será compatible con cualquier Mac, iPhone o iPad. Esto es así porque ya se ha actualizado a OneUI 8.5.

El único inconveniente que hemos visto es que hay que confirmar manualmente cada envío en el dispositivo de Apple, no siendo posible recibirlo directamente.

¿Y los demás móviles?

Google sabe que la lista de móviles compatibles es, aún, limitada, por lo que quiere ofrecer una opción a los usuarios de otros modelos.

Para ello va a hacer compatible QuickShare con aplicaciones de terceros, empezando por WhatsApp. De esta forma, será posible enviar archivos desde el sistema de Google a la app directamente, incluso en un iPhone.

AirDrop de iPhone y Quick Share de Android, conectados Google El Androide Libre

Con todo, aún no han confirmado la fecha de llegada de esta función ni qué otras aplicaciones serán compatibles con ella.

La alianza estratégica con los fabricantes chinos

Es particularmente relevante la inclusión de Xiaomi, OPPO y VIVO en esta ecuación. Estas tres marcas dominan mercados clave en Europa y Asia.

Al adoptar el estándar de Google, abandonan sus soluciones propietarias en favor de una experiencia global. Esto no solo beneficia al consumidor, sino que fortalece la posición de Android frente a la hegemonía de iOS en el segmento premium.

Para Samsung, el socio preferente de Google, esto supone renunciar a cierta exclusividad que antes tenía con su ecosistema propio, pero a cambio gana una interoperabilidad que hace que sus dispositivos sean mucho más atractivos para el público general.

Ya no importa qué marca de Android compres, la promesa es que estarás conectado con el resto de los habitantes del ecosistema sin barreras artificiales.