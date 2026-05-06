Dónde se encuentra ahora el MV Hondius: esta web te permite seguir en directo el crucero afectado por hantavirus

El Ministerio de Sanidad ha convertido a Tenerife en el punto de referencia sanitario para atender a los pasajeros del MV Hondius, el crucero que navegaba hacia Canarias tras registrar un brote de Hantavirus durante su travesía por el Atlántico Sur.

Una decisión que ha sido tomada por el Ministerio dentro del acuerdo al que ha llegado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prestar ayuda al crucero neerlandés MV Hondius, que ahora se encuentra actualmente fondeado frente a las costas de Cabo Verde.

Tenerife cuenta con dos grandes hospitales públicos de referencia: el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, y el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en La Laguna.

Tras recibir el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, el MV Hondius pondrá rumbo a Tenerife desde su posición actual en Cabo Verde, un trayecto de aproximadamente 1.500 kilómetros (unas 805 millas náuticas).

Si se tiene en cuenta que la embarcación alcanza una velocidad de crucero de 15 nudos (unos 28 km/h), se espera que el viaje por el Atlántico dure alrededor de 3 o 4 días, según las condiciones del mar.

La posición del MV Hondius en directo desde Marine Traffic. Marine Traffic Omicrono

Un viaje que se puede seguir en directo a través de diferentes aplicaciones, como Marine Traffic, a la que se puede acceder desde cualquier navegador web y en móviles Android, y que permite seguir en tiempo real la posición del MV Hondius.

En estos momentos, según los datos de seguimiento en tiempo real, el buque permanece frente a Praia, capital de Cabo Verde, tras haber partido desde Georgetown, en la isla de Santa Elena.

Pero ¿cómo funciona esta herramienta? Es muy sencillo, basta con utilizar la barra situada arriba y en el centro para buscar el nombre del barco.

Al pinchar en el MV Hondius la herramienta te envía directamente a la posición de la embarcación y abre una pequeña ventana en la que ofrece información del viaje de la embarcación y el momento de la última actualización de su posición.

A bordo del crucero viajan 149 personas de 23 nacionalidades distintas: 88 pasajeros y 61 tripulantes. Entre ellos, 14 son españoles (13 como pasajeros y uno como miembro de la tripulación).

El MV Hondius no es un crucero convencional, sino un robusto buque de exploración de 107,6 metros de eslora y 5.590 toneladas de desplazamiento, construido en 2019.

Su mayor distinción técnica es ser el primer barco del mundo en obtener la certificación Polar Class 6, el estándar más exigente de Lloyd's Register para embarcaciones reforzadas contra el hielo.

En cuanto a su propulsión, cuenta con dos motores principales que generan 4.200 kW de potencia, lo que le permite alcanzar una velocidad de crucero de 15 nudos (unos 28 km/h).

El barco MV Hondius. EFE

Su calado de 5,30 metros le otorga gran maniobrabilidad en aguas polares y zonas costeras de difícil acceso, capacidad que complementa con lanchas zodiac de casco rígido para operaciones de desembarco rápidas.

El barco tiene capacidad para 170 pasajeros distribuidos en 80 camarotes, desde suites con balcón hasta cabinas múltiples. A pesar de su diseño expedicionario, el interior ofrece espacios como un salón panorámico, biblioteca y bar, y dispone de equipo médico permanente formado por un médico y personal de enfermería.