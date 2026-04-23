Reino Unido alerta al mundo: asegura que 100 países poseen software espía capaz de hackear los móviles de las personas

Los ciberataques están a la orden del día y los smartphones son uno de los objetivos de los hackers. En ese sentido, si recientemente se conoció que Rusia puede acceder a millones de iPhones con una simple página web gracias a una nueva herramienta, ahora Reino Unido acaba de alertar al mundo entero afirmando que 100 países poseen software espía capaz de hackear los móviles de las personas.

Según los servicios de inteligencia del Reino Unido, más de la mitad de los gobiernos del mundo tienen acceso a software espía comercial capaz de infiltrarse en ordenadores y teléfonos para robar información confidencial.

El Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido tiene previsto publicar sus conclusiones el próximo miércoles, según señalan desde el medio Politico;

El informe sugiere que la barrera de acceso a este tipo de tecnología de vigilancia ha disminuido, lo que podría facilitar que gobiernos extranjeros y piratas informáticos ataquen a ciudadanos, empresas e infraestructuras críticas del Reino Unido con software espía.

Esto también representa un incremento en el número de países con acceso a este tipo de herramientas de hackeo, que ahora alcanza los 100, frente a los 80 que los servicios de inteligencia británicos estimaron en 2023.

Imagen de archivo de dos jóvenes utilizando su teléfono móvil. David Zorrakino Europa Press

El software espía comercial, desarrollado por empresas privadas como Pegasus de NSO Group y Graphite de Paragon, suele explotar vulnerabilidades de seguridad en el software de teléfonos y ordenadores para infiltrarse en los dispositivos y extraer los datos que almacenan.

Aunque los gobiernos han asegurado que solo emplean este tipo de software contra grandes delincuentes y sospechosos de terrorismo, investigadores de seguridad y defensores de los derechos humanos llevan años alertando de que algunos ejecutivos han abusado de estas herramientas para atacar a críticos y adversarios políticos, entre ellos periodistas.

Los servicios de inteligencia británicos señalan ahora que la lista de víctimas se ha "ampliado" en los últimos años hasta incluir a banqueros y empresarios adinerados.

Richard Horne, director del Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido, afirmó durante un discurso en la conferencia CYBERUK celebrada en Glasgow que las empresas británicas "no están logrando comprender la realidad del mundo actual", según una copia preliminar de su intervención a la que accedió el medio TechCrunch.

Horne sostuvo que la mayoría de los ciberataques de relevancia nacional dirigidos contra el Reino Unido tienen su origen en gobiernos extranjeros adversarios, y no en bandas de ciberdelincuentes.

El Reino Unido, junto a otros países, continúa sufriendo intrusiones atribuidas a China con el objetivo de robar información confidencial, espiar a personas de alto perfil y preparar el terreno para posibles ciberataques que puedan dificultar una respuesta militar occidental ante una eventual invasión china de Taiwán.

La amenaza del software espía que afronta el Reino Unido no proviene únicamente de gobiernos, sino también de ciberdelincuentes con acceso a estas herramientas.