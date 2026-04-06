Rusia provocó un problema en los sistemas de pagos de Moscú al bloquear las VPN, según el fundador de Telegram

El pasado viernes 3 de abril, un fallo en los sistemas de pago sembró el caos en Moscú, obligando a los tornos del metro de la ciudad rusa a permitir el acceso gratuito y a los diferentes comercios a cobrar en metálico. Una incidencia que no se esclareció en el momento y de la que para Pável Dúrov, CEO de Telegram, ya hay un culpable.

Dúrov, el multimillonario fundador de la conocida aplicación de mensajería, señaló el sábado que el intento de Rusia de bloquear las redes privadas virtuales (VPN) fue lo que provocó realmente el problema con el sistema de pagos en el país.

No solo eso, sino que Dúrov añadió que decenas de millones de ciudadanos rusos se resistían a los controles digitales. Cabe señalar que Rusia ha bloqueado repetidamente el internet móvil otorgando amplios poderes para cortar las comunicaciones masivas.

El país, al mismo tiempo, también bloquea los servicios de mensajería y las VPN en lo que los diplomáticos han llamado una "gran represión". Rusia aún no ha explicado lo que sucedió el viernes, situación que sembró el caos entre algunos compradores.

También obligó al metro de Moscú a permitir la entrada sin pago a través de sus torniquetes, mientras que un zoológico regional tuvo que pedir a los visitantes que pagaran en efectivo.

Fotomontaje con el logo de Telegram. Manuel Fernández Omicrono

"Bienvenidos de nuevo a la Resistencia Digital, hermanos y hermanas rusos. Toda la nación está ahora movilizada para sortear estas absurdas restricciones", afirmó Pável Dúrov en su canal de Telegram.

Sberbank, el mayor banco de Rusia, declaró igualmente que sufrió un problema técnico el viernes pero sin ofrecer detalles. Mientras que algunos medios rusos borraron informes que indicaban que la interrupción se debía a intentos estatales de bloquear ciertos sitios web o VPN, según señalan desde Reuters.

El Kremlin justifica el bloqueo de VPN y aplicaciones como WhatsApp y Telegram como una medida de seguridad nacional, invocando los ataques ucranianos en suelo ruso y los supuestos planes de sabotaje de los servicios de inteligencia occidentales.

Rusia ya ralentizó Telegram —la plataforma que supera los mil millones de usuarios activos y que también es clave en Ucrania— y abrió un proceso penal contra su fundador, Pável Dúrov, con cargos vinculados al terrorismo.

Las autoridades rusas aseguran que la red de Telegram fue infiltrada por los servicios de inteligencia de Ucrania y países de la OTAN, y que esa brecha costó la vida a soldados rusos.

Telegram lo niega rotundamente y apunta a otra intención detrás de la presión: forzar a los ciudadanos a migrar a MAX, una app de mensajería controlada por el Estado que ya es obligatoria en escuelas y universidades.